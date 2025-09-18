19 сентября на стадионе King Abdullah Sports City состоится центральное противостояние тура чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Ахли» примет «Аль-Хиляль». Матч обещает стать ярким: обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют высокую результативность.

«Аль-Ахли»

Клуб из Джидды уверенно начал сезон и пока не знает поражений в национальном первенстве. В последнем туре «Аль-Ахли» сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (0:0), продлив серию матчей без пропущенных голов до трeх. При этом в пяти последних встречах команда забила 15 мячей, показывая мощную атаку, которая регулярно находит пути к воротам соперников. Стабильность в обороне и высокая результативность делают «Аль-Ахли» конкурентоспособным даже против сильнейших клубов страны.

«Аль-Хиляль»

Действующий гранд чемпионата продолжает демонстрировать силу. В 17 последних матчах лиги команда забивает, а в пяти крайних встречах у неe 18 голов. Правда, встреча с «Аль-Кадисией» завершилась вничью (2:2), что показало уязвимость в обороне. Но уже в Лиге чемпионов Азии «Аль-Хиляль» подтвердил статус фаворита, победив «Аль-Духайль» (2:1). Атакующий потенциал команды впечатляет: в среднем 3.6 забитого мяча за игру при 0.8 пропущенного. Даже на выезде «Аль-Хиляль» играет уверенно, опираясь на свой атакующий прессинг.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

В последних 5 матчах забито 15 голов (среднее 3.00 за игру)

Пропускает всего 0.60 мяча за встречу

Не проигрывает в 6 матчах подряд

Не пропускает в 3 последних матчах чемпионата

«Аль-Хиляль»

В последних 5 матчах забито 18 голов (среднее 3.60 за игру)

Пропускает в среднем 0.80 мяча за матч

Не проигрывает в 10 играх чемпионата подряд

Забивает в 17 матчах подряд

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и практически без сбоев в атаке. «Аль-Ахли» делает акцент на дисциплинированной обороне, но соперник уровня «Аль-Хиляля» вряд ли позволит сохранить сухие ворота. С другой стороны, атака хозяев стабильно эффективна, и они должны воспользоваться уязвимостями обороны гостей. На фоне высокой результативности обеих команд ставка на голы выглядит наиболее оправданной, а перевес в классе и глубине состава склоняет шансы в пользу гостей.

