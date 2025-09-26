Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Сити» - «Бёрнли»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2027 с коэффициентом 1.57

26 сентября 2025 12:14
Манчестер Сити - Бернли
27 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.57
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 голов
27 сентября 2025 года в 17:00 состоится поединок 6-го тура английской Премьер-Лиги. В Западный Лондон в гости к «Брентфорду» пожалует «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»

«Горожане» проводят перестройку, и новая команда Гвардиолы постепенно начинает обрастать мускулами. «Сити» набрал 7 очков на старте кампании в АПЛ и не намерен допускать осечку в противостоянии со скромным «Бeрнли».

Последние три игры:

  • Хаддерсфилд – Ман Сити 0:2

  • Арсенал – Ман Сити 1:1

  • Ман Сити – Наполи 2:0

«Бeрнли»

«Кларетовых» ждет непростая борьба за сохранение прописки в элите и на данном этапе команда Скотта Паркера лишь привыкает к новым для себя реалиям. Впрочем, все идет лучше, чем предполагалось – 4 очка в 5 турах выглядит вполне достойным показателем.

Последние три игры:

  • Бeрнли – Кардифф 1:2
  • Бeрнли – Ноттингем Форест 1:1
  • Бeрнли – Ливерпуль 0:1

Очные встречи

  • Ман Сити – Бeрнли 3:1
  • Бeрнли – Ман Сити 0:3
  • Ман Сити – Бeрнли 6:0

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Бeрнли»

Исторически «горожане» доминируют в матч-апах с «Бeрнли» (особенно на «Этихад Стэдиум») и нет никаких предпосылок, чтобы тенденция претерпела изменений. Ждем комфортной победы постепенно разгоняющейся команды Хосепа Гвардиолы.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 голов. Кеф – 1.57. Прогноз на счет – 3:0.

1.57
Победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 голов
Автор: Миронов Николай
Англия. Премьер-лига Бернли Манчестер Сити
