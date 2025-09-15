Введите ваш ник на сайте
«Пари НН» – «Динамо Махачкала»: прогноз и ставки на матч Кубка России 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

15 сентября 2025 8:24
Пари НН - Динамо Мх
16 сент. 2025, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа C, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

16 сентября в рамках 4-го тура группового этапа Кубка России «Пари НН» примет «Динамо Махачкала». Обе команды подходят к встрече с разной динамикой результатов, но каждая из них имеет проблемы, которые напрямую влияют на стабильность в Кубке.

«Пари НН»

Нижегородцы продолжают демонстрировать нестабильную игру. В последних трeх матчах Кубка России они неизменно проигрывали, включая разгром от «Спартака» (0:4). За пять последних игр команда пропустила 10 мячей (в среднем 2.00 за встречу), а собственная атака приносит лишь 1 гол за матч. При этом в РПЛ «Пари НН» недавно одержал уверенную победу над «Оренбургом» (3:1), что может стать позитивным психологическим фактором. Однако проблемы в обороне остаются критическими: команда пропускает уже четыре игры подряд, и именно это звено вызывает наибольшее беспокойство.

«Динамо Махачкала»

Гости проявляют себя более собранно. В Кубке России команда обыграла «Ростов» (3:1), показав, что способна навязывать борьбу даже топовым клубам. При этом «Динамо» забивает в четырeх последних матчах турнира, сохраняя атакующий тонус. Но общая результативность в РПЛ оставляет вопросы – всего 4 гола за 5 встреч, а средний показатель за игру не превышает 0.80. Оборона также не идеальна: за тот же период команда пропустила 8 мячей (1.60 в среднем). Несмотря на это, махачкалинцы выглядят более целостно и способны использовать слабые стороны соперника.

Факты о командах

«Пари НН»

  • Не выигрывает 3 матча подряд в Кубке России.
  • Пропускает в 4 последних матчах.
  • В среднем: 1.00 забитого и 2.00 пропущенного за 5 игр.
  • Уверенная победа в последнем матче чемпионата (3:1 с «Оренбургом»).

«Динамо Махачкала»

  • Забивает в 4 последних матчах Кубка России.
  • Пропускает в 6 из 8 последних встреч.
  • В среднем: 0.80 забитого и 1.60 пропущенного за 5 игр.
  • Победа над «Ростовом» (3:1) стала лучшей игрой последних недель.

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
3
Забитых мячей
1
0.75
В среднем за матч
0.25
2:0
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:0
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Пари НН
2 : 0
18.08.2025
Динамо Мх
Россия. Кубок, 1 тур
Динамо Мх
1 : 0
30.07.2025
Пари НН
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Пари НН
0 : 0
24.11.2024
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Динамо Мх
0 : 1
04.08.2024
Пари НН

Прогноз на матч «Пари НН» – «Динамо Махачкала»

Судя по статистике, встреча обещает быть упорной. «Пари НН» дома играет агрессивнее, но его оборона даeт слишком много пространства. «Динамо Махачкала» лучше проявляет себя в Кубке и способно использовать ошибки соперника в защите. Обе команды допускают осечки, поэтому ставка на результативный футбол выглядит оправданной. Более вероятно, что гости сумеют увезти очки или хотя бы забить.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Динамо Махачкала» больше 1 – коэффициент 2.00

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Динамо Мх Пари НН
Рекомендуем
