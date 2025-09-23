Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Фанком» – «Уфа»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 8.00

23 сентября 2025 8:47
Фанком - Уфа
24 сент. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
8.00
Победа «Уфы» со счетом 2:0
Сделать ставку

В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России сыграют «Франком» и «Уфа». Матч пройдет в Глазго, начало – в 18:00 (мск).

«Фанком»

В 1/32 финала команда Вячеслава Проценко прошла казанский «Сокол» (неявка соперника), в 1/16 финала «Фанком» на выезде переиграл «Динамо» Киров (1:1, пен. 13:12). В 1/8 финала любительский клуб на своем поле переиграл дзержинский «Химик» (0:0, пен. 4:3).

Последние результаты «Фанкома» в Кубке России:

  • 05.08.25 «Фанком» – «Сокол» – +:-;
  • 20.08.25 «Динамо» Киров – «Фанком» – 1:1, пен. 12:13;
  • 10.09.25 «Фанком» – «Химик» – 0:0, пен. 4:3..

«Уфа»

«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала 10 очков в Первой лиге и занимает 13-е место в таблице. Наивысшее достижение «Уфы» в Кубке России – выход в 1/2 финала в сезоне 2016/17.

Предыдущие результаты «Уфы» в Первой лиге:

  • 20.09.25 «Арсенал» – «Уфа» – 2:2;
  • 15.09.25 «Уфа» – «Урал» – 2:3;
  • 07.09.25 «Черноморец» – «Уфа» – 3:2.

Очные встречи

Между собой команды не встречались

Прогноз на матч «Фанком» – «Уфа»

Разница в классе команд очевидна. «Уфа» не совсем уверенно идет по дистанции в Первой лиге, но в матче с любителями должна уверенно побеждать. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.

8.00
Победа «Уфы» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Воронцов Егор
Россия. Кубок Уфа Фанком
Другие прогнозы
24.09.2025
12:00
7.00
Россия. Кубок, 4 раунд
СКА-Хабаровск - Родина
Ничья со счетом 1:1
24.09.2025
14:30
1.92
Россия. Кубок, 4 раунд
Велес - Ротор
Обе забьют
24.09.2025
15:00
1.63
Россия. Кубок, 4 раунд
Кубань Холдинг - Волга
Победа «Кубань Холдинг»
24.09.2025
15:00
8.50
Россия. Кубок, 4 раунд
Астрахань - Черноморец
Победа «Черноморца» со счетом 2:1
24.09.2025
16:00
1.78
Россия. Кубок, 4 раунд
Череповец - Шинник
Победа «Шинника»
24.09.2025
17:00
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Тобол - Ордабасы
Победа «Тобола»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 