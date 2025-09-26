27 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. В Турин в гости к «Ювентусу» пожалует «Аталанта».

«Ювентус»

«Бьянконери» сходу закрепились в группе лидеров, допустив лишь одну досадную осечку. «Ювентус» с какой-то радости умудрился потерять два очка в Вероне. Теперь подопечные Игора Тудора намерены вернуться на путь побед в поединке с «Аталантой», которую бросает то в жар, то в холод.

Последние три игры:

Верона – Ювентус 1:1

Ювентус – Боруссия Дортмунд 4:4

Ювентус – Интер 4:3

«Аталанта»

Команда из Бергамо пока не может в полной мере освоиться под руководством тренера Ивана Юрича. «Аталанта» проваливается в матчах с серьезными командами и хорошим примером служит недавний поединок ЛЧ против ПСЖ, который завершился разгромом итальянцев.

Последние три игры:

Торино – Аталанта 0:3

ПСЖ – Аталанта 4:0

Аталанта – Лечче 4:1

Очные встречи

Аталанта – Ювентус 1:2

Ювентус – Аталанта 0:4

Аталанта – Ювентус 1:1

Прогноз на матч «Ювентус» – «Аталанта»

«Юве» не собирается отпускать «Наполи» в свободное плавание и в состоянии воспользоваться значительными проблемами «Аталанты» по части обороны. Предполагаем, что команду Юрича ждут очень непростые полтора часа (с хвостиком) в Турине в субботу вечером.

Прогноз: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 гола, кеф – 1.97. Прогноз на счет 2:1.