Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Велес» - «Ротор»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 1.92

23 сентября 2025 8:03
Велес - Ротор
24 сент. 2025, среда 14:30 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
1.92
Обе забьют
Сделать ставку

24 сентября 2025 года в 14:30 состоится матч 1/32 финала Кубка России в пути регионов. «Велес» будет принимать гостей из Волгограда – «Ротор».

«Велес»

Московский «Велес» ныне представляет Вторую лигу. Что касается выступлений в Кубке России, то перед встречей с «Ротором» столичная команда успешно прошла «Космос» и «Знамя».

Последние три игры:

  • Текстильщик – Велес 0:0
  • Велес – Сибирь 1:2
  • Космос – Верес 1:4

«Ротор»

Команда из Волгограда бегает на дивизион выше – в Первой лиге. На данный момент «Ротор» чувствует себя неплохо – пятое место в таблице и амбиции побороться за выход в РПЛ.

Последние три игры:

  • Урал – Ротор 0:0
  • Ротор – КАМАЗ 3:0
  • Ротор – СКА-Хабаровск 1:0

Очные встречи:

  • Ротор – Велес 2:3
  • Велес – Ротор 1:2
  • Ротор – Велес 4:2

Прогноз на матч «Велес» – «Ротор»

Волгоградцы подходят к игре в статусе очевидного фаворита. Другой вопрос, готов ли «Ротор» вести борьбу сразу на 2 фронта и не будет ли «жертвовать» кубковым соревнованием, чтобы как можно лучше выступить в Первой лиге. Ожидаем, что москвичи дадут бой «Ротору». Попробуем заиграть ставку на обмен голами.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.92. Прогноз на счет 1:2.

1.92
Обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Ротор Велес
Другие прогнозы
24.09.2025
12:00
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск - Родина
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
14:30
1.92
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес - Ротор
Обе забьют
24.09.2025
15:00
1.63
Россия. Кубок, 4 раунд
Кубань Холдинг - Волга
Победа «Кубань Холдинг»
24.09.2025
15:00
8.50
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань - Черноморец
Победа «Черноморца» со счетом 2:1
24.09.2025
16:00
1.78
Россия. Кубок, 4 раунд
Череповец - Шинник
Победа «Шинника»
24.09.2025
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол - Ордабасы
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 