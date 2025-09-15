16 сентября в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 23 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Жетысу» и «Кайсар». Обе команды борются за сохранение места в середине таблицы, занимая соседние позиции, и этот поединок имеет ключевое значение для их турнирных амбиций. Хозяева пытаются наладить стабильность после череды колебаний в результатах, а гости ищут пути выхода из кризиса, связанного с серией неудач.

«Жетысу»

Команда из Талдыкоргана набрала 20 очков в 22 матчах и расположилась на 10-й позиции. В последнем туре «Жетысу» уступил на выезде «Актобе» (2:3), хотя сумел показать характер и забить дважды. Лучший бомбардир – Дмитрий Шмидт, который отличился всего дважды, что подчеркивает проблему команды в атаке. Тем не менее на своем поле «Жетысу» действует более уверенно: не проиграл в пяти из семи последних домашних встреч. В атаке команда забивает нечасто – всего четыре гола в последних пяти матчах, однако оборона в среднем пропускает чуть больше одного мяча за игру, что позволяет удерживать интригу.

«Кайсар»

Клуб из Кызылорды идет 11-м с 19 очками после 22 туров. В последней игре «Кайсар» крупно уступил «Астане» (1:5), показав уязвимость в обороне. Лидер команды – Айбар Жаксылыков, на счету которого семь голов. Однако его усилий недостаточно, чтобы компенсировать слабую реализацию и неудачную игру в защите: команда не побеждает уже четыре тура подряд, а в последних пяти встречах забила всего трижды. При этом «Кайсар» отличается стабильностью в играх против «Жетысу», что может стать психологическим фактором.

Факты о командах

«Жетысу»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома

В последних 5 играх забил 4 гола

Пропустил 6 голов за тот же отрезок

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Кайсар»

Не выигрывает в 4 матчах подряд

В последних 5 играх забил 3 гола

Пропустил 7 голов в последних 5 матчах

В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайсар»

Соперники выглядят примерно равными по уровню, однако их слабые линии заметны: «Жетысу» испытывает трудности с результативностью, а «Кайсар» часто проваливается в обороне. Оба клуба мотивированы выйти из кризиса, поэтому можно ожидать осторожного футбола с упором на борьбу в центре поля. Вероятнее всего, матч получится низовым с минимальным количеством голевых моментов. При этом хозяева имеют небольшое преимущество за счет уверенности в домашних играх и могут рассчитывать на очки.

