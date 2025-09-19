Введите ваш ник на сайте
«Брайтон» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 2.44

19 сентября 2025 10:17
Брайтон - Тоттенхэм
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Англия. Премьер-лига, 5 тур
2.44
Обе забьют
20 сентября 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. На Южном побережье «Брайтон» сыграет с амбициозным «Тоттенхэмом».

«Брайтон»

«Чайки» выдали не самый выдающийся старт сезона, однако уже успел поклевать одного из фаворитов, радостно грохнув «Манчестер Сити». После 4 туров в активе команды менеджера Фабиана Хюрцелера 4 очка.

Последние три игры:

  • Борнмут – Брайтон 2:1
  • Брайтон – Ман Сити 2:1
  • Эвертон – Брайтон 2:0

«Тоттенхэм»

«Шпоры» успели насобирать 9 баллов и на старте сезона идут аж на третьем месте в таблице. На неделе команда Томаса Франка провела крайне непростой поединок в Лиге чемпионов, не без труда одолев неуступчивый «Вильярреал» (1:0). Бонусом служит то, что матч проходил в Лондоне и «Тоттенхэму» не нужно было летать в Испанию.

Последние три игры:

  • Тоттенхэм – Вильярреал 1:0
  • Вест Хэм – Тоттенхэм 0:3
  • Тоттенхэм – Борнмут 0:1

Очные встречи:

  • Тоттенхэм – Брайтон 1:4
  • Брайтон – Тоттенхэм 3:2
  • Тоттенхэм – Брайтон 2:1

Прогноз на матч «Брайтон» – «Тоттенхэм»

Рандеву «шпор» и «чаек» регулярно балуют результативностью, и мы считаем, что история повторится и на этот раз. Дома «Брайтон» смело идет вперед с соперниками любого уровня, а «Тоттенхэм» Томаса Франка также не дурак сбегать в атаку + умеет быстро доставлять мяч к чужим воротам через контрвыпады.

Прогноз: обе забьют, кеф – 1.53. Прогноз на точный счет – 2:1.

2.44
Обе забьют
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Брайтон
