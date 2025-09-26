27 сентября 2025 года в 19:00 состоится поединок 5-го тура чемпионата Италии. В Турин в гости к «Ювентусу» пожалует «Аталанта».
«Ювентус»
«Бьянконери» сходу закрепились в группе лидеров, допустив лишь одну досадную осечку. «Ювентус» с какой-то радости умудрился потерять два очка в Вероне. Теперь подопечные Игора Тудора намерены вернуться на путь побед в поединке с «Аталантой», которую бросает то в жар, то в холод.
Последние три игры:
- Верона – Ювентус 1:1
- Ювентус – Боруссия Дортмунд 4:4
- Ювентус – Интер 4:3
«Аталанта»
Команда из Бергамо пока не может в полной мере освоиться под руководством тренера Ивана Юрича. «Аталанта» проваливается в матчах с серьезными командами и хорошим примером служит недавний поединок ЛЧ против ПСЖ, который завершился разгромом итальянцев.
Последние три игры:
- Торино – Аталанта 0:3
- ПСЖ – Аталанта 4:0
- Аталанта – Лечче 4:1
Очные встречи
- Аталанта – Ювентус 1:2
- Ювентус – Аталанта 0:4
- Аталанта – Ювентус 1:1
Прогноз на матч «Ювентус» – «Аталанта»
«Юве» не собирается отпускать «Наполи» в свободное плавание и в состоянии воспользоваться значительными проблемами «Аталанты» по части обороны. Предполагаем, что команду Юрича ждут очень непростые полтора часа (с хвостиком) в Турине в субботу вечером.
Прогноз: индивидуальный тотал «Ювентуса» больше 1,5 гола, кеф – 1.97. Прогноз на счет 2:1.