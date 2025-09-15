16 сентября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где испанский «Атлетик» примет английский «Арсенал». Для хозяев это важнейшее событие сезона, тогда как лондонцы стартуют в турнире в статусе одного из фаворитов группы.

«Атлетик»

Баскский клуб подходит к матчу в не самой стабильной форме. Команда выиграла два из последних пяти поединков, но в крайних встречах в Ла Лиге уступила «Алавесу» и проиграла товарищескую встречу «Осасуне». В последних пяти играх «Атлетик» забил 6 голов и пропустил 5. Команда отличается компактной игрой в защите, но частые проблемы возникают при позиционных атаках соперника. В атаке же коллектив больше полагается на быстрые фланговые выпады и стандартные положения.

«Арсенал»

Клуб из Лондона уверенно начал сезон в Премьер-лиге. «Канониры» разгромили «Лидс» (5:0) и обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), а в последнем туре уверенно разобрались с «Ноттингем Форест» (3:0). Единственным поражением стало минимальное 0:1 от «Ливерпуля». В последних пяти встречах «Арсенал» забил 11 мячей и пропустил всего 4. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, при этом в обороне команда действует достаточно организованно, пропуская в среднем менее одного мяча за матч.

Факты о командах

«Атлетик»

В среднем: 1.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр.

Не выигрывает два матча подряд.

Пропускает в 3 последних встречах.

«Арсенал»

В среднем: 2.20 забитого и 0.80 пропущенного за 5 игр.

Победы в 4 из 5 последних матчей.

Трижды в Лиге чемпионов подряд пропускал.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Арсенал»

Хозяева постараются за счет поддержки трибун навязать борьбу и сыграть агрессивно в центре поля, однако «Арсенал» располагает более качественным составом и увереннее выглядит в атаке. Оборона «Атлетика» часто допускает ошибки, а у «Арсенала» есть достаточно ресурсов, чтобы этим воспользоваться. Англичане вряд ли упустят возможность стартовать в группе с победы, но и «Атлетик» способен создать трудности. Наиболее вероятен сценарий с умеренной результативностью и преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки