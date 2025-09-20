21 сентября 2025 года в 16:00 состоится матч пятого тура английской Премьер-Лиги. «Борнмут» сыграет с командой своего бывшего менеджера – «Ньюкаслом» Эдди Хау.

«Борнмут»

Летом «вишенки» значительно перекроили состав, понеся серьезнейшие кадровые потери, но все равно выступают на прекрасном уровне: четвертое место после 4 туров. Недаром наставника «Борнмута» Андони Ираолу уже потихоньку начинают сватать в «Манчестер Юнайтед».

Последние три игры:

Борнмут – Брайтон 2:1

Тоттенхэм – Борнмут 0:1

Борнмут – Брентфорд 0:2 (Кубок лиги)

«Ньюкасл»

На неделе «Ньюкасл» провел тяжелый и изматывающий поединок Лиги чемпионов против «Барселоны». «Сороки» уступили фавориту, но могли зацепиться и за ничью. На внутренней арене дела идут не очень – 5 очков и 10-е место на старте кампании в АПЛ.

Последние три игры:

Ньюкасл – Барселона 1:2

Ньюкасл – Вулверхэмптон 1:0

Лидс – Ньюкасл 0:0

Очные встречи:

Ньюкасл – Борнмут 1:4

Борнмут – Ньюкасл 1:1

Ньюкасл – Борнмут 2:2

Прогноз на матч «Борнмут» – «Ньюкасл»

Хозяева вполне могут воспользоваться усталостью «Ньюкасла» и зацепиться за полновесные три очка. В новом сезоне «Борнмут» остается грозой авторитетов и «сорок» ждет крайне непростой вояж на Юг Англии.

Прогноз: победа «Борнмута» с форой 0, кеф – 1.81. Прогноз на счет – 2:1.