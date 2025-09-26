27 сентября на стадионе имени Валерия Лобановского состоится матч 7-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Заря» примет «Оболонь». Команды находятся рядом в таблице и будут бороться за важные очки, чтобы улучшить свои позиции в середине турнирной сетки.

«Заря»

Луганская команда после шести туров занимает 10-е место с 7 очками. В прошлом туре «Заря» уступила «Шахтeру» (0:1), но при этом в игре против «СК Полтава» показала атакующий потенциал, одержав победу 4:1. Главная ударная сила команды – Филипп Будковский, уже отметившийся 5 голами в 7 матчах сезона. «Заря» забивает регулярно (8 голов в последних 5 встречах), но оборона оставляет вопросы: 10 пропущенных за тот же отрезок. Слабая стабильность в защите часто мешает набирать больше очков.

«Оболонь»

Киевская команда стартовала чуть успешнее: 8 очков и 8-е место в таблице. Но результаты последних туров настораживают: поражение от «Карпат» (0:2), ничья с «Динамо» (2:2) и проигрыш «Кривбассу» (1:2). «Оболонь» не выигрывает уже три тура подряд и испытывает серьeзные трудности в обороне – 11 пропущенных мячей в пяти последних играх. В атаке дела обстоят скромнее: всего 5 голов за этот же период. Сергей Суханов остаeтся наиболее опасным исполнителем, но его результативности пока недостаточно, чтобы компенсировать провалы в защите.

Факты о командах

«Заря»

7 очков после 6 туров, 10-е место

В среднем: 1.60 забито, 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Пропускает в 6 последних играх подряд

«Оболонь»

8 очков после 6 туров, 8-е место

В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 6 последних матчах подряд

Прогноз на матч «Заря» – «Оболонь»

Встреча обещает быть напряжeнной: обе команды испытывают трудности в обороне и регулярно пропускают. «Заря» выглядит более убедительно в атаке, особенно за счeт Будковского, который набрал отличную форму. «Оболонь» в последних матчах часто теряет концентрацию в обороне, что делает еe уязвимой против соперников с сильной линией нападения. На фоне этих факторов более вероятным выглядит успех хозяев или как минимум результативный матч с голами от обеих сторон.

Рекомендованные ставки