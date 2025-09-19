В субботу, 20 сентября, в 11-м туре российской Первой лиги встречаются «Сокол» и «Торпедо» Москва. Игра состоится в Саратове, начало – в 16:00 (мск).

«Сокол»

Команда Младена Кашчелана набрала 5 очков и находится на последнем месте в Первой лиге. «Сокол» 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений, разница мячей – 4:11.

Последние результаты «Сокола» в Первой лиге:

14.09.25 «Сокол» – «Шинник» – 0:0;

08.09.25 «Спартак» К – «Сокол» – 2:1;

03.09.25 «Сокол» – КАМАЗ – 0:2.

«Торпедо»

Москвичи набрали 6 очков и занимают 16-е место в таблице. Подопечные Дмитрия Парфенова добыли 1 победу, 3 раза сыграли вничью и потерпели 6 поражений, разница мячей – 6:15.

Предыдущие результаты «Торпедо» в Первой лиге:

12.09.25 «Торпедо» М – «Волга» – 2:3;

07.09.25 КАМАЗ – «Торпедо» М – 1:1;

03.09.25 «Торпедо» – «Уфа» – 0:0.

Очные встречи

24.11.24 «Сокол» – «Торпедо» – 1:2 Первая лига;

12.10.24 «Торпедо» – «Сокол» – 5:0 Первая лига;

14.04.24 «Сокол» – «Торпедо» – 0:2 Первая лига;

05.08.23 «Торпедо» – «Сокол» – 0:1 Первая лига;

10.11.18 «Торпедо» – «Сокол» – 1:1 Вторая лига.

Прогноз на матч «Сокол» – «Торпедо»

Обе команды неудачно начали сезон, но потенциал «Торпедо» намного больше. Наш прогноз – счет 0:2 с коэффициентом 8.00.