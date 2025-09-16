Введите ваш ник на сайте
«Ливерпуль» – «Атлетико»: прогноз и ставки на матч 17 сентября 2025 с коэффициентом 1.55

16 сентября 2025 8:49
Ливерпуль - Атлетико
17 сент. 2025, среда 22:00 | Лига чемпионов, 1 тур
1.55
Победа «Ливерпуля»
На «Энфилде» стартует Лига чемпионов для «Ливерпуля» и «Атлетико». Встреча обещает стать напряжeнной: англичане идут с серией побед и результативной игрой в атаке, а мадридский клуб традиционно делает ставку на дисциплину в обороне и прагматичность.

«Ливерпуль»

Команда демонстрирует убедительное начало сезона. В последних четырeх матчах подряд «Ливерпуль» побеждает, причeм трижды минимально – 1:0 с «Арсеналом» и «Бернли», 3:2 с «Ньюкаслом». При этом в атаке сохраняется высокая интенсивность: 11 голов за пять игр. В обороне есть слабости – шесть пропущенных мячей, в среднем 1.20 за игру. Сильной стороной остаeтся стабильность в атаке: «Ливерпуль» забивает в 20 матчах подряд, что превращает команду в одного из главных фаворитов группы.

«Атлетико»

Мадридцы идут менее стабильно, но их форма постепенно выравнивается. Последняя победа 2:0 над «Вильярреалом» показала, что команда способна на надeжную игру против крепких соперников. За пять матчей «Атлетико» забил семь голов и пропустил четыре, в среднем 0.80 за игру. Команда Диего Симеоне не столь результативна, но забивает регулярно: серия из пяти матчей с голами подряд. Уязвимость остаeтся в атакующих схемах, где часто не хватает креатива против оборонительных соперников, однако дисциплинированная игра в защите позволяет удерживать баланс.

Факты о командах

«Ливерпуль»

  • Победы в 4 последних матчах
  • В среднем: 2.20 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 20 матчах подряд
  • 11 голов в последних 5 играх

«Атлетико»

  • Победа в последнем матче 2:0 против «Вильярреала»
  • В среднем: 1.40 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 5 матчах подряд
  • Пропустил всего 4 мяча за 5 игр

Прогноз на матч «Ливерпуль» – «Атлетико»

Ожидается матч в стиле контраста: «Ливерпуль» будет активно атаковать, тогда как «Атлетико» сделает ставку на осторожную игру и использование ошибок соперника. Англичане выглядят сильнее за счeт стабильности и глубины состава, а их домашний стадион добавляет уверенности. При этом мадридцы редко уходят без гола в таких играх, что делает прогноз на результативный матч оправданным.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Ливерпуля» – коэффициент 1.55
  • Обе забьют – коэффициент 1.95

1.55
Победа «Ливерпуля»
Автор: Гроховский Сергей
Лига чемпионов Атлетико Ливерпуль
