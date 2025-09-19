В субботу, 20 сентября, в 5-м туре французской Лиги 1 сыграют «Брест» и «Ницца». Матч пройдет в Бресте, начало – в 20:00 (мск).

«Брест»

Команда Эрика Руа занимает предпоследнее место в Лиге 1, набрав 1 очко. «Брест» 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:10.

Последние результаты «Бреста» в Лиге 1:

14.09.25 «Брест» – «Париж» – 1:2;

29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1;

24.08.25 «Тулуза» – «Брест» – 2:0.

«Ницца»

«Ницца» набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Франка Эза добыли 2 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 5:5.

Предыдущие результаты «Ниццы» в Лиге 1:

13.09.25 «Ницца» – «Нант» – 1:0;

31.08.25 «Гавр» – «Ницца» – 3:1;

23.08.25 «Ницца» – «Осер» – 3:1.

Очные встречи в Лиге 1

17.05.25 «Ницца» – «Брест» – 6:0;

02.11.24 «Брест» – «Ницца» – 0:1;

04.02.24 «Брест» – «Ницца» – 0:0;

01.10.23 «Ницца» – «Брест» – 0:0;

16.04.23 «Брест» – «Ницца» – 1:0.

Прогноз на матч «Брест» – «Ницца»

За последние 4 очных матча «Брест» не забил «Ницце» ни одного гола. Нынешняя форма команды Эрика Руа также не внушает оптимизма ее болельщикам. Вдобавок у хозяев не сыграет основной вратарь Маецкий. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 14.00.