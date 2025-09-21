Введите ваш ник на сайте
«Наполи» – «Пиза»: прогноз и ставки на матч 22 сентября 2025 с коэффициентом 1.45

21 сентября 2025 8:53
Наполи - Пиза
22 сент. 2025, понедельник 21:45 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.45
Победа «Наполи» с форой (-1.5)
Сделать ставку

22 сентября на стадионе «Сан-Паоло» в Неаполе состоится матч четвeртого тура Серии А, в котором «Наполи» примет «Пизу». Хозяева начали чемпионат мощно и входят в лидирующую группу, а гости пока борются за первые очки и стараются наладить игру после неудачного старта.

«Наполи»

Неаполитанцы подходят к матчу в отличной форме: три победы в трeх турах чемпионата и вторая строчка в таблице. Команда уверенно обыграла «Сассуоло» (2:0), «Кальяри» (1:0) и «Фиорентину» (3:1). Главным фактором успеха остаeтся надeжный баланс между атакой и обороной: 8 забитых мячей и всего 4 пропущенных за последние пять матчей. «Наполи» также показывает результативность – команда забивает в каждом из последних четырeх туров. Лидером атаки является Кевин де Брюйне, уже успевший отличиться дважды. Несмотря на поражение в Лиге чемпионов от «Манчестер Сити», в рамках Серии А «Наполи» выглядит мощно и стабильно.

«Пиза»

Для новичка Серии А старт оказался трудным: одно очко в трeх матчах и 18-е место в таблице. Команда проиграла «Роме» и «Удинезе» с минимальным счeтом (0:1), а также взяла ничью у «Аталанты» (1:1). При этом «Пиза» не отличается результативностью – всего два гола в пяти последних матчах, при четырeх пропущенных. Слабое нападение и ограниченные ресурсы осложняют борьбу на высшем уровне. В обороне команда старается действовать компактно, но против топ-клубов этого недостаточно. Сейчас «Пиза» выглядит аутсайдером матча, и еe шансы на очки в Неаполе минимальны.

Факты о командах

«Наполи»

  • 2-е место, 9 очков после 3 туров
  • Победа в 4 последних матчах Серии А
  • 8 голов и 4 пропущенных в последних 5 играх
  • В среднем: 1.60 забито и 0.80 пропущено за матч
  • Забивает в 9 из 11 последних встреч

«Пиза»

  • 18-е место, 1 очко после 3 туров
  • Без побед в чемпионате
  • 2 гола и 4 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 0.40 забито и 0.80 пропущено
  • Пропускает в 3 турах подряд

Прогноз на матч «Наполи» – «Пиза»

Разница в классе между командами очевидна. «Наполи» на старте сезона демонстрирует уверенную игру, сочетая надeжную оборону с эффективным нападением. «Пиза», напротив, испытывает трудности в атаке и пока не адаптировалась к уровню Серии А. Вероятнее всего, хозяева с первых минут возьмут инициативу и добьются уверенной победы. Оптимально рассмотреть ставки на победу «Наполи» и голы хозяев.

Рекомендации

  • Победа «Наполи» с форой (-1.5) – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Наполи» больше 2.0 – коэффициент 1.90

1.45
Победа «Наполи» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Италия. Серия А Пиза Наполи
