В четверг, 25 февраля, в 6-м туре испанской Примеры сыграют «Реал Овьедо» и «Барселона». Матч пройдет в Овьедо, начало – в 22:30 (мск).

«Реал Овьедо»

Команда Велько Пауновича находится на 17-й позиции в Примере, набрав 3 очка. «Реал Овьедо» добыл 1 победу и потерпел 4 поражения, разница мячей – 1:8.

Последние результаты «Реала Овьедо» в Примере:

21.09.25 «Эльче» – «Реал Овьедо» – 1:0;

13.09.25 «Хетафе» – «Реал Овьедо» – 2:0;

30.08.25 «Реал Овьедо» – «Реал Сосьедад» – 2:0.

«Барселона»

«Барселона» набрала 13 очков и занимает 2-е место в таблице. Подопечные Ханса-Дитера Флика добыли 4 победы и 1 раз сыграли вничью, разница мячей – 16:3.

Предыдущие результаты «Барселоны»:

21.09.25 «Барселона» – «Хетафе» – 3:0 Примера;

18.09.25 «Ньюкасл» – «Барселона» – 1:2 Лига чемпионов;

14.09.25 «Барселона» – «Валенсия» – 6:0 Примера.

Очные встречи в Примере

27.05.01 «Барселона» – «Реал Овьедо» – 0:1;

07.01.01 «Реал Овьедо» – «Барселона» – 2:3;

15.04.00 «Реал Овьедо» – «Барселона» – 3:0;

04.12.1999 «Барселона» – «Реал Овьедо» – 3:2.

Прогноз на матч «Реал Овьедо» – «Барселона»

Новичок Примеры ужасно начал сезон и вряд ли сможет оказать достойное сопротивление чемпиону. Прогноз – счет 0:3 с коэффициентом 8.00.