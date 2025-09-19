В субботу, 20 сентября, в 11-м туре Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Шинник». Матч пройдет в Набережных Челнах, начало – в 17:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова располагается на 5-й строчке, набрав 18 очков. КАМАЗ добыл 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 16:12.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

14.09.25 «Ротор» – КАМАЗ – 3:0;

07.09.25 КАМАЗ – «Торпедо» М – 1:1;

03.09.25 «Сокол» – КАМАЗ – 0:2.

«Шинник»

«Шинник» набрал 13 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 7:7.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

14.09.25 «Сокол» – «Шинник» – 0:0;

07.09.25 «Шинник» – «Волга» – 2:0;

03.09.25 «Енисей» – «Шинник» – 0:0.

Очные встречи в Первой лиге

15.03.25 «Шинник» – КАМАЗ – 1:0;

29.09.24 КАМАЗ – «Шинник» – 3:0;

18.11.23 «Шинник» – КАМАЗ – 2:2;

14.10.23 КАМАЗ – «Шинник» – 4:0;

12.05.23 КАМАЗ – «Шинник» – 1:0.

Прогноз на матч КАМАЗ – «Шинник»

«Шинник» – самая скучная команда на данном этапе сезона (14 голов в 10 матчах с его участием), КАМАЗ – 2-я самая веселая после «Чайки» (28 голов). Полагаем, хозяйская коса найдет на гостевой камень. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.