21 сентября на «Борисов-Арене» состоится матч 22-го тура Высшей лиги Беларуси, где «БАТЭ» примет «Арсенал Дзержинск». Команды расположились в середине таблицы: хозяева занимают девятое место, а гости идут десятыми. При этом обе команды находятся в хорошей форме, что обещает напряжeнное противостояние.

«БАТЭ»

Борисовский клуб после непростого старта сезона набрал ход и не проигрывает уже четыре тура подряд. Последняя победа над «Слуцком» (3:0) показала эффективность атаки и позволила закрепиться в середине таблицы. В пяти последних матчах «БАТЭ» забил 10 мячей (в среднем 2.00 за игру), но при этом пропустил 7 (1.40). Команда результативна, но оборона не всегда справляется. Лучший бомбардир – Александр Свирепа, оформивший 4 гола. Сильной стороной команды остаeтся умение активно начинать матчи и создавать давление на соперника.

«Арсенал Дзержинск»

Команда из Дзержинска также набрала форму: три матча подряд без поражений и победа над «Славией Мозырь» (1:0) в последнем туре. В активе клуба 24 очка после 20 туров и десятое место в таблице. В последних пяти встречах «Арсенал Дзержинск» забил 4 гола (0.80 в среднем) и пропустил 7 (1.40). Главным бомбардиром является Александр Французов, забивший 5 мячей в 15 играх. Команда демонстрирует стабильность, но в атаке не так остра, как соперник, и чаще делает ставку на дисциплинированную оборону.

Факты о командах

«БАТЭ»

26 очков после 21 тура, 9-е место

Не проигрывает в 4 последних матчах

В среднем: 2.00 забито и 1.40 пропущено за игру

10 голов в последних 5 матчах

Забивает в 4 встречах подряд

«Арсенал Дзержинск»

24 очка после 20 туров, 10-е место

3 матча без поражений

В среднем: 0.80 забито и 1.40 пропущено за игру

4 гола и 7 пропущенных в последних 5 матчах

Французов – лучший бомбардир (5 мячей)

Прогноз на матч «БАТЭ» – «Арсенал Дзержинск»

Обе команды находятся в хорошей форме, однако «БАТЭ» выглядит более убедительно за счeт результативной атаки. «Арсенал Дзержинск» старается действовать осторожно, но слабая результативность может стать проблемой в матче с более агрессивным соперником. Учитывая домашнее поле и серию без поражений, «БАТЭ» имеет больше шансов на успех. При этом игра вряд ли станет результативной: гости будут стараться закрыться и ограничить пространство для атак хозяев.

Рекомендации