Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетик» – «Арсенал»: прогноз и ставки на матч 16 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

15 сентября 2025 7:17
Атлетик - Арсенал
16 сент. 2025, вторник 19:45 | Лига чемпионов, 1 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Арсенала»
Сделать ставку

16 сентября на стадионе «Сан-Мамес» состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов, где испанский «Атлетик» примет английский «Арсенал». Для хозяев это важнейшее событие сезона, тогда как лондонцы стартуют в турнире в статусе одного из фаворитов группы.

«Атлетик»

Баскский клуб подходит к матчу в не самой стабильной форме. Команда выиграла два из последних пяти поединков, но в крайних встречах в Ла Лиге уступила «Алавесу» и проиграла товарищескую встречу «Осасуне». В последних пяти играх «Атлетик» забил 6 голов и пропустил 5. Команда отличается компактной игрой в защите, но частые проблемы возникают при позиционных атаках соперника. В атаке же коллектив больше полагается на быстрые фланговые выпады и стандартные положения.

«Арсенал»

Клуб из Лондона уверенно начал сезон в Премьер-лиге. «Канониры» разгромили «Лидс» (5:0) и обыграли «Манчестер Юнайтед» (1:0), а в последнем туре уверенно разобрались с «Ноттингем Форест» (3:0). Единственным поражением стало минимальное 0:1 от «Ливерпуля». В последних пяти встречах «Арсенал» забил 11 мячей и пропустил всего 4. Средняя результативность – 2.20 гола за игру, при этом в обороне команда действует достаточно организованно, пропуская в среднем менее одного мяча за матч.

Факты о командах

«Атлетик»

  • В среднем: 1.20 забитого и 1.00 пропущенного за 5 игр.
  • Не выигрывает два матча подряд.
  • Пропускает в 3 последних встречах.

«Арсенал»

  • В среднем: 2.20 забитого и 0.80 пропущенного за 5 игр.
  • Победы в 4 из 5 последних матчей.
  • Трижды в Лиге чемпионов подряд пропускал.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Арсенал»

Хозяева постараются за счет поддержки трибун навязать борьбу и сыграть агрессивно в центре поля, однако «Арсенал» располагает более качественным составом и увереннее выглядит в атаке. Оборона «Атлетика» часто допускает ошибки, а у «Арсенала» есть достаточно ресурсов, чтобы этим воспользоваться. Англичане вряд ли упустят возможность стартовать в группе с победы, но и «Атлетик» способен создать трудности. Наиболее вероятен сценарий с умеренной результативностью и преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Арсенала» – коэффициент 1.85
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.90

1.85
Победа «Арсенала»
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Лига чемпионов Арсенал Атлетик
Другие прогнозы
13.09.2025
03:00
1.75
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Родина-М - Салют
Победа «Салюта»
13.09.2025
03:00
1.70
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Квант - Динамо СПб
Победа «Динамо СПб»
13.09.2025
03:00
1.85
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т - Знамя Труда
Победа «Спартака Тамбов»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Уфа - Урал
Победа «Урала»
15.09.2025
17:00
1.80
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 23 тур
Балтика-2 - Торпедо Вл
Победа «Балтики-2»
15.09.2025
18:30
2.25
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Нефтехимик - Енисей
Победа «Енисея»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 