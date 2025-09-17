18 сентября на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Холуд» примет «Дамак». Обе команды находятся в поиске стабильности, однако именно хозяева выглядят немного более уверенно перед встречей, тогда как гости продолжают оставаться в затяжном кризисе.

«Аль-Холуд»

Клуб из Эр-Рияда начал сезон не слишком уверенно, но по статистике команда старается держать удар. В последних пяти матчах «Аль-Холуд» забил 6 голов и пропустил 9. Особенно тревожит серия из трех матчей подряд, в которых команда не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако при этом «Аль-Холуд» достаточно стабильно забивает – минимум один мяч в 6 из 8 последних игр. Домашние матчи становятся шансом для команды исправить ситуацию и продемонстрировать атакующую активность против соперника, который испытывает явные трудности впереди.

«Дамак»

Гости продолжают буксовать и уже пять матчей подряд не могут выиграть в рамках чемпионата. Команда слабо действует в атаке: всего 2 гола за пять игр, то есть в среднем 0.40 за матч. При этом защита не выглядит провальной – 5 пропущенных голов за тот же период, но нестабильность и недостаток креативности в нападении делают результативность команды крайне низкой. Особенно тревожно, что «Дамак» пропускает на протяжении четырех игр подряд и не способен переломить ход встреч даже с равными по уровню соперниками.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 3 последних матчах подряд

Забивает в 6 из 8 последних матчей

2 победы в последних 4 домашних встречах

«Дамак»

В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Не выигрывает в 5 последних матчах

Пропускает в 4 последних встречах подряд

Забивает крайне редко – всего 2 мяча за пять игр

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Дамак»

Матч обещает быть упорным, но статистика ясно указывает на преимущество хозяев. «Аль-Холуд» хотя и нестабилен в обороне, но заметно активнее в атаке и регулярно находит пути к воротам соперников. «Дамак», напротив, испытывает большие проблемы с результативностью, и даже один пропущенный мяч способен лишить команду очков. Учитывая слабую форму гостей, ставка на успех хозяев выглядит оправданной, при этом матч вряд ли станет результативным.

