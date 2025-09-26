27 сентября 2025 года в 17:00 состоится поединок 6-го тура английской Премьер-Лиги. В Западный Лондон в гости к «Брентфорду» пожалует «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»

«Горожане» проводят перестройку, и новая команда Гвардиолы постепенно начинает обрастать мускулами. «Сити» набрал 7 очков на старте кампании в АПЛ и не намерен допускать осечку в противостоянии со скромным «Бeрнли».

Последние три игры:

Хаддерсфилд – Ман Сити 0:2

Арсенал – Ман Сити 1:1

Ман Сити – Наполи 2:0

«Бeрнли»

«Кларетовых» ждет непростая борьба за сохранение прописки в элите и на данном этапе команда Скотта Паркера лишь привыкает к новым для себя реалиям. Впрочем, все идет лучше, чем предполагалось – 4 очка в 5 турах выглядит вполне достойным показателем.

Последние три игры:

Бeрнли – Кардифф 1:2

Бeрнли – Ноттингем Форест 1:1

Бeрнли – Ливерпуль 0:1

Очные встречи

Ман Сити – Бeрнли 3:1

Бeрнли – Ман Сити 0:3

Ман Сити – Бeрнли 6:0

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Бeрнли»

Исторически «горожане» доминируют в матч-апах с «Бeрнли» (особенно на «Этихад Стэдиум») и нет никаких предпосылок, чтобы тенденция претерпела изменений. Ждем комфортной победы постепенно разгоняющейся команды Хосепа Гвардиолы.

Прогноз: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 2,5 голов. Кеф – 1.57. Прогноз на счет – 3:0.