Брест - Ницца
20 сент. 2025, суббота 20:00 | Франция. Лига 1, 5 тур
В субботу, 20 сентября, в 5-м туре французской Лиги 1 сыграют «Брест» и «Ницца». Матч пройдет в Бресте, начало – в 20:00 (мск).
«Брест»
Команда Эрика Руа занимает предпоследнее место в Лиге 1, набрав 1 очко. «Брест» 1 раз сыграл вничью и потерпел 3 поражения, разница мячей – 5:10.
Последние результаты «Бреста» в Лиге 1:
- 14.09.25 «Брест» – «Париж» – 1:2;
- 29.08.25 «Ланс» – «Брест» – 3:1;
- 24.08.25 «Тулуза» – «Брест» – 2:0.
«Ницца»
«Ницца» набрала 6 очков и занимает 8-е место в таблице. Подопечные Франка Эза добыли 2 победы и потерпели 2 поражения, разница мячей – 5:5.
Предыдущие результаты «Ниццы» в Лиге 1:
- 13.09.25 «Ницца» – «Нант» – 1:0;
- 31.08.25 «Гавр» – «Ницца» – 3:1;
- 23.08.25 «Ницца» – «Осер» – 3:1.
Очные встречи в Лиге 1
- 17.05.25 «Ницца» – «Брест» – 6:0;
- 02.11.24 «Брест» – «Ницца» – 0:1;
- 04.02.24 «Брест» – «Ницца» – 0:0;
- 01.10.23 «Ницца» – «Брест» – 0:0;
- 16.04.23 «Брест» – «Ницца» – 1:0.
Прогноз на матч «Брест» – «Ницца»
За последние 4 очных матча «Брест» не забил «Ницце» ни одного гола. Нынешняя форма команды Эрика Руа также не внушает оптимизма ее болельщикам. Вдобавок у хозяев не сыграет основной вратарь Маецкий. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 14.00.
