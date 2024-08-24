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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
Аль-Охдуд - Аль-Хиляль: обзор матча 24 августа 2024
Аль-Охдуд
24.08.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
4'
А. Митрович
39'
А. Митрович
45+1'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
89'
Замена
М. аль-Брейк
️️️️
Р. Лоди
71'
Замена
М. Фахз Аль-Джувейр
️️️️
М. Аль-Кахтани
71'
Замена
М. Канно
️️️️
Р. Невеш
64'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
А. Аль-Хамдан
64'
Замена
Х. Аль-Ями
️️️️
Я. аш-Шахрани
Замена
А. Фарадж
️️️️
М. Аль-Саид
46'
45'
+1
ГОЛ! 0:3!
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
H. Al Zabdani
39'
39'
ГОЛ! 0:2!
А. Митрович
Пас отдал
А. Аль-Хамдан
Желтая карточка
Э. Аль-Муваллад
30'
4'
ГОЛ! 0:1!
А. Митрович
Пас отдал
А. Аль-Хамдан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К)
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
19
Saud Salem
ЦП
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
15
Мохаммед Аль-Кахтани
ЛВ
29
Салем Аль-Давсари
(К)
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
88
Хамад Аль-Ями
ПЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
10
Мусаб Фахз Аль-Джувейр
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
21
Абдулла Радиф
ЦФ
4-1-3-2
28
Витор
8
15
Асири
4
Аль-Рубаи
87
6
Аль-Муваллад
12
16
Педроса
19
2
Аль-Саид
77
Годвин
4-1-1-2-2
37
Буну
6
Лоди
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
15
Аль-Кахтани
29
Аль-Давсари
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
2
Аль-Саид
27
Фарадж
27
Фарадж
2
Аль-Саид
9
Аль-Хамдан
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
9
Аль-Хамдан
12
аш-Шахрани
88
Аль-Ями
88
Аль-Ями
12
аш-Шахрани
6
Лоди
2
аль-Брейк
2
аль-Брейк
6
Лоди
15
Аль-Кахтани
10
Аль-Джувейр
10
Аль-Джувейр
15
Аль-Кахтани
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Главный тренер
Мартин Севела
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
92
Saad Al Qarni
ВР
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
29
Ahmed Aldaghrir
ЦП
77
Saif Balhareth
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
4
Халифа Аль-Давсари
ЦЗ
21
Абдулла Радиф
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
2
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
1
1
Нарушения
13
7
Офсайды
5
3
Количество передач
279
581
Сейвы
3
0
Точность передач %
77
88
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
1
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Хиляль
- : -
03.12.2026
Аль-Дирия
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
1 : 3
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Главный судья:
Fedayi San, Switzerland
Стадион:
Принс Хатлул
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