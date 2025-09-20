В воскресенье, 21 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Торино» и «Аталанта». Матч пройдет в Турине, начало – в 16:00 (мск).

«Торино»

Команда Марко Барони находится на 10-й позиции в Серии А, набрав 4 очка. Туринцы добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 1:5.

Последние результаты «Торино» в Серии А:

14.09.25 «Рома» – «Торино» – 0:1;

31.08.25 «Торино» – «Фиорентина» – 0:0;

25.08.25 «Интер» – «Торино» – 5:0.

«Аталанта»

«Аталанта» набрала 5 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Ивана Юрича добыли 1 победу и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:3.

Предыдущие результаты «Аталанты»:

17.09.25 «ПСЖ» – «Аталанта» – 4:0 Лига чемпионов;

14.09.25 «Аталанта» – «Лечче» – 4:1 Серия А;

30.08.25 «Парма» – «Аталанта» – 1:1 Серия А.

Очные встречи

01.02.25 «Аталанта» – «Торино» – 1:1;

25.08.24 «Торино» – «Аталанта» – 2:1;

26.05.24 «Аталанта» – «Торино» – 3:0;

04.12.23 «Торино» – «Аталанта» – 3:0;

29.04.23 «Торино» – «Аталанта» – 1:2.

Прогноз на матч «Торино» – «Аталанта»

После разгрома от «Интера» в 1-м туре туринцы провели 2 матча на ноль. «Аталанта» после разгрома от «ПСЖ» будет очень злой, поэтому хозяевам будет непросто. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.50.