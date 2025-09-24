24 сентября 2025 8:30
Реал Ов - Барселона
25 сент. 2025, четверг 22:30 | Испания. Примера, 6 турПерейти в онлайн матча
В четверг, 25 февраля, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Овьедо» и «Барселона». Матч пройдет в Овьедо, начало – в 22:30 (мск).
«Реал Овьедо»
Команда Велько Пауновича находится на 17-й позиции в Примере, набрав 3 очка. «Реал Овьедо» добыл 1 победу и потерпел 4 поражения, разница мячей – 1:8.
Последние результаты «Реала Овьедо» в Примере:
- 21.09.25 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 1:0;
- 13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;
- 30.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад» – 2:0.
«Барселона»
«Барселона» набрала 13 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Ханса-Дитера Флика добыли 4 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 16:3.
Предыдущие результаты «Барселоны»:
- 21.09.25 «Барселона» – «Хетафе» – 3:0 Примера;
- 18.09.25 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:2 Лига чемпионов;
- 14.09.25 «Барселона» – «Валенсия» – 6:0 Примера.
Очные встречи в Примере
- 27.05.01 «Барселона» – «Реал Овьедо» – 0:1;
- 07.01.01 «Реал Овьедо» – «Барселона» – 2:3;
- 15.04.00 «Реал Овьедо» – «Барселона» – 3:0;
- 04.12.1999 «Барселона» – «Реал Овьедо» – 3:2.
Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Барселона»
Новичок Примеры ужасно начал сезон и вряд ли сможет оказать достойное сопротивление чемпиону. Прогноз – счет 0:3 с коэффициентом 8.00.
