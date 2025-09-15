«Пари НН» – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч Кубка России 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

16 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России «Пари НН» примет «Динамо Махачкала». Обе команды подходят к встрече с разной динамикой результатов, но каждая из них имеет проблемы, которые напрямую влияют на стабильность в Кубке.

«Пари НН»

Нижегородцы продолжают демонстрировать нестабильную игру. В последних трeх матчах Кубка России они неизменно проигрывали, включая разгром от «Спартака» (0:4). За пять последних игр команда пропустила 10 мячей (в среднем 2.00 за встречу), а собственная атака приносит лишь 1 гол за матч. При этом в РПЛ «Пари НН» недавно одержал уверенную победу над «Оренбургом» (3:1), что может стать позитивным психологическим фактором. Однако проблемы в обороне остаются критическими: команда пропускает уже четыре игры подряд, и именно это звено вызывает наибольшее беспокойство.

«Динамо Махачкала»

Гости проявляют себя более собранно. В Кубке России команда обыграла «Ростов» (3:1), показав, что способна навязывать борьбу даже топовым клубам. При этом «Динамо» забивает в четырeх последних матчах турнира, сохраняя атакующий тонус. Но общая результативность в РПЛ оставляет вопросы – всего 4 гола за 5 встреч, а средний показатель за игру не превышает 0.80. Оборона также не идеальна: за тот же период команда пропустила 8 мячей (1.60 в среднем). Несмотря на это, махачкалинцы выглядят более целостно и способны использовать слабые стороны соперника.

Факты о командах

«Пари НН»

Не выигрывает 3 матча подряд в Кубке России.

Пропускает в 4 последних матчах.

В среднем: 1.00 забитого и 2.00 пропущенного за 5 игр.

Уверенная победа в последнем матче чемпионата (3:1 с «Оренбургом»).

«Динамо Махачкала»

Забивает в 4 последних матчах Кубка России.

Пропускает в 6 из 8 последних встреч.

В среднем: 0.80 забитого и 1.60 пропущенного за 5 игр.

Победа над «Ростовом» (3:1) стала лучшей игрой последних недель.

Прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо Махачкала»

Судя по статистике, встреча обещает быть упорной. «Пари НН» дома играет агрессивнее, но его оборона даeт слишком много пространства. «Динамо Махачкала» лучше проявляет себя в Кубке и способно использовать ошибки соперника в защите. Обе команды допускают осечки, поэтому ставка на результативный футбол выглядит оправданной. Более вероятно, что гости сумеют увезти очки или хотя бы забить.

