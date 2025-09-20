Введите ваш ник на сайте
«БАТЭ» – «Арсенал Дзержинск»: прогноз и ставки на матч 21 сентября 2025 с коэффициентом 2.45

20 сентября 2025 10:04
БАТЭ - Арсенал
21 сент. 2025, воскресенье 14:00 | Беларусь. Высшая лига, 22 тур
Перейти в онлайн матча
2.45
Победа «БАТЭ»
Сделать ставку

21 сентября на «Борисов-Арене» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «БАТЭ» примет «Арсенал Дзержинск». Команды расположились в середине таблицы: хозяева занимают девятое место, а гости идут десятыми. При этом обе команды находятся в хорошей форме, что обещает напряжeнное противостояние.

«БАТЭ»

Борисовский клуб после непростого старта сезона набрал ход и не проигрывает уже четыре тура подряд. Последняя победа над «Слуцком» (3:0) показала эффективность атаки и позволила закрепиться в середине таблицы. В пяти последних матчах «БАТЭ» забил 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но при этом пропустил 7 (1.40). Команда результативна, но оборона не всегда справляется. Лучший бомбардир – Александр Свирепа, оформивший 4 гола. Сильной стороной команды остаeтся умение активно начинать матчи и создавать давление на соперника.

«Арсенал Дзержинск»

Команда из Дзержинска также набрала форму: три матча подряд без поражений и победа над «Славией Мозырь» (1:0) в последнем туре. В активе клуба 24 очка после 20 туров и десятое место в таблице. В последних пяти встречах «Арсенал Дзержинск» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 7 (1.40). Главным бомбардиром является Александр Французов, забивший 5 мячей в 15 играх. Команда демонстрирует стабильность, но в атаке не так остра, как соперник, и чаще делает ставку на дисциплинированную оборону.

Факты о командах

«БАТЭ»

  • 26 очков после 21 тура, 9-е место
  • Не проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.00 забито и 1.40 пропущено за игру
  • 10 голов в последних 5 матчах
  • Забивает в 4 встречах подряд

«Арсенал Дзержинск»

  • 24 очка после 20 туров, 10-е место
  • 3 матча без поражений
  • В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено за игру
  • 4 гола и 7 пропущенных в последних 5 матчах
  • Французов – лучший бомбардир (5 мячей)

Личные встречи
60% (3)
0% (0)
40% (2)
7
Забитых мячей
6
1.4
В среднем за матч
1.2
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:2
Беларусь. Высшая лига, 7 тур
Арсенал
0 : 1
02.05.2025
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 25 тур
БАТЭ
3 : 2
20.10.2024
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
Арсенал
2 : 0
26.05.2024
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Арсенал
0 : 2
12.11.2022
БАТЭ
Белоруссия. Высшая лига, 15 тур
БАТЭ
1 : 2
15.07.2022
Арсенал

Прогноз на матч «БАТЭ» – «Арсенал Дзержинск»

Обе команды находятся в хорошей форме, однако «БАТЭ» выглядит более убедительно за счeт результативной атаки. «Арсенал Дзержинск» старается действовать осторожно, но слабая результативность может стать проблемой в матче с более агрессивным соперником. Учитывая домашнее поле и серию без поражений, «БАТЭ» имеет больше шансов на успех. При этом игра вряд ли станет результативной: гости будут стараться закрыться и ограничить пространство для атак хозяев.

Рекомендации

  • Победа «БАТЭ» – коэффициент 2.45
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

2.45
Победа «БАТЭ»
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Беларусь. Высшая лига Арсенал БАТЭ
