«Ювентус» - «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 1.97

26 сентября 2025 12:33
Ювентус - Аталанта
27 сент. 2025, суббота 19:00 | Италия. Серия А, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.97
Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5
Сделать ставку

27 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. В Турин в гости к «Ювентусу» пожалует «Аталанта».

«Ювентус»

«Бьянконери» сходу закрепились в группе лидеров, допустив лишь одну досадную осечку. «Ювентус» с какой-то радости умудрился потерять два очка в Вероне. Теперь подопечные Игора Тудора намерены вернуться на путь побед в поединке с «Аталантой», которую бросает то в жар, то в холод.

Последние три игры:

  • Верона – Ювентус 1:1
  • Ювентус – Боруссия Дортмунд 4:4
  • Ювентус – Интер 4:3

«Аталанта»

Команда из Бергамо пока не может в полной мере освоиться под руководством тренера Ивана Юрича. «Аталанта» проваливается в матчах с серьезными командами и хорошим примером служит недавний поединок ЛЧ против ПСЖ, который завершился разгромом итальянцев.

Последние три игры:

  • Торино – Аталанта 0:3
  • ПСЖ – Аталанта 4:0
  • Аталанта – Лечче 4:1

Очные встречи

  • Аталанта – Ювентус 1:2
  • Ювентус – Аталанта 0:4
  • Аталанта – Ювентус 1:1

Прогноз на матч «Ювентус» – «Аталанта»

«Юве» не собирается отпускать «Наполи» в свободное плавание и в состоянии воспользоваться значительными проблемами «Аталанты» по части обороны. Предполагаем, что команду Юрича ждут очень непростые полтора часа (с хвостиком) в Турине в субботу вечером.

Прогноз: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 гола, кеф – 1.97. Прогноз на счет 2:1.

1.97
Индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Аталанта Ювентус
Рекомендуем
18+
