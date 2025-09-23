24 сентября 2025 года в 14:30 состоится матч 1/32 финала Кубка России в пути регионов. «Велес» будет принимать гостей из Волгограда – «Ротор».

«Велес»

Московский «Велес» ныне представляет Вторую лигу. Что касается выступлений в Кубке России, то перед встречей с «Ротором» столичная команда успешно прошла «Космос» и «Знамя».

Последние три игры:

Текстильщик – Велес 0:0

Велес – Сибирь 1:2

Космос – Верес 1:4

«Ротор»

Команда из Волгограда бегает на дивизион выше – в Первой лиге. На данный момент «Ротор» чувствует себя неплохо – пятое место в таблице и амбиции побороться за выход в РПЛ.

Последние три игры:

Урал – Ротор 0:0

Ротор – КАМАЗ 3:0

Ротор – СКА-Хабаровск 1:0

Очные встречи:

Ротор – Велес 2:3

Велес – Ротор 1:2

Ротор – Велес 4:2

Прогноз на матч «Велес» – «Ротор»

Волгоградцы подходят к игре в статусе очевидного фаворита. Другой вопрос, готов ли «Ротор» вести борьбу сразу на 2 фронта и не будет ли «жертвовать» кубковым соревнованием, чтобы как можно лучше выступить в Первой лиге. Ожидаем, что москвичи дадут бой «Ротору». Попробуем заиграть ставку на обмен голами.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.92. Прогноз на счет 1:2.