«Лацио» - «Рома»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 3.10

20 сентября 2025 11:51
Лацио - Рома
21 сент. 2025, воскресенье 13:30 | Италия. Серия А, 4 тур
Перейти в онлайн матча
3.10
Ничья
Сделать ставку

21 сентября 2025 года в 13:30 состоится матч четвертого тура чемпионата Италии. На «Стадио Олимпико» состоится дерби Вечного города – Рима.

«Лацио»

«Бьянкочелести» столкнулись с большими проблемами в межсезонье (запрет на трансферы) и пока не могут похвастаться достойными результатами. В активе команды Маурицио Сарри лишь три очка, которые были взяты в домашней игре с откровенно никакой «Вероной».

Последние три игры:

  • Сассуоло – Лацио 1:0
  • Лацио – Верона 4:0
  • Комо – Лацио 1:0

«Рома»

«Джаллоросси» также успели сменить тренера (вопреки протестам тиффози им стал Джан Пьеро Гасперини) и начали кампанию с двух тяжелых побед над «Болоньей» и «Пизой». Вдвойне удивительно, что затем «Рома» оступилась в домашнем матче с далеко не самым сильным «Торино».

Последние три игры:

  • Рома – Торино 0:1
  • Пиза – Рома 0:1
  • Рома – Болонья 1:0

Очные встречи:

  • Лацио – Рома 1:1
  • Рома – Лацио 2:0
  • Рома – Лацио 1:0

Прогноз на матч «Лацио» – «Рома»

«Лацио» не побеждает своего заклятого врага с января 2024 года. «Небесно-голубой» команде Рима и сейчас будет непросто рассчитывать на успех. Впрочем, Сарри, в отличие от Гасперини, уже принимал участие в Дерби делла Капитале, что может стать небольшим преимуществом. Ждем традиционно боевой игры с обилием фолов, которая вполне возможно завершится мировым исходом.

Прогноз: ничья, коэффициент – 3.10. Прогноз на счет – 1:1.

3.10
Ничья
Сделать ставку
Автор: Миронов Николай
Италия. Серия А Рома Лацио
