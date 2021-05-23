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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кайсар
Жетысу - Кайсар: обзор матча 23 мая 2021
Жетысу
23.05.2021, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Кайсар
59'
А. Адиль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Жетысу - Кайсар
Желтая карточка
И. Колпачук
90'
85'
Замена
Б. Курманбекулы
️️️️
C. Bitang
Замена
Д. Поярков
️️️️
А. Дмитриев
78'
Замена
И. Колпачук
️️️️
S. Batyrkhanov
72'
Замена
G. Enache
️️️️
А. Адиль
72'
69'
Замена
О. Махан
️️️️
Э. Алтынбеков
69'
Замена
А. Кенесов
️️️️
С. Карпович
Замена
А. Жаксылыков
️️️️
R. Dzhalilov
61'
60'
Замена
Г. Кадымян
️️️️
С. Денкович
60'
Замена
Ш. Абзалов
️️️️
M. Baizhanov
ГОЛ! 1:0!
А. Адиль
59'
51'
Желтая карточка
Д. Нарзилдаев
Желтая карточка
А. Адиль
45'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
1
Михаил Голубничий
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
5
Рауан Орынбасар
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
8
Адам Адахаджиев
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
31
Sanzhar Batyrkhanov
ЦФ
5
Damir Dautov
ЦФ
5
Rizvan Ablitarov
ЦФ
0
R. Dzhalilov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кайсар
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
5
Егор Потапов
ЦЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ПЗ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
7
Стефан Денкович
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
11
Maksat Baizhanov
ЦФ
0
C. Bitang
ЦФ
10
Каролис Лаукжемис
ЦФ
0
A. Leonov
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
4
Максим Чалкин
ЦЗ
59
Илья Колпачук
ЦЗ
8
Мади Хасейн
ОП
25
Денис Поярков
ЦП
17
Нурберген Нурбол
ПВ
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
0
D. Kalybayev
ЦФ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
0
G. Enache
ЦФ
Кайсар
16
Марсель Исламкулов
ВР
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
20
Йован Чадженович
ОП
20
Бекзат Курманбекулы
ОП
80
Арман Кенесов
АП
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
92
Гегам Кадымян
ЦФ
2-1-1-2-4
1
Голубничий
23
Балтабеков
5
Орынбасар
8
Дмитриев
8
Адахаджиев
67
Атыханов
9
Адиль
31
0
5
5
4-1-2-4
23
Амирсеитов
33
Карпович
5
Потапов
4
Шадманов
10
Нарзилдаев
7
Алтынбеков
7
Денкович
0
10
Лаукжемис
0
11
0
40
Жаксылыков
40
Жаксылыков
0
9
Адиль
0
0
9
Адиль
31
59
Колпачук
59
Колпачук
31
8
Дмитриев
25
Поярков
25
Поярков
8
Дмитриев
33
Карпович
80
Кенесов
80
Кенесов
33
Карпович
0
20
Курманбекулы
20
Курманбекулы
0
11
9
Абзалов
9
Абзалов
11
7
Алтынбеков
29
Махан
29
Махан
7
Алтынбеков
7
Денкович
92
Кадымян
92
Кадымян
7
Денкович
Остались в запасе
Жетысу
Кайсар
0
D. Kalybayev
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
4
Максим Чалкин
ЦЗ
1
Андрей Шабанов
ВР
Главный тренер
Ринат Алюетов
16
Марсель Исламкулов
ВР
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
20
Йован Чадженович
ОП
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
0
D. Kalybayev
ЦФ
17
Нурберген Нурбол
ПВ
0
A. Mikhaylov
ЦФ
2
Temirlan Adilkhanov
ЦФ
8
Мади Хасейн
ОП
4
Максим Чалкин
ЦЗ
1
Андрей Шабанов
ВР
Остались в запасе
16
Марсель Исламкулов
ВР
33
Elzhas Sarbay
ЦФ
20
Йован Чадженович
ОП
25
Тимур Рудосельский
ЦЗ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Жетысу - Кайсар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
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