21 сентября 2025 года в 13:30 состоится матч четвертого тура чемпионата Италии. На «Стадио Олимпико» состоится дерби Вечного города – Рима.
«Лацио»
«Бьянкочелести» столкнулись с большими проблемами в межсезонье (запрет на трансферы) и пока не могут похвастаться достойными результатами. В активе команды Маурицио Сарри лишь три очка, которые были взяты в домашней игре с откровенно никакой «Вероной».
Последние три игры:
- Сассуоло – Лацио 1:0
- Лацио – Верона 4:0
- Комо – Лацио 1:0
«Рома»
«Джаллоросси» также успели сменить тренера (вопреки протестам тиффози им стал Джан Пьеро Гасперини) и начали кампанию с двух тяжелых побед над «Болоньей» и «Пизой». Вдвойне удивительно, что затем «Рома» оступилась в домашнем матче с далеко не самым сильным «Торино».
Последние три игры:
- Рома – Торино 0:1
- Пиза – Рома 0:1
- Рома – Болонья 1:0
Очные встречи:
- Лацио – Рома 1:1
- Рома – Лацио 2:0
- Рома – Лацио 1:0
Прогноз на матч «Лацио» – «Рома»
«Лацио» не побеждает своего заклятого врага с января 2024 года. «Небесно-голубой» команде Рима и сейчас будет непросто рассчитывать на успех. Впрочем, Сарри, в отличие от Гасперини, уже принимал участие в Дерби делла Капитале, что может стать небольшим преимуществом. Ждем традиционно боевой игры с обилием фолов, которая вполне возможно завершится мировым исходом.
Прогноз: ничья, коэффициент – 3.10. Прогноз на счет – 1:1.