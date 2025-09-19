Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«КАМАЗ» – «Шинник»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 5.50

19 сентября 2025 10:02
КАМАЗ - Шинник
20 сент. 2025, суббота 17:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
5.50
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
Сделать ставку

В субботу, 20 сентября, в 11-м туре Первой лиги сыграют КАМАЗ и «Шинник». Матч пройдет в Набережных Челнах, начало – в 17:00 (мск).

КАМАЗ

Команда Ильдара Ахметзянова располагается на 5-й строчке, набрав 18 очков. КАМАЗ добыл 5 побед, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 16:12.

Последние результаты КАМАЗа в Первой лиге:

  • 14.09.25 «Ротор» – КАМАЗ – 3:0;
  • 07.09.25 КАМАЗ – «Торпедо» М – 1:1;
  • 03.09.25 «Сокол» – КАМАЗ – 0:2.

«Шинник»

«Шинник» набрал 13 очков и занимает 9-е место в таблице. Подопечные Артема Булойчика добыли 3 победы, 4 раза сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница мячей – 7:7.

Предыдущие результаты «Шинника» в Первой лиге:

  • 14.09.25 «Сокол» – «Шинник» – 0:0;
  • 07.09.25 «Шинник» – «Волга» – 2:0;
  • 03.09.25 «Енисей» – «Шинник» – 0:0.

Очные встречи в Первой лиге

  • 15.03.25 «Шинник» – КАМАЗ – 1:0;
  • 29.09.24 КАМАЗ – «Шинник» – 3:0;
  • 18.11.23 «Шинник» – КАМАЗ – 2:2;
  • 14.10.23 КАМАЗ – «Шинник» – 4:0;
  • 12.05.23 КАМАЗ – «Шинник» – 1:0.

Прогноз на матч КАМАЗ – «Шинник»

«Шинник» – самая скучная команда на данном этапе сезона (14 голов в 10 матчах с его участием), КАМАЗ – 2-я самая веселая после «Чайки» (28 голов). Полагаем, хозяйская коса найдет на гостевой камень. Прогноз – счет 1:0 с коэффициентом 5.50.

5.50
Победа «КАМАЗа» со счетом 1:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Россия. PARI Первая лига Шинник КАМАЗ
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 