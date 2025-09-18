Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Лига чемпионов Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Аль-Ахли» – «Аль-Хиляль»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.90

18 сентября 2025 9:30
Аль-Ахли - Аль-Хиляль
19 сент. 2025, пятница 21:00 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку

19 сентября на стадионе King Abdullah Sports City состоится центральное противостояние тура чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Ахли» примет «Аль-Хиляль». Матч обещает стать ярким: обе команды находятся в хорошей форме и демонстрируют высокую результативность.

«Аль-Ахли»

Клуб из Джидды уверенно начал сезон и пока не знает поражений в национальном первенстве. В последнем туре «Аль-Ахли» сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (0:0), продлив серию матчей без пропущенных голов до трeх. При этом в пяти последних встречах команда забила 15 мячей, показывая мощную атаку, которая регулярно находит пути к воротам соперников. Стабильность в обороне и высокая результативность делают «Аль-Ахли» конкурентоспособным даже против сильнейших клубов страны.

«Аль-Хиляль»

Действующий гранд чемпионата продолжает демонстрировать силу. В 17 последних матчах лиги команда забивает, а в пяти крайних встречах у неe 18 голов. Правда, встреча с «Аль-Кадисией» завершилась вничью (2:2), что показало уязвимость в обороне. Но уже в Лиге чемпионов Азии «Аль-Хиляль» подтвердил статус фаворита, победив «Аль-Духайль» (2:1). Атакующий потенциал команды впечатляет: в среднем 3.6 забитого мяча за игру при 0.8 пропущенного. Даже на выезде «Аль-Хиляль» играет уверенно, опираясь на свой атакующий прессинг.

Факты о командах

«Аль-Ахли»

  • В последних 5 матчах забито 15 голов (среднее 3.00 за игру)
  • Пропускает всего 0.60 мяча за встречу
  • Не проигрывает в 6 матчах подряд
  • Не пропускает в 3 последних матчах чемпионата

«Аль-Хиляль»

  • В последних 5 матчах забито 18 голов (среднее 3.60 за игру)
  • Пропускает в среднем 0.80 мяча за матч
  • Не проигрывает в 10 играх чемпионата подряд
  • Забивает в 17 матчах подряд

Личные встречи
33% (2)
0% (0)
67% (4)
10
Забитых мячей
12
1.67
В среднем за матч
2
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  2:3
Лига чемпионов АФК Элит, 1/2 финала
Аль-Хиляль
1 : 3
29.04.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Хиляль
2 : 3
28.02.2025
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Ахли
1 : 2
05.10.2024
Аль-Хиляль
Суперкубок Саудовской Аравии, 1/2 финала
Аль-Хиляль
2 : 1
13.08.2024
Аль-Ахли
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
1 : 2
06.05.2024
Аль-Хиляль
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Аль-Хиляль
3 : 1
27.10.2023
Аль-Ахли
Показать все

Прогноз на матч

Обе команды подходят к матчу в хорошей форме и практически без сбоев в атаке. «Аль-Ахли» делает акцент на дисциплинированной обороне, но соперник уровня «Аль-Хиляля» вряд ли позволит сохранить сухие ворота. С другой стороны, атака хозяев стабильно эффективна, и они должны воспользоваться уязвимостями обороны гостей. На фоне высокой результативности обеих команд ставка на голы выглядит наиболее оправданной, а перевес в классе и глубине состава склоняет шансы в пользу гостей.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.60
  • Победа «Аль-Хиляля» – коэффициент 1.90

1.90
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Хиляль Аль-Ахли
Другие прогнозы
18.09.2025
18:30
1.73
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА 
18.09.2025
18:40
3.45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун - Аль-Иттифак
Ничья
18.09.2025
18:40
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд - Дамак
Победа «Аль-Холуда»
18.09.2025
19:45
1.75
Лига чемпионов, 1 тур
Копенгаген - Байер
Обе забьют
18.09.2025
19:45
1.85
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге - Монако
«Брюгге» не проиграет (1Х)
18.09.2025
20:45
1.60
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Спартак - Ростов
Победа «Спартака»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 