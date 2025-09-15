Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Жетысу» – «Кайсар»: прогноз и ставки на матч 16 сентября 2025 с коэффициентом 2.00

15 сентября 2025 8:36
Жетысу - Кайсар
16 сент. 2025, вторник 13:00 | Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Жетысу» с форой (0)
Сделать ставку

16 сентября в Талдыкоргане на стадионе «Орталык Жетысу» состоится матч 23 тура Премьер-лиги Казахстана, в котором встретятся «Жетысу» и «Кайсар». Обе команды борются за сохранение места в середине таблицы, занимая соседние позиции, и этот поединок имеет ключевое значение для их турнирных амбиций. Хозяева пытаются наладить стабильность после череды колебаний в результатах, а гости ищут пути выхода из кризиса, связанного с серией неудач.

«Жетысу»

Команда из Талдыкоргана набрала 20 очков в 22 матчах и расположилась на 10-й позиции. В последнем туре «Жетысу» уступил на выезде «Актобе» (2:3), хотя сумел показать характер и забить дважды. Лучший бомбардир – Дмитрий Шмидт, который отличился всего дважды, что подчеркивает проблему команды в атаке. Тем не менее на своем поле «Жетысу» действует более уверенно: не проиграл в пяти из семи последних домашних встреч. В атаке команда забивает нечасто – всего четыре гола в последних пяти матчах, однако оборона в среднем пропускает чуть больше одного мяча за игру, что позволяет удерживать интригу.

«Кайсар»

Клуб из Кызылорды идет 11-м с 19 очками после 22 туров. В последней игре «Кайсар» крупно уступил «Астане» (1:5), показав уязвимость в обороне. Лидер команды – Айбар Жаксылыков, на счету которого семь голов. Однако его усилий недостаточно, чтобы компенсировать слабую реализацию и неудачную игру в защите: команда не побеждает уже четыре тура подряд, а в последних пяти встречах забила всего трижды. При этом «Кайсар» отличается стабильностью в играх против «Жетысу», что может стать психологическим фактором.

Факты о командах

«Жетысу»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей дома
  • В последних 5 играх забил 4 гола
  • Пропустил 6 голов за тот же отрезок
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

«Кайсар»

  • Не выигрывает в 4 матчах подряд
  • В последних 5 играх забил 3 гола
  • Пропустил 7 голов в последних 5 матчах
  • В среднем: 0.60 забито, 1.40 пропущено (последние 5 игр)

Личные встречи
43% (10)
26% (6)
30% (7)
26
Забитых мячей
20
1.13
В среднем за матч
0.87
5:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Кайсар
2 : 2
31.05.2025
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Кайсар
0 : 0
24.08.2024
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
1 : 2
22.06.2024
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Кайсар
1 : 1
26.08.2023
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Жетысу
0 : 2
15.04.2023
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
0 : 1
24.10.2021
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Жетысу
2 : 0
23.05.2021
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Жетысу
3 : 1
26.10.2020
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Кайсар
1 : 0
22.08.2020
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Кайсар
0 : 2
25.08.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Жетысу
1 : 0
26.05.2019
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайсар
0 : 1
15.03.2019
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 32 тур
Кайсар
1 : 0
03.11.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Кайсар
0 : 0
17.06.2018
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Жетысу
1 : 0
07.04.2018
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 31 тур
Жетысу
2 : 1
31.10.2015
Кайсар
Казахстан. Финальный раунд, 27 тур
Кайсар
3 : 1
27.09.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 22 тур
Жетысу
2 : 1
26.07.2015
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 1 тур
Кайсар
0 : 0
07.03.2015
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 21 тур
Кайсар
0 : 0
26.07.2014
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 11 тур
Жетысу
1 : 2
10.05.2014
Кайсар
Казахстан. Премьер-Лига, 14 тур
Кайсар
1 : 0
24.06.2012
Жетысу
Казахстан. Премьер-Лига, 2 тур
Жетысу
5 : 2
18.03.2012
Кайсар
Показать все

Прогноз на матч «Жетысу» – «Кайсар»

Соперники выглядят примерно равными по уровню, однако их слабые линии заметны: «Жетысу» испытывает трудности с результативностью, а «Кайсар» часто проваливается в обороне. Оба клуба мотивированы выйти из кризиса, поэтому можно ожидать осторожного футбола с упором на борьбу в центре поля. Вероятнее всего, матч получится низовым с минимальным количеством голевых моментов. При этом хозяева имеют небольшое преимущество за счет уверенности в домашних играх и могут рассчитывать на очки.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Жетысу» с форой (0) – коэффициент 2.00
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.70

2.00
Победа «Жетысу» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Жетысу
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа - Урал
Победа «Урала»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Балтика-2 - Торпедо Вл
Победа «Балтики-2»
15.09.2025
18:30
2.25
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик - Енисей
Победа «Енисея»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 