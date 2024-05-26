Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Арсенал - БАТЭ
Арсенал - БАТЭ: обзор матча 26 мая 2024
Арсенал
26.05.2024, воскресенье, 15:00
Беларусь. Высшая лига, 10 тур
2 : 0
Завершен
БАТЭ
28'
Ю. Ловец
32'
Д. Годяев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - БАТЭ
Желтая карточка
А. Агеев
90'
Замена
С. Атрашкевич
️️️️
И. Орешкевич
80'
Замена
В. Милютин
️️️️
Д. Годяев
80'
74'
Замена
Р. Пилецкий
️️️️
О. Никифоренко
Замена
Р. Мялковский
️️️️
В. Арутюнян
72'
Желтая карточка
М. Герасимов
68'
Замена
М. Герасимов
️️️️
Д. Радиковский
65'
64'
Замена
К. Черноок
️️️️
Д. Жульпа
Желтая карточка
В. Арутюнян
63'
46'
Замена
Н. Мирский
️️️️
З. Гицелев
46'
Замена
И. Алексиевич
️️️️
В. Русенчик
Замена
Д. Матяш
️️️️
Е. Бабич
46'
46'
Замена
А. Ануфриев
️️️️
А. Панюков
ГОЛ! 2:0!
Д. Годяев
Пас отдал
В. Арутюнян
32'
30'
Желтая карточка
Ш. Жимо
ГОЛ! 1:0!
Ю. Ловец
Пас отдал
В. Арутюнян
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
41
Максим Плотников
ВР
13
Иван Орешкевич
ЛЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
15
Егор Бабич
ЛВ
89
Вадим Арутюнян
ОП
51
Александр Скшинецкий
ОП
11
Юрий Ловец
ЦП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
БАТЭ
23
Владислав Игнатьев
ВР
14
Шериф Жимо
ЛЗ
55
Янн Эммануэль Аффи
ЦЗ
5
Александр Мартынов
ЦЗ
14
Павел Пашевич
ЦЗ
82
Олег Никифоренко
ЛВ
68
Данила Жульпа
ЦП
33
Виктор Сотников
ЦП
8
Владислав Русенчик
ЦП
88
Захар Гицелев
ПВ
11
Андрей Панюков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
93
Вадим Милютин
ЦЗ
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
39
Матвей Герасимов
ЛВ
99
Руслан Мялковский
ЦП
7
Андрей Левковец
ЦП
80
Станислав Атрашкевич
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
25
Дмитрий Матяш
ЦФ
34
Артем Петренко
ЦФ
БАТЭ
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
9
Николай Мирский
ЛВ
27
Роман Пилецкий
ЛВ
13
Илья Алексиевич
ОП
8
Александр Ануфриев
АП
17
Кирилл Черноок
АП
3-4-1-1-1
41
Плотников
59
Погостнов
72
Позняк
47
Годяев
13
Орешкевич
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
66
Агеев
11
Ловец
15
Бабич
37
Радиковский
4-3-2-1
23
Игнатьев
55
Аффи
5
Мартынов
14
Пашевич
14
Жимо
68
Жульпа
33
Сотников
8
Русенчик
88
Гицелев
82
Никифоренко
11
Панюков
89
Арутюнян
99
Мялковский
99
Мялковский
89
Арутюнян
47
Годяев
93
Милютин
93
Милютин
47
Годяев
13
Орешкевич
80
Атрашкевич
80
Атрашкевич
13
Орешкевич
37
Радиковский
39
Герасимов
39
Герасимов
37
Радиковский
15
Бабич
25
Матяш
25
Матяш
15
Бабич
8
Русенчик
13
Алексиевич
13
Алексиевич
8
Русенчик
11
Панюков
8
Ануфриев
8
Ануфриев
11
Панюков
68
Жульпа
17
Черноок
17
Черноок
68
Жульпа
88
Гицелев
9
Мирский
9
Мирский
88
Гицелев
82
Никифоренко
27
Пилецкий
27
Пилецкий
82
Никифоренко
Остались в запасе
Арсенал
БАТЭ
1
Иван Санько
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
1
Иван Санько
ВР
5
Эдуард Жевнеров
ЦЗ
7
Андрей Левковец
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
Остались в запасе
35
Арсений Скопец
ВР
25
Никита Нескоромный
ЛЗ
98
Матвей Свидинский
ЦЗ
5
Егор Осипов
ЦЗ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Арсенал - БАТЭ
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Витебск
4 : 1
28.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Арсенал
2 : 3
22.11.2026
Неман
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
Гомель
2 : 0
06.11.2026
Арсенал
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 26 тур
Арсенал
0 : 0
25.10.2026
Днепр
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
БАТЭ
1 : 1
28.11.2026
Ислочь
Беларусь. Высшая лига, 29 тур
Гомель
3 : 1
21.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Кубок, 1/8 финала
Орша
2 : 3
11.11.2026
БАТЭ
Беларусь. Высшая лига, 28 тур
БАТЭ
1 : 0
07.11.2026
Торпедо-БелАЗ
Беларусь. Высшая лига, 27 тур
Арсенал
1 : 0
30.10.2026
БАТЭ
Новости команд
Все
Арсенал
БАТЭ
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
Самый титулованный клуб Беларуси вылетел из Высшей лиги
14:57
4
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
«Витебск» – «Арсенал Дзержинск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «Витебска» и «Арсенала Дзержинск» на победу в матче 30-го тура
Вчера, 13:20
«Арсенал» – «Неман»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Высшая лига: шансы «Арсенала» и «Немана» на победу в матче 29-го тура
21 ноября
Российский воспитанник «Зенита» стал чемпионом Беларуси-2026
18:12
Самый титулованный клуб Беларуси вылетел из Высшей лиги
14:57
4
«БАТЭ» – «Ислочь»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 28 ноября 2026
11:50
Высшая лига: шансы «БАТЭ» и «Ислочи» на победу в матче 30 тура
Вчера, 13:03
Самый титулованный клуб Беларуси может прекратить существование
23 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+