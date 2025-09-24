25 сентября на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде состоится матч 4 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Хиляль» примет «Аль-Охдуд». Хозяева являются фаворитом встречи и стремятся вернуться в лидирующую группу чемпионата, тогда как гости стартовали с трех поражений и находятся на дне таблицы.

«Аль-Хиляль»

Команда набрала 5 очков в первых турах и пока демонстрирует нестабильность, хотя остаeтся одной из самых результативных в лиге. В последних 5 играх «Аль-Хиляль» забил 10 голов, а его главный бомбардир Маркос Леонардо отличился 4 раза в 7 матчах. При этом оборона не всегда справляется – 6 пропущенных мячей за аналогичный период. Несмотря на ничью 3:3 с «Аль-Ахли Джидда», команда продолжает серию из 11 матчей без поражений в чемпионате.

«Аль-Охдуд»

Гости начали сезон крайне неудачно: три поражения подряд и 18-я позиция в таблице. При этом у клуба есть сильная сторона – атака, которая забивает в среднем 1.6 гола за игру. Хуан Педроса забил 2 мяча в 3 матчах и является ключевым игроком впереди. Но проблемы в обороне нивелируют усилия нападения: команда пропускает в среднем 2.2 гола за встречу и допустила 11 пропущенных мячей в последних пяти матчах.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

Не проигрывает в 11 матчах подряд в чемпионате.

Забивает в 17 последних играх лиги.

В среднем 2 гола за матч в последних 5 играх.

Маркос Леонардо – лучший бомбардир (4 гола).

«Аль-Охдуд»

Проигрывает в 3 последних матчах подряд.

Пропускает в 4 последних встречах.

В среднем 2.2 гола пропущено за матч.

Забивает в 5 из 7 последних игр.

Прогноз на матч

С учeтом статистики, «Аль-Хиляль» будет доминировать на своeм поле, а «Аль-Охдуд» вряд ли сумеет справиться с атакующим потенциалом хозяев. Однако гости могут рассчитывать на гол, учитывая их результативность и уязвимости обороны фаворита. Базовый сценарий – уверенная победа «Аль-Хиляля» с вероятным обменом голами.

Рекомендованные ставки