«Гёзтепе» - «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 1.70

20 сентября 2025 12:47
Гезтепе - Бешикташ
19 сент. 2025, пятница 20:00 | Турция. Суперлига, 6 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Обе забьют
Сделать ставку

19 сентября 2025 года в 20:00 состоится матч шестого тура чемпионата Турции. «Гeзтепе» будет принимать одного из трех китов местного футбола – «Бешикташ».

«Гeзтепе»

«Гeзтепе» отменно стартовал в новой кампании и идет в зоне еврокубков, занимая четвертое место в турнирной таблице. Правда, из больших клубов в соперниках был лишь «Фенербахче». Встреча завершилась «боевыми» нулями.

Последние три игры:

  • Кайсериспор – Гeзтепе 1:1
  • Гeзтепе – Коньяспор 1:1
  • Карагюмрюк – Гeзтепе 0:2

«Бешикташ»

«Орлы» напротив ужасно начали новый сезон. Гранд из Стамбула с позором пролетел мимо еврокубков и с треском проваливается на домашней арене (10-е место в таблице). Логично, что последовали оргвыводы – с поста наставника был уволен тренер-неудачник Уле-Гуннар Сульшер.

Последние три игры:

  • Бешикташ – Истанбул Башакшехир 2:1
  • Аланьяспор – Бешикташ 2:0
  • Бешикташ – Лозанна 0:1

Очные встречи:

  • Гeзтепе – Бешикташ 1:1
  • Бешикташ – Гeзтепе 1:3
  • Бешикташ – Гeзтепе 2:4

Прогноз на матч «Гeзтепе» – «Бешикташ»

«Гeзтепе» не проигрывает на своем поле в 9 из 10 последних матчей. Считаем, что и сейчас хозяева будут ближе к успеху, но заиграем ставку на голы. Дома «Гeзтепе» действует в агрессивной манере, но и у «орлов» хватает огневой мощи в нападении.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.70. Прогноз на счет – 2:2.

1.70
Обе забьют
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Турция. Суперлига Бешикташ Гезтепе
