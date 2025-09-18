19 сентября на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Фейха» примет «Аль-Шабаб». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева ищут стабильность, а гости продолжают подтверждать статус коллектива, который всегда опасен впереди.

«Аль-Фейха»

Команда неудачно начала новый сезон, уступив в последнем туре «Аль-Халиджу» (0:3). В обороне проблемы сохраняются – 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах. При этом атака выглядит нестабильно: 4 гола за тот же период. «Аль-Фейха» отличается сериями колебаний формы – может выиграть у середняка, но затем потерять очки даже в равных матчах. Отдельно стоит отметить, что клуб пропускает в четырех играх подряд.

«Аль-Шабаб»

Гости после минимальной победы над «Аль-Хаземом» (1:0) чувствуют уверенность. Команда забивает в восьми матчах подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность – 9 голов в пяти встречах. При этом оборона относительно надежна – лишь 4 пропущенных мяча за тот же промежуток. Важно, что «Аль-Шабаб» не проигрывает в 7 из 9 последних выездных игр, а в текущем сезоне стабильно набирает очки против соперников ниже классом.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 1.6 гола за игру

Пропускает в 4 последних матчах

Сохранила ворота «сухими» только в одном из пяти последних матчей

«Аль-Шабаб»

Забивает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 0.8 гола за игру

Забивает в 8 матчах подряд

Не проигрывает в 7 из 9 последних игр на выезде

Прогноз на матч

«Аль-Фейха» продолжает демонстрировать уязвимость в обороне и вряд ли сможет сохранить ворота сухими против атакующего «Аль-Шабаба». Гости стабильнее и результативнее, а их серия голов в восьми матчах подтверждает атакующую мощь. «Аль-Фейха» может ответить своим голом, но преимущество в качестве игры и реализации моментов остается за «Аль-Шабабом». Наиболее вероятный сценарий – результативная игра с перевесом гостей.

