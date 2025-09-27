Введите ваш ник на сайте
«Майнц» – «Боруссия» Дортмунд: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 15.0

27 сентября 2025 8:08
Майнц - Боруссия Д
27 сент. 2025, суббота 16:30 | Германия. Бундеслига, 5 тур
В субботу, 27 сентября, в 5-м туре немецкой Бундеслиги сыграют «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд. Матч пройдет в Майнце, начало – в 16:30 (мск).

«Майнц»

Команда Бо Хенриксена располагается на 15-й позиции, набрав 4 очка. «Майнц» добыл 1 победу, 1 раз сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 5:4.

Последние результаты «Майнца» в Бундеслиге:

  • 20.09.25 «Аугсбург» – «Майнц» – 1:4;
  • 13.09.25 «Майнц» – РБ «Лейпциг» – 0:1;
  • 31.08.25 «Вольфсбург» – «Майнц» – 1:1.

«Боруссия» Д

«Боруссия» набрала 10 очков и занимает 2-е место. Подопечные Нико Ковача добыли 3 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 9:3.

Предыдущие результаты «Боруссии» Д:

  • 21.09.25 «Боруссия» Д – «Вольфсбург» – 1:0 Бундеслига;
  • 16.09.25 «Ювентус» – «Боруссия» Д – 4:4 Лига Чемпионов;
  • 13.09.25 «Ханденхайм» – «Боруссия» Д – 0:2 Бундеслига.

Очные встречи в Бундеслиге

  • 30.03.25 «Боруссия» Д – «Майнц» – 3:1;
  • 09.11.24 «Майнц» – «Боруссия» Д – 3:1;
  • 11.05.24 «Майнц» – «Боруссия» Д – 3:0;
  • 19.12.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 1:1;
  • 27.05.23 «Боруссия» Д – «Майнц» – 2:2.

Прогноз на матч «Майнц» – «Боруссия» Д

Последние 2 выезда дортмундцев в Майнц закончились поражениями. «Боруссия» находится в отличной форме и готова брать реванш. Прогноз – счет 1:3 с коэффициентом 15.00.

Автор: Воронцов Егор
Германия. Бундеслига Боруссия Д Майнц
