«Торино» – «Аталанта»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 9.50

20 сентября 2025 11:22
Торино - Аталанта
21 сент. 2025, воскресенье 16:00 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
9.50
Победа «Аталанты» со счетом 2:1
Сделать ставку

В воскресенье, 21 сентября, в 4-м туре итальянской Серии А сыграют «Торино» и «Аталанта». Матч пройдет в Турине, начало – в 16:00 (мск).

«Торино»

Команда Марко Барони находится на 10-й позиции в Серии А, набрав 4 очка. Туринцы добыли 1 победу, 1 раз сыграли вничью и потерпели 1 поражение, разница мячей – 1:5.

Последние результаты «Торино» в Серии А:

  • 14.09.25 «Рома» – «Торино» – 0:1;
  • 31.08.25 «Торино» – «Фиорентина» – 0:0;
  • 25.08.25 «Интер» – «Торино» – 5:0.

«Аталанта»

«Аталанта» набрала 5 очков и занимает 7-е место в таблице. Подопечные Ивана Юрича добыли 1 победу и 2 раза сыграли вничью, разница мячей – 6:3.

Предыдущие результаты «Аталанты»:

  • 17.09.25 «ПСЖ» – «Аталанта» – 4:0 Лига чемпионов;
  • 14.09.25 «Аталанта» – «Лечче» – 4:1 Серия А;
  • 30.08.25 «Парма» – «Аталанта» – 1:1 Серия А.

Очные встречи

  • 01.02.25 «Аталанта» – «Торино» – 1:1;
  • 25.08.24 «Торино» – «Аталанта» – 2:1;
  • 26.05.24 «Аталанта» – «Торино» – 3:0;
  • 04.12.23 «Торино» – «Аталанта» – 3:0;
  • 29.04.23 «Торино» – «Аталанта» – 1:2.

Прогноз на матч «Торино» – «Аталанта»

После разгрома от «Интера» в 1-м туре туринцы провели 2 матча на ноль. «Аталанта» после разгрома от «ПСЖ» будет очень злой, поэтому хозяевам будет непросто. Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.50.

9.50
Победа «Аталанты» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Италия. Серия А Аталанта Торино
Другие прогнозы
20.09.2025
16:45
9.50
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Акрон - Рубин
Победа «Рубина» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
3.35
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Бернли - Ноттингем Форест
Победа «Бернли»
20.09.2025
17:00
9.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Арсенал - Уфа
Победа «Арсенала» со счетом 2:1
20.09.2025
17:00
5.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
КАМАЗ - Шинник
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
20.09.2025
17:00
1.80
Турция. Суперлига, 6 тур
Генчлербирлиги - Эюпспор
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
17:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Чайка - Спартак К
Победа «Спартака» Кострома со счетом 2:0
Рекомендуем
