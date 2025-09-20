19 сентября 2025 года в 20:00 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Гeзтепе» будет принимать одного из трех китов местного футбола – «Бешикташ».

«Гeзтепе»

«Гeзтепе» отменно стартовал в новой кампании и идет в зоне еврокубков, занимая четвертое место в турнирной таблице. Правда, из больших клубов в соперниках был лишь «Фенербахче». Встреча завершилась «боевыми» нулями.

Последние три игры:

Кайсериспор – Гeзтепе 1:1

Гeзтепе – Коньяспор 1:1

Карагюмрюк – Гeзтепе 0:2

«Бешикташ»

«Орлы» напротив ужасно начали новый сезон. Гранд из Стамбула с позором пролетел мимо еврокубков и с треском проваливается на домашней арене (10-е место в таблице). Логично, что последовали оргвыводы – с поста наставника был уволен тренер-неудачник Уле-Гуннар Сульшер.

Последние три игры:

Бешикташ – Истанбул Башакшехир 2:1

Аланьяспор – Бешикташ 2:0

Бешикташ – Лозанна 0:1

Очные встречи:

Гeзтепе – Бешикташ 1:1

Бешикташ – Гeзтепе 1:3

Бешикташ – Гeзтепе 2:4

Прогноз на матч «Гeзтепе» – «Бешикташ»

«Гeзтепе» не проигрывает на своем поле в 9 из 10 последних матчей. Считаем, что и сейчас хозяева будут ближе к успеху, но заиграем ставку на голы. Дома «Гeзтепе» действует в агрессивной манере, но и у «орлов» хватает огневой мощи в нападении.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.70. Прогноз на счет – 2:2.