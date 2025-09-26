27 сентября на стадионе SHG Arena состоится матч 4-го тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Рияд» примет «Неом». Обе команды начали сезон с разной динамикой: хозяева стараются найти баланс после неудачных стартовых матчей, тогда как гости демонстрируют боеспособность и занимают место в верхней половине таблицы.

«Аль-Рияд»

Команда после трeх туров имеет 3 очка и располагается на 13-й строчке. В последнем матче «Аль-Рияд» уступил «Аль-Насру» 1:5, показав слабость в обороне. Однако в Кубке короля коллектив сумел реабилитироваться, минимально обыграв «Al Jubail». За последние 5 игр «Аль-Рияд» забил 6 мячей, но при этом пропустил 13. Лидером атаки является Мамаду Силла, у которого 2 гола в 4 встречах. Основная проблема команды – нестабильная оборона: клуб пропускает в 14 из 16 последних матчей.

«Неом»

Клуб начал сезон более уверенно, имея 6 очков после трeх игр и располагаясь на 7-й позиции. В прошлом туре «Неом» победил «Аль-Охдуд» со счeтом 1:0, а до этого одолел «Дамак» (2:1). При этом команда оступилась в Кубке короля, проиграв «Аль-Хазему» 1:2. Лучший бомбардир – Александр Ляказетт, который забил 3 мяча в 4 матчах. В атаке «Неом» действует стабильно: 6 голов за 5 встреч, а в обороне команда также не безупречна, пропустив 6 раз за тот же период. Сильная сторона гостей – реализация моментов и лидерство Ляказетта в атаке.

Факты о командах

«Аль-Рияд»

3 очка после 3 туров, 13-е место

В среднем: 1.20 забито, 2.60 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах

Пропускает в 14 из 16 последних игр

«Неом»

6 очков после 3 туров, 7-е место

В среднем: 1.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 2 из 3 матчей чемпионата

Забивает в 3 последних матчах

Прогноз на матч «Аль-Рияд» – «Неом»

Обе команды не отличаются надeжной обороной, но обладают неплохим потенциалом в атаке. «Аль-Рияд» будет играть дома и постарается взять очки после болезненного поражения от «Аль-Насра». «Неом» же выглядит более организованной командой, и при текущей форме Ляказетта имеет хорошие шансы увезти победу. Наиболее вероятным сценарием станет открытая игра с забитыми мячами с обеих сторон, но с преимуществом гостей.

