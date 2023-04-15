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Расписание матчей
Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Жетысу - Кайсар
Жетысу - Кайсар: обзор матча 15 апреля 2023
Жетысу
15.04.2023, суббота, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
0 : 2
Завершен
Кайсар
45+1'
Д. Бородин (П)
79'
Д. Бородин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Жетысу - Кайсар
90'
+2
Замена
G. Bukhaidze
️️️️
P. Mendy
79'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Бородин
Желтая карточка
Р. Теверов
76'
66'
Желтая карточка
Г. Миложко
65'
Замена
К. Калмуратов
️️️️
Д. Жалмукан
65'
Замена
Б. Зульфикаров
️️️️
N. Dišić
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Бородин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Жетысу
20
Андрей Пасеченко
ВР
23
Асхат Балтабеков
ЛЗ
23
Ильяс Амирсеитов
ЦЗ
21
Дидье Кадио
ЦЗ
26
Илиас Хассани
ЦЗ
5
Мате Цинцадзе
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
11
Рати Ардазишвили
АП
9
Аслан Адиль
ПВ
15
Бауыржан Турысбек
ЦФ
9
Руслан Теверов
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
89
Бен Загре
ЦЗ
99
Жоао Педро
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
73
Дидар Жалмукан
ЦФ
45
Nikola Dišić
ЦФ
13
Руслан Сахалбаев
ЦФ
21
Prosper Mendy
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Жетысу
1
Андрей Шабанов
ВР
35
Ramil Nurmukhametov
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
67
Равиль Атыханов
ЛВ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
77
Фади Зидан
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Кайсар
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Елисей Горшунов
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
17
Куаныш Калмуратов
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
27
Giorgi Bukhaidze
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
45
Бакдаулет Зульфикаров
ЦФ
4-2-2-2
20
Пасеченко
23
Балтабеков
21
Кадио
26
Хассани
23
Амирсеитов
5
Цинцадзе
8
Хасейн
11
Ардазишвили
9
Адиль
9
Теверов
15
Турысбек
3-2-1-4
88
Сикач
5
Кенесбек
99
Педро
89
Загре
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
21
13
Сахалбаев
45
73
Жалмукан
73
Жалмукан
17
Калмуратов
17
Калмуратов
73
Жалмукан
21
27
27
21
45
45
Зульфикаров
45
Зульфикаров
45
Остались в запасе
Жетысу
Кайсар
1
Андрей Шабанов
ВР
35
Ramil Nurmukhametov
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
77
Фади Зидан
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Елисей Горшунов
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Огай
Остались в запасе
1
Андрей Шабанов
ВР
35
Ramil Nurmukhametov
ВР
6
Эрболат Рустемов
ЛЗ
2
Рафкат Аслан
ЦЗ
91
Павел Назаренко
ЦЗ
25
Данило Алексич
ЦЗ
20
Максат Амирханов
ЦЗ
17
Давид Есимбеков
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
67
Равиль Атыханов
ЛВ
77
Фади Зидан
ЦФ
5
Рауан Орынбасар
ЦФ
Остались в запасе
47
Владимир Гинайтис
ЛЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
55
Джео Данни Экра
ОП
9
Елисей Горшунов
ЦП
1
Нуримжан Салайдин
ЦФ
3
Абылайхан Толегенов
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
7
Элжас Алтынбеков
ЦФ
Главный тренер
Алмас Кулшинбаев
Главный тренер
Дмитрий Огай
Статистика матча Жетысу - Кайсар
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Жетысу
2 : 2
31.10.2026
Астана
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Жетысу
1 : 1
24.10.2026
Тобол
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайрат
0 : 0
10.10.2026
Жетысу
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
Кайсар
Казахстан. Кубок, Финал
Ордабасы
4 : 1
07.11.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 30 тур
Женис
2 : 1
31.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 29 тур
Астана
0 : 0
25.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Жетысу
2 : 1
17.10.2026
Кайсар
Казахстан. Премьер-лига, 28 тур
Кайсар
1 : 4
11.10.2026
Ордабасы
Информация о матче
Стадион:
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