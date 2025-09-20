21 сентября 2025 года в 13:30 состоится матч четвертого тура чемпионата Италии. На «Стадио Олимпико» состоится дерби Вечного города – Рима.

«Лацио»

«Бьянкочелести» столкнулись с большими проблемами в межсезонье (запрет на трансферы) и пока не могут похвастаться достойными результатами. В активе команды Маурицио Сарри лишь три очка, которые были взяты в домашней игре с откровенно никакой «Вероной».

Последние три игры:

Сассуоло – Лацио 1:0

Лацио – Верона 4:0

Комо – Лацио 1:0

«Рома»

«Джаллоросси» также успели сменить тренера (вопреки протестам тиффози им стал Джан Пьеро Гасперини) и начали кампанию с двух тяжелых побед над «Болоньей» и «Пизой». Вдвойне удивительно, что затем «Рома» оступилась в домашнем матче с далеко не самым сильным «Торино».

Последние три игры:

Рома – Торино 0:1

Пиза – Рома 0:1

Рома – Болонья 1:0

Очные встречи:

Лацио – Рома 1:1

Рома – Лацио 2:0

Рома – Лацио 1:0

Прогноз на матч «Лацио» – «Рома»

«Лацио» не побеждает своего заклятого врага с января 2024 года. «Небесно-голубой» команде Рима и сейчас будет непросто рассчитывать на успех. Впрочем, Сарри, в отличие от Гасперини, уже принимал участие в Дерби делла Капитале, что может стать небольшим преимуществом. Ждем традиционно боевой игры с обилием фолов, которая вполне возможно завершится мировым исходом.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.10. Прогноз на счет – 1:1.