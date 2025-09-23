Введите ваш ник на сайте
«Тобол» – «Ордабасы»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.80

23 сентября 2025 10:56
Тобол - Ордабасы
24 сент. 2025, среда 17:00 | Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Перейти в онлайн матча
1.80
Победа «Тобола»
Сделать ставку

24 сентября в Костанае на стадионе «Орталык» состоится матч 9-го тура Премьер-лиги Казахстана, в котором «Тобол» примет «Ордабасы». Хозяева ведут борьбу за место в тройке лидеров, тогда как гости стараются удержаться в верхней части таблицы, но испытывают проблемы с результатами на выезде.

«Тобол»

Команда занимает 3-е место в таблице с 44 очками после 22 туров. В прошлом туре «Тобол» уступил «Астане» (2:3), хотя показал неплохую игру в атаке. В последних пяти матчах команда забила 8 голов и пропустила 7. Лидером нападения остаeтся Ислам Чесноков, на счету которого 8 мячей в текущем сезоне. «Тобол» стабильно забивает – в шести из восьми последних игр. Однако защита не всегда справляется: в среднем команда пропускает 1.4 гола за матч. Несмотря на отдельные осечки, команда уверенно держится в зоне лидеров и дома традиционно выступает надeжнее.

«Ордабасы»

Гости занимают 7-е место, набрав 31 очко. В последнем туре команда обыграла «Женис» (2:1), однако в целом серия нестабильна: поражение от «Улытау» и тяжeлые матчи с середняками показали слабые места в обороне. «Ордабасы» забивает регулярно – 7 голов в последних пяти встречах, но и пропускает столько же. В среднем команда реализует 1.4 мяча за игру и почти столько же получает в ответ. Важная деталь – серия из семи матчей подряд, где «Ордабасы» обязательно отличался. Однако в гостях результаты заметно хуже, что снижает шансы на успех в Костанае.

Факты о командах

«Тобол»

  • Забивает в 6 из 8 последних матчей.
  • В среднем: 1.6 забито и 1.4 пропущено за последние 5 игр.
  • Проиграл два последних матча в разных турнирах.
  • Чесноков – лучший бомбардир (8 голов).

«Ордабасы»

  • Забивает в 7 матчах подряд.
  • В среднем: 1.4 забито и 1.4 пропущено за последние 5 игр.
  • Пропускает в 5 из 7 последних встреч.
  • Победил в последнем туре (2:1 против «Жениса»).

Личные встречи
39% (12)
29% (9)
32% (10)
33
Забитых мячей
36
1.06
В среднем за матч
1.16
4:0
Крупнейшая победа
4:0
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Ордабасы
2 : 3
17.08.2025
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
1 : 0
19.10.2024
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 0
12.05.2024
Тобол
Суперкубок Казахстана, Финал
Ордабасы
1 : 1
25.02.2024
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
0 : 0
27.08.2023
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
4 : 1
16.04.2023
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Тобол
4 : 0
27.08.2022
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
3 : 1
09.04.2022
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Тобол
3 : 1
02.10.2021
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
1 : 1
15.05.2021
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
0 : 3
30.10.2020
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 4
16.09.2020
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Тобол
1 : 2
20.10.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Ордабасы
0 : 0
14.07.2019
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Тобол
1 : 1
01.05.2019
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Тобол
1 : 0
30.09.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Тобол
1 : 1
05.08.2018
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Ордабасы
0 : 1
19.05.2018
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Тобол
0 : 0
16.09.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
1 : 2
23.04.2017
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Тобол
1 : 0
04.04.2017
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
1 : 0
02.06.2016
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
2 : 2
09.04.2016
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 19 тур
Ордабасы
2 : 0
05.07.2015
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 9 тур
Тобол
1 : 3
25.04.2015
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Тобол
2 : 1
28.05.2014
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 4 тур
Ордабасы
3 : 0
05.04.2014
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
23.06.2013
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Тобол
0 : 0
20.04.2013
Ордабасы
Казахстан. Премьер-Лига, 24 тур
Ордабасы
2 : 0
04.10.2012
Тобол
Казахстан. Премьер-Лига, 12 тур
Тобол
1 : 0
27.05.2012
Ордабасы
Показать все

Прогноз на матч «Тобол» – «Ордабасы»

Встреча обещает быть результативной: обе команды демонстрируют активность в атаке и нестабильность в обороне. «Тобол» идeт в числе лидеров и будет стремиться реабилитироваться за поражение от «Астаны». «Ордабасы» хорош в атаке, но его слабая игра в гостях даeт преимущество хозяевам. Ожидается, что «Тобол» будет действовать первым номером и сумеет навязать свой футбол. При этом атака гостей также способна использовать ошибки соперника. Наиболее вероятен сценарий, при котором хозяева забьют минимум дважды, а матч в целом получится результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Тобола» – коэффициент 1.80
  • Индивидуальный тотал «Тобола» больше 1.5 – коэффициент 2.00

1.80
Победа «Тобола»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Казахстан. Премьер-лига Ордабасы Тобол
18+
