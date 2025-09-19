Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Брест» – «Ницца»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 14.00

19 сентября 2025 11:06
Брест - Ницца
20 сент. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 5 тур
Перейти в онлайн матча
14.00
Победа «Ниццы» со счетом 2:0
Сделать ставку

В субботу, 20 сентября, в 5-м туре французской Лиги 1 сыграют «Брест» и «Ницца». Матч пройдет в Бресте, начало – в 20:00 (мск).

«Брест»

Команда Эрика Руа занимает предпоследнее место в Лиге 1, набрав 1 очко. «Брест» 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:10.

Последние результаты «Бреста» в Лиге 1:

  • 14.09.25 «Брест» – «Париж» – 1:2;
  • 29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1;
  • 24.08.25 «Тулуза» – «Брест» – 2:0.

«Ницца»

«Ницца» набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Франка Эза добыли 2 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 5:5.

Предыдущие результаты «Ниццы» в Лиге 1:

  • 13.09.25 «Ницца» – «Нант» – 1:0;
  • 31.08.25 «Гавр» – «Ницца» – 3:1;
  • 23.08.25 «Ницца» – «Осер» – 3:1.

Очные встречи в Лиге 1

  • 17.05.25 «Ницца» – «Брест» – 6:0;
  • 02.11.24 «Брест» – «Ницца» – 0:1;
  • 04.02.24 «Брест» – «Ницца» – 0:0;
  • 01.10.23 «Ницца» – «Брест» – 0:0;
  • 16.04.23 «Брест» – «Ницца» – 1:0.

Прогноз на матч «Брест» – «Ницца»

За последние 4 очных матча «Брест» не забил «Ницце» ни одного гола. Нынешняя форма команды Эрика Руа также не внушает оптимизма ее болельщикам. Вдобавок у хозяев не сыграет основной вратарь Маецкий. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 14.00.

14.00
Победа «Ниццы» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Франция. Лига 1 Ницца Брест
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 