19 сентября 2025 10:03
Сокол - Торпедо
20 сент. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
В субботу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги встречаются «Сокол» и «Торпедо» Москва. Игра состоится в Саратове, начало – в 16:00 (мск).
«Сокол»
Команда Младена Кашчелана набрала 5 очков и находится на последнем месте в Первой лиге. «Сокол» 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:11.
Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:
- 14.09.25 «Сокол» – «Шинник» – 0:0;
- 08.09.25 «Спартак» К – «Сокол» – 2:1;
- 03.09.25 «Сокол» – КАМАЗ – 0:2.
«Торпедо»
Москвичи набрали 6 очков и занимают 16-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Парфенова добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 6:15.
Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:
- 12.09.25 «Торпедо» М – «Волга» – 2:3;
- 07.09.25 КАМАЗ – «Торпедо» М – 1:1;
- 03.09.25 «Торпедо» – «Уфа» – 0:0.
Очные встречи
- 24.11.24 «Сокол» – «Торпедо» – 1:2 Первая лига;
- 12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;
- 14.04.24 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Первая лига;
- 05.08.23 «Торпедо» – «Сокол» – 0:1 Первая лига;
- 10.11.18 «Торпедо» – «Сокол» – 1:1 Вторая лига.
Прогноз на матч «Сокол» – «Торпедо»
Обе команды неудачно начали сезон, но потенциал «Торпедо» намного больше. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.
