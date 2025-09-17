Введите ваш ник на сайте
«Аль-Холуд» – «Дамак»: прогноз и ставки на матч 18 сентября 2025 с коэффициентом 2.05

17 сентября 2025 9:12
Аль-Холуд - Дамак
18 сент. 2025, четверг 18:40 | Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Перейти в онлайн матча
Победа «Аль-Холуда»
18 сентября на стадионе Ar-Rass Stadium состоится матч 3 тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Холуд» примет «Дамак». Обе команды находятся в поиске стабильности, однако именно хозяева выглядят немного более уверенно перед встречей, тогда как гости продолжают оставаться в затяжном кризисе.

«Аль-Холуд»

Клуб из Эр-Рияда начал сезон не слишком уверенно, но по статистике команда старается держать удар. В последних пяти матчах «Аль-Холуд» забил 6 голов и пропустил 9. Особенно тревожит серия из трех матчей подряд, в которых команда не смогла сохранить свои ворота в неприкосновенности. Однако при этом «Аль-Холуд» достаточно стабильно забивает – минимум один мяч в 6 из 8 последних игр. Домашние матчи становятся шансом для команды исправить ситуацию и продемонстрировать атакующую активность против соперника, который испытывает явные трудности впереди.

«Дамак»

Гости продолжают буксовать и уже пять матчей подряд не могут выиграть в рамках чемпионата. Команда слабо действует в атаке: всего 2 гола за пять игр, то есть в среднем 0.40 за матч. При этом защита не выглядит провальной – 5 пропущенных голов за тот же период, но нестабильность и недостаток креативности в нападении делают результативность команды крайне низкой. Особенно тревожно, что «Дамак» пропускает на протяжении четырех игр подряд и не способен переломить ход встреч даже с равными по уровню соперниками.

Факты о командах

«Аль-Холуд»

  • В среднем: 1.20 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 3 последних матчах подряд
  • Забивает в 6 из 8 последних матчей
  • 2 победы в последних 4 домашних встречах

«Дамак»

  • В среднем: 0.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • Пропускает в 4 последних встречах подряд
  • Забивает крайне редко – всего 2 мяча за пять игр

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (2)
2
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  1:3
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Холуд
1 : 3
18.04.2025
Дамак
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 11 тур
Дамак
2 : 1
24.11.2024
Аль-Холуд

Прогноз на матч «Аль-Холуд» – «Дамак»

Матч обещает быть упорным, но статистика ясно указывает на преимущество хозяев. «Аль-Холуд» хотя и нестабилен в обороне, но заметно активнее в атаке и регулярно находит пути к воротам соперников. «Дамак», напротив, испытывает большие проблемы с результативностью, и даже один пропущенный мяч способен лишить команду очков. Учитывая слабую форму гостей, ставка на успех хозяев выглядит оправданной, при этом матч вряд ли станет результативным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Аль-Холуда» – коэффициент 2.05
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.80

Победа «Аль-Холуда»
Автор: Орлов Максим
Саудовская Аравия. Премьер-лига Дамак Аль-Холуд
