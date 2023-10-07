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Расписание матчей
Чемпионат Саудовской Аравии (Про-Лига) 2026/2027
Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
Аль-Охдуд - Аль-Хиляль: обзор матча 07 октября 2023
Аль-Охдуд
07.10.2023, суббота, 18:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 3
Завершен
Аль-Хиляль
10'
Микаэл
71'
С. Милинкович-Савич
83'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
87'
Замена
Н. Аль-Давсари
️️️️
Микаэл
86'
Замена
А. Аль-Хамдан
️️️️
А. Митрович
Замена
M. Al Shaikh
️️️️
С. Годвин
84'
Замена
A. Al Hatila
️️️️
А. Кольядо
84'
83'
Пенальти не реализован!
С. Аль-Давсари
83'
ГОЛ! 0:3!
С. Милинкович-Савич
Желтая карточка
А. Буркэ
81'
76'
Замена
М. Канно
️️️️
Р. Невеш
76'
Замена
Х. Тамбакти
️️️️
Я. аш-Шахрани
71'
ГОЛ! 0:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
А. Митрович
66'
Замена
С. Аль-Фараж
️️️️
Малком
Замена
M. Al Jahif
️️️️
S. Al Salim
46'
Вторая желтая
С. Аль-Рубаи
45'
+4
Желтая карточка
С. Аль-Рубаи
45'
+1
41'
Желтая карточка
Р. Невеш
Желтая карточка
S. Al Salim
27'
10'
ГОЛ! 0:1!
Микаэл
Пас отдал
Малком
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
33
Андрей Буркэ
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
ЦЗ
27
Авад Фарадж
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
20
Хамад Аль-Мансур
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
17
Sharaf Al Salim
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
9
Леандре Тавамба
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Аль-Хиляль
37
Яссин Буну
ВР
12
Яссир аш-Шахрани
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
55
Али аль-Булеахи
ЦЗ
27
Сауд Абдулхамид
ПЗ
29
Салем Аль-Давсари
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
8
Рубен Невеш
ОП
22
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Малком
ПВ
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Аль-Охдуд
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
13
Musleh Al Shaikh
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Аль-Хиляль
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
6
Нассер Аль-Давсари
ЛЗ
87
Хассан Тамбакти
ЦЗ
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
7
Салман Аль-Фараж
ЦП
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
28
Мохамед Канно
ЦП
9
Абдулла Аль-Хамдан
ЦФ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-2-1-2-1
28
Витор
27
Фарадж
8
20
Аль-Мансур
4
Аль-Рубаи
4
Кверквелия
17
77
Годвин
10
Кольядо
9
Тавамба
4-1-1-3-1
37
Буну
27
Абдулхамид
3
Кулибали
55
аль-Булеахи
12
аш-Шахрани
8
Невеш
22
Милинкович-Савич
10
Малком
29
Аль-Давсари
30
Микаэл
9
Митрович
17
10
10
17
77
Годвин
13
13
77
Годвин
10
Кольядо
12
12
10
Кольядо
30
Микаэл
6
Аль-Давсари
6
Аль-Давсари
30
Микаэл
12
аш-Шахрани
87
Тамбакти
87
Тамбакти
12
аш-Шахрани
10
Малком
7
Аль-Фараж
7
Аль-Фараж
10
Малком
8
Невеш
28
Канно
28
Канно
8
Невеш
9
Митрович
9
Аль-Хамдан
9
Аль-Хамдан
9
Митрович
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Хиляль
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
23
Hussein Shaian
ВР
2
Abdulrahman Khalid Al Rio
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
77
Hassan Al-Habib
ЦП
97
Murad Khadhari
ЦФ
14
Ahmed Mostafa
ЦФ
Остались в запасе
33
Мохаммед аль-Уваис
ВР
2
Мухаммед аль-Брейк
ПЗ
88
Абдулелла Аль-Малки
ЦП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Жорже Мендонша
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Хиляль
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Рияд
1 : 0
21.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Охдуд
3 : 1
16.05.2026
Халидж
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Холуд
0 : 0
12.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Ахли
4 : 0
03.05.2026
Аль-Охдуд
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Охдуд
1 : 3
30.04.2026
Аль-Иттифак
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 13 тур
Аль-Иттифак
- : -
28.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 5 тур
Нефтчи
2 : 2
23.11.2026
Аль-Хиляль
Лига чемпионов АФК Элит, 4 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
03.11.2026
Шабаб Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 12 тур
Аль-Хиляль
2 : 0
31.10.2026
Аль-Фат
Лига чемпионов АФК Элит, 3 тур
Аль-Шамаль
3 : 1
27.10.2026
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Кадисия
2 : 3
23.10.2026
Аль-Хиляль
Информация о матче
Стадион:
Принс Хатлул
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