20 сентября 2025 года в 17:00 по Москве состоится матч пятого тура чемпионата Англии. На Южном побережье «Брайтон» сыграет с амбициозным «Тоттенхэмом».
«Брайтон»
«Чайки» выдали не самый выдающийся старт сезона, однако уже успел поклевать одного из фаворитов, радостно грохнув «Манчестер Сити». После 4 туров в активе команды менеджера Фабиана Хюрцелера 4 очка.
Последние три игры:
- Борнмут – Брайтон 2:1
- Брайтон – Ман Сити 2:1
- Эвертон – Брайтон 2:0
«Тоттенхэм»
«Шпоры» успели насобирать 9 баллов и на старте сезона идут аж на третьем месте в таблице. На неделе команда Томаса Франка провела крайне непростой поединок в Лиге чемпионов, не без труда одолев неуступчивый «Вильярреал» (1:0). Бонусом служит то, что матч проходил в Лондоне и «Тоттенхэму» не нужно было летать в Испанию.
Последние три игры:
- Тоттенхэм – Вильярреал 1:0
- Вест Хэм – Тоттенхэм 0:3
- Тоттенхэм – Борнмут 0:1
Очные встречи:
- Тоттенхэм – Брайтон 1:4
- Брайтон – Тоттенхэм 3:2
- Тоттенхэм – Брайтон 2:1
Прогноз на матч «Брайтон» – «Тоттенхэм»
Рандеву «шпор» и «чаек» регулярно балуют результативностью, и мы считаем, что история повторится и на этот раз. Дома «Брайтон» смело идет вперед с соперниками любого уровня, а «Тоттенхэм» Томаса Франка также не дурак сбегать в атаку + умеет быстро доставлять мяч к чужим воротам через контрвыпады.
Прогноз: обе забьют, кеф – 1.53. Прогноз на точный счет – 2:1.