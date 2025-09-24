Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Хиляль» – «Аль-Охдуд»: прогноз и ставки на матч 25 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

24 сентября 2025 9:16
Аль-Хиляль - Аль-Охдуд
25 сент. 2025, четверг 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку

25 сентября на «Kingdom Arena» в Эр-Рияде состоится матч 4 тура Высшей лиги Саудовской Аравии, где «Аль-Хиляль» примет «Аль-Охдуд». Хозяева являются фаворитом встречи и стремятся вернуться в лидирующую группу чемпионата, тогда как гости стартовали с трех поражений и находятся на дне таблицы.

«Аль-Хиляль»

Команда набрала 5 очков в первых турах и пока демонстрирует нестабильность, хотя остаeтся одной из самых результативных в лиге. В последних 5 играх «Аль-Хиляль» забил 10 голов, а его главный бомбардир Маркос Леонардо отличился 4 раза в 7 матчах. При этом оборона не всегда справляется – 6 пропущенных мячей за аналогичный период. Несмотря на ничью 3:3 с «Аль-Ахли Джидда», команда продолжает серию из 11 матчей без поражений в чемпионате.

«Аль-Охдуд»

Гости начали сезон крайне неудачно: три поражения подряд и 18-я позиция в таблице. При этом у клуба есть сильная сторона – атака, которая забивает в среднем 1.6 гола за игру. Хуан Педроса забил 2 мяча в 3 матчах и является ключевым игроком впереди. Но проблемы в обороне нивелируют усилия нападения: команда пропускает в среднем 2.2 гола за встречу и допустила 11 пропущенных мячей в последних пяти матчах.

Факты о командах

«Аль-Хиляль»

  • Не проигрывает в 11 матчах подряд в чемпионате.
  • Забивает в 17 последних играх лиги.
  • В среднем 2 гола за матч в последних 5 играх.
  • Маркос Леонардо – лучший бомбардир (4 гола).

«Аль-Охдуд»

  • Проигрывает в 3 последних матчах подряд.
  • Пропускает в 4 последних встречах.
  • В среднем 2.2 гола пропущено за матч.
  • Забивает в 5 из 7 последних игр.

Личные встречи
100% (4)
0% (0)
0% (0)
13
Забитых мячей
0
3.25
В среднем за матч
0
4:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  4:0
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Аль-Хиляль
4 : 0
31.01.2025
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
Аль-Охдуд
0 : 3
24.08.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Хиляль
3 : 0
02.04.2024
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
Аль-Охдуд
0 : 3
07.10.2023
Аль-Хиляль

Прогноз на матч

С учeтом статистики, «Аль-Хиляль» будет доминировать на своeм поле, а «Аль-Охдуд» вряд ли сумеет справиться с атакующим потенциалом хозяев. Однако гости могут рассчитывать на гол, учитывая их результативность и уязвимости обороны фаворита. Базовый сценарий – уверенная победа «Аль-Хиляля» с вероятным обменом голами.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5) – коэффициент 1.65
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.65
Победа «Аль-Хиляля» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Хиляль
Другие прогнозы
24.09.2025
18:00
8.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Фанком - Уфа
Победа «Уфы» со счетом 2:0
24.09.2025
18:30
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
Знамя Труда - Чайка
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
19:00
6.20
Беларусь. Высшая лига, 17 тур
Гомель - Неман
Победа «Гомеля»
24.09.2025
19:00
1.90
Россия. Кубок, 4 раунд
Кристалл-МЭЗТ - Торпедо
Победа «Кристалл-МЭЗТ»
24.09.2025
19:30
1.65
Россия. Кубок, 4 раунд
Текстильщик - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
24.09.2025
19:45
1.92
Лига Европы, 1 тур
ПАОК - Маккаби
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 