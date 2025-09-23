В среду, 24 сентября, в 4-м раунде Пути регионов Кубка России сыграют «Франком» и «Уфа». Матч пройдет в Глазго, начало – в 18:00 (мск).

«Фанком»

В 1/32 финала команда Вячеслава Проценко прошла казанский «Сокол» (неявка соперника), в 1/16 финала «Фанком» на выезде переиграл «Динамо» Киров (1:1, пен. 13:12). В 1/8 финала любительский клуб на своем поле переиграл дзержинский «Химик» (0:0, пен. 4:3).

Последние результаты «Фанкома» в Кубке России:

05.08.25 «Фанком» – «Сокол» – +:-;

20.08.25 «Динамо» Киров – «Фанком» – 1:1, пен. 12:13;

10.09.25 «Фанком» – «Химик» – 0:0, пен. 4:3..

«Уфа»

«Уфа» под руководством Омари Тетрадзе набрала 10 очков в Первой лиге и занимает 13-е место в таблице. Наивысшее достижение «Уфы» в Кубке России – выход в 1/2 финала в сезоне 2016/17.

Предыдущие результаты «Уфы» в Первой лиге:

20.09.25 «Арсенал» – «Уфа» – 2:2;

15.09.25 «Уфа» – «Урал» – 2:3;

07.09.25 «Черноморец» – «Уфа» – 3:2.

Очные встречи

Между собой команды не встречались

Прогноз на матч «Фанком» – «Уфа»

Разница в классе команд очевидна. «Уфа» не совсем уверенно идет по дистанции в Первой лиге, но в матче с любителями должна уверенно побеждать. Прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.