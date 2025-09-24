Введите ваш ник на сайте
«Брага» - «Фейеноорд»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.65

24 сентября 2025 8:22
Брага - Фейеноорд
24 сент. 2025, среда 22:00 | Лига Европы, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
обе забьют
Сделать ставку

24 сентября 2025 года в 22:00 состоится поединок 1-го тура основного этапа Лиги Европы. «Брага» проверит на прочность гостей из Нидерландов – роттердамский «Фейеноорд».

«Брага»

Подопечные Карлоса Висенса не могут похвастать безупречными результатами на домашней арене. На данный момент «Брага» лишь 6-я в таблице Примейры. Тем не менее нужно отметить, что в новой кампании «Брага» лишь раз ушла с поля без забитого гола.

Последние три игры:

  • Витория – Брага 1:1
  • Брага – Жил Висенте 0:1
  • Руи Аве – Брага 2:2

«Фейеноорд»

«Фейе» Робина ван Перси лихо стартовал в Эредивизии, одержав пять побед кряду. Впрочем, стоило роттердамцам столкнуться с первым серьезным противником (АЗ из Алкмаара), как тут же возникли проблемы – 3:3 и при этом «Фейе» мог легко остаться ни с чем.

Последние три игры:

  • АЗ – Фейеноорд 3:3
  • Фейеноорд – Фортуна 2:0
  • Фейеноорд – Херенвен 1:0

Прогноз на матч «Брага» – «Фейеноорд»

Португальцы собираются начать свой путь в ЛЕ с победы и будут искать бреши в далеко не безгрешной обороне «Фейе». Роттердамцы и сами не дураки сбегать в атаку, поэтому нам не стоит ждать скучного поединка.

Прогноз: обе забьют, коэффициент – 1.65. Прогноз на счет – 1:1, 2:1.

1.65
обе забьют
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Лига Европы Фейеноорд Брага
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 