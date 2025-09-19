Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Сокол» – «Торпедо»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 8.00

19 сентября 2025 10:03
Сокол - Торпедо
20 сент. 2025, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Перейти в онлайн матча
8.00
Победа «Торпедо» со счетом 2:0
Сделать ставку

В субботу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги встречаются «Сокол» и «Торпедо» Москва. Игра состоится в Саратове, начало – в 16:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана набрала 5 очков и находится на последнем месте в Первой лиге. «Сокол» 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:11.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

  • 14.09.25 «Сокол» – «Шинник» – 0:0;
  • 08.09.25 «Спартак» К – «Сокол» – 2:1;
  • 03.09.25 «Сокол» – КАМАЗ – 0:2.

«Торпедо»

Москвичи набрали 6 очков и занимают 16-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Парфенова добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 6:15.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

  • 12.09.25 «Торпедо» М – «Волга» – 2:3;
  • 07.09.25 КАМАЗ – «Торпедо» М – 1:1;
  • 03.09.25 «Торпедо» – «Уфа» – 0:0.

Очные встречи

  • 24.11.24 «Сокол» – «Торпедо» – 1:2 Первая лига;
  • 12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;
  • 14.04.24 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Первая лига;
  • 05.08.23 «Торпедо» – «Сокол» – 0:1 Первая лига;
  • 10.11.18 «Торпедо» – «Сокол» – 1:1 Вторая лига.

Прогноз на матч «Сокол» – «Торпедо»

Обе команды неудачно начали сезон, но потенциал «Торпедо» намного больше. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.

8.00
Победа «Торпедо» со счетом 2:0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Россия. PARI Первая лига Торпедо Сокол
Другие прогнозы
20.09.2025
09:45
1.55
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Енисей - Факел
Тотал меньше 2.5 голов
20.09.2025
12:00
1.85
Россия. PARI Первая лига, 11 тур
Урал - Ротор
Обе команды забьют
20.09.2025
14:00
1.95
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау - Актобе
Победа «Актобе»
20.09.2025
14:00
2.95
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 10 тур
Текстильщик - Велес
Победа «Велеса»
20.09.2025
14:30
2.44
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Ливерпуль - Эвертон
Победа «Ливерпуля» и ТМ 3,5
20.09.2025
14:30
7.00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Пари НН - Ахмат
Прогноз – счет 1:1
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 