19 сентября на стадионе Al Majma'ah Sports City Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, где «Аль-Фейха» примет «Аль-Шабаб». Обе команды подходят к игре с разным настроением: хозяева ищут стабильность, а гости продолжают подтверждать статус коллектива, который всегда опасен впереди.
«Аль-Фейха»
Команда неудачно начала новый сезон, уступив в последнем туре «Аль-Халиджу» (0:3). В обороне проблемы сохраняются – 8 пропущенных мячей в последних пяти встречах. При этом атака выглядит нестабильно: 4 гола за тот же период. «Аль-Фейха» отличается сериями колебаний формы – может выиграть у середняка, но затем потерять очки даже в равных матчах. Отдельно стоит отметить, что клуб пропускает в четырех играх подряд.
«Аль-Шабаб»
Гости после минимальной победы над «Аль-Хаземом» (1:0) чувствуют уверенность. Команда забивает в восьми матчах подряд в чемпионате и демонстрирует высокую результативность – 9 голов в пяти встречах. При этом оборона относительно надежна – лишь 4 пропущенных мяча за тот же промежуток. Важно, что «Аль-Шабаб» не проигрывает в 7 из 9 последних выездных игр, а в текущем сезоне стабильно набирает очки против соперников ниже классом.
Факты о командах
«Аль-Фейха»
- Забивает в среднем 0.8 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 1.6 гола за игру
- Пропускает в 4 последних матчах
- Сохранила ворота «сухими» только в одном из пяти последних матчей
«Аль-Шабаб»
- Забивает в среднем 1.8 гола за игру (последние 5 матчей)
- Пропускает в среднем 0.8 гола за игру
- Забивает в 8 матчах подряд
- Не проигрывает в 7 из 9 последних игр на выезде
Прогноз на матч
«Аль-Фейха» продолжает демонстрировать уязвимость в обороне и вряд ли сможет сохранить ворота сухими против атакующего «Аль-Шабаба». Гости стабильнее и результативнее, а их серия голов в восьми матчах подтверждает атакующую мощь. «Аль-Фейха» может ответить своим голом, но преимущество в качестве игры и реализации моментов остается за «Аль-Шабабом». Наиболее вероятный сценарий – результативная игра с перевесом гостей.
Рекомендованные ставки
- Победа «Аль-Шабаба» – коэффициент 1.87
- Обе команды забьют – коэффициент 1.85