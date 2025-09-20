21 сентября на стадионе «Аббе-Дешам» в Осере состоится матч пятого тура чемпионата Франции. Хозяева стартовали в Лиге 1 с проблемами и пока находятся в зоне борьбы за выживание, в то время как «Тулуза» демонстрирует атакующую игру, но часто допускает ошибки в обороне. Встреча обещает получиться напряжeнной, так как обе команды мотивированы на результат.

«Осер»

Команда проводит неудачный старт сезона и после четырeх туров набрала всего три очка. Последние три матча закончились поражениями, при этом в каждом из них «Осер» пропускал. Проблемы в атаке очевидны: всего 3 гола за пять встреч, при среднем показателе 0.60 за игру. Основная надежда болельщиков связана с Лассине Синайоко, оформившим 2 мяча в 5 матчах. Однако даже его активность пока не спасает команду от трудностей в завершении атак. В обороне тоже немало ошибок: 8 пропущенных мячей за 5 игр, и команда не может стабильно играть на ноль.

«Тулуза»

Коллектив смотрится ярче: 6 очков после четырeх туров и место в середине таблицы. Команда стабильно забивает – серия из семи матчей подряд в Лиге 1 с голами подтверждает атакующую направленность. За пять последних встреч «Тулуза» оформила 8 голов, а Франк Магри стал главным героем с тремя результативными ударами. Тем не менее, в обороне у команды большие сложности: 9 пропущенных мячей за 5 матчей и показатель в среднем 1.80 гола за игру. На фоне слабой обороны соперника «Тулуза» будет стремиться реализовать своe преимущество в атаке.

Факты о командах

«Осер»

3 поражения подряд в Лиге 1

В среднем: 0.60 забито и 1.60 пропущено за 5 последних игр

3 гола за 5 матчей

Синайоко забил 2 мяча в 5 встречах

Пропускает в 3 последних играх

«Тулуза»

2 победы в 4 последних матчах Лиги 1

В среднем: 1.60 забито и 1.80 пропущено за 5 последних игр

Забивает в 7 матчах подряд в Лиге 1

8 голов за 5 последних игр

Магри – лучший бомбардир с 3 мячами

Прогноз на матч «Осер» – «Тулуза»

Хозяева пока не могут найти свою игру: слабая реализация и нестабильность в обороне приводят к потерям очков. «Тулуза» же играет раскрепощeнно впереди, но оставляет много свободных зон у своих ворот. Ожидается матч с голами, так как обе стороны демонстрируют нестабильность в защите. При этом у гостей выше потенциал в атаке и есть стабильные исполнители, которые могут решить исход.

Рекомендованные ставки