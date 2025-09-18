Введите ваш ник на сайте
«Аль-Фейха» – «Аль-Шабаб»: прогноз и ставки на матч 19 сентября 2025 с коэффициентом 1.87

18 сентября 2025 9:33
Аль-Фейха - Аль-Шабаб
19 сент. 2025, пятница 18:35 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
1.87
Победа «Аль-Шабаба»
19 сентября на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Фейха» примет «Аль-Шабаб». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева ищут стабильность, а гости продолжают подтверждать статус коллектива, который всегда опасен впереди.

«Аль-Фейха»

Команда неудачно начала новый сезон, уступив в последнем туре «Аль-Халиджу» (0:3). В обороне проблемы сохраняются – 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах. При этом атака выглядит нестабильно: 4 гола за тот же период. «Аль-Фейха» отличается сериями колебаний формы – может выиграть у середняка, но затем потерять очки даже в равных матчах. Отдельно стоит отметить, что клуб пропускает в четырех играх подряд.

«Аль-Шабаб»

Гости после минимальной победы над «Аль-Хаземом» (1:0) чувствуют уверенность. Команда забивает в восьми матчах подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность – 9 голов в пяти встречах. При этом оборона относительно надежна – лишь 4 пропущенных мяча за тот же промежуток. Важно, что «Аль-Шабаб» не проигрывает в 7 из 9 последних выездных игр, а в текущем сезоне стабильно набирает очки против соперников ниже классом.

Факты о командах

«Аль-Фейха»

  • Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за игру
  • Пропускает в 4 последних матчах
  • Сохранила ворота «сухими» только в одном из пяти последних матчей

«Аль-Шабаб»

  • Забивает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних игр на выезде

Личные встречи
20% (1)
0% (0)
80% (4)
5
Забитых мячей
9
1
В среднем за матч
1.8
3:2
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  2:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 34 тур
Аль-Фейха
0 : 2
26.05.2025
Аль-Шабаб
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
27.01.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Кубок Короля, 1/4 финала
Аль-Шабаб
2 : 1
06.01.2025
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Аль-Шабаб
2 : 3
07.03.2024
Аль-Фейха
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
Аль-Фейха
0 : 1
15.09.2023
Аль-Шабаб

Прогноз на матч

«Аль-Фейха» продолжает демонстрировать уязвимость в обороне и вряд ли сможет сохранить ворота сухими против атакующего «Аль-Шабаба». Гости стабильнее и результативнее, а их серия голов в восьми матчах подтверждает атакующую мощь. «Аль-Фейха» может ответить своим голом, но преимущество в качестве игры и реализации моментов остается за «Аль-Шабабом». Наиболее вероятный сценарий – результативная игра с перевесом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Шабаба» – коэффициент 1.87
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85

1.87
Победа «Аль-Шабаба»
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Шабаб Аль-Фейха
Другие прогнозы
18.09.2025
18:30
1.73
Россия. Кубок, группа D, 4 тур
ЦСКА - Балтика
Победа ЦСКА 
18.09.2025
18:40
3.45
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Таавун - Аль-Иттифак
Ничья
18.09.2025
18:40
2.05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Аль-Холуд - Дамак
Победа «Аль-Холуда»
18.09.2025
19:45
1.75
Лига чемпионов, 1 тур
Копенгаген - Байер
Обе забьют
18.09.2025
19:45
1.85
Лига чемпионов, 1 тур
Брюгге - Монако
«Брюгге» не проиграет (1Х)
18.09.2025
20:45
1.60
Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Спартак - Ростов
Победа «Спартака»
Рекомендуем
18+
  • Читайте нас: 