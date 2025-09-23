24 сентября в Костанае на стадионе «Орталык» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет «Ордабасы». Хозяева ведут борьбу за место в тройке лидеров, тогда как гости стараются удержаться в верхней части таблицы, но испытывают проблемы с результатами на выезде.

«Тобол»

Команда занимает 3-е место в таблице с 44 очками после 22 туров. В прошлом туре «Тобол» уступил «Астане» (2:3), хотя показал неплохую игру в атаке. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 7. Лидером нападения остаeтся Ислам Чесноков, на счету которого 8 мячей в текущем сезоне. «Тобол» стабильно забивает – в шести из восьми последних игр. Однако защита не всегда справляется: в среднем команда пропускает 1.4 гола за матч. Несмотря на отдельные осечки, команда уверенно держится в зоне лидеров и дома традиционно выступает надeжнее.

«Ордабасы»

Гости занимают 7-е место, набрав 31 очко. В последнем туре команда обыграла «Женис» (2:1), однако в целом серия нестабильна: поражение от «Улытау» и тяжeлые матчи с середняками показали слабые места в обороне. «Ордабасы» забивает регулярно – 7 голов в последних пяти встречах, но и пропускает столько же. В среднем команда реализует 1.4 мяча за игру и почти столько же получает в ответ. Важная деталь – серия из семи матчей подряд, где «Ордабасы» обязательно отличался. Однако в гостях результаты заметно хуже, что снижает шансы на успех в Костанае.

Факты о командах

«Тобол»

Забивает в 6 из 8 последних матчей.

В среднем: 1.6 забито и 1.4 пропущено за последние 5 игр.

Проиграл два последних матча в разных турнирах.

Чесноков – лучший бомбардир (8 голов).

«Ордабасы»

Забивает в 7 матчах подряд.

В среднем: 1.4 забито и 1.4 пропущено за последние 5 игр.

Пропускает в 5 из 7 последних встреч.

Победил в последнем туре (2:1 против «Жениса»).

Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

Встреча обещает быть результативной: обе команды демонстрируют активность в атаке и нестабильность в обороне. «Тобол» идeт в числе лидеров и будет стремиться реабилитироваться за поражение от «Астаны». «Ордабасы» хорош в атаке, но его слабая игра в гостях даeт преимущество хозяевам. Ожидается, что «Тобол» будет действовать первым номером и сумеет навязать свой футбол. При этом атака гостей также способна использовать ошибки соперника. Наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева забьют минимум дважды, а матч в целом получится результативным.

Рекомендованные ставки