«Заря» – «Оболонь»: прогноз и ставки на матч 27 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

26 сентября 2025 11:51
Заря - Оболонь
27 сент. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Зари»
Сделать ставку

27 сентября на стадионе имени Валерия Лобановского состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» примет «Оболонь». Команды находятся рядом в таблице и будут бороться за важные очки, чтобы улучшить свои позиции в середине турнирной сетки.

«Заря»

Луганская команда после шести туров занимает 10-е место с 7 очками. В прошлом туре «Заря» уступила «Шахтeру» (0:1), но при этом в игре против «СК Полтава» показала атакующий потенциал, одержав победу 4:1. Главная ударная сила команды – Филипп Будковский, уже отметившийся 5 голами в 7 матчах сезона. «Заря» забивает регулярно (8 голов в последних 5 встречах), но оборона оставляет вопросы: 10 пропущенных за тот же отрезок. Слабая стабильность в защите часто мешает набирать больше очков.

«Оболонь»

Киевская команда стартовала чуть успешнее: 8 очков и 8-е место в таблице. Но результаты последних туров настораживают: поражение от «Карпат» (0:2), ничья с «Динамо» (2:2) и проигрыш «Кривбассу» (1:2). «Оболонь» не выигрывает уже три тура подряд и испытывает серьeзные трудности в обороне – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх. В атаке дела обстоят скромнее: всего 5 голов за этот же период. Сергей Суханов остаeтся наиболее опасным исполнителем, но его результативности пока недостаточно, чтобы компенсировать провалы в защите.

Факты о командах

«Заря»

  • 7 очков после 6 туров, 10-е место
  • В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей
  • Пропускает в 6 последних играх подряд

«Оболонь»

  • 8 очков после 6 туров, 8-е место
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 6 последних матчах подряд

Личные встречи
75% (3)
25% (1)
0% (0)
8
Забитых мячей
3
2
В среднем за матч
0.75
4:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  2:4
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Заря
2 : 1
07.03.2025
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Оболонь
0 : 2
30.08.2024
Заря
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
0 : 0
28.04.2024
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Оболонь
2 : 4
20.10.2023
Заря

Прогноз на матч «Заря» – «Оболонь»

Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды испытывают трудности в обороне и регулярно пропускают. «Заря» выглядит более убедительно в атаке, особенно за счeт Будковского, который набрал отличную форму. «Оболонь» в последних матчах часто теряет концентрацию в обороне, что делает еe уязвимой против соперников с сильной линией нападения. На фоне этих факторов более вероятным выглядит успех хозяев или как минимум результативный матч с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Зари» – коэффициент 1.90
  • Обе забьют – коэффициент 1.85

1.90
Победа «Зари»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Украина. Премьер-лига Оболонь Заря
Рекомендуем
