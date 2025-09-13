14 сентября на стадионе имени Ленина в Хабаровске состоится матч 10 тура Первой лиги, где «СКА Хабаровск» примет «Челябинск». Хозяева пытаются выйти из затяжного кризиса, тогда как гости демонстрируют более уверенный старт и находятся в группе лидеров.

«СКА Хабаровск»

Команда провела непростой отрезок сезона и после девяти туров набрала только девять очков, занимая 11-е место в таблице. В прошлом туре хабаровчане уступили «Ротору» (0:1), продлив серию без побед в Первой лиге до десяти матчей. Проблемы начинаются в атаке: всего три забитых гола за последние пять игр. Камран Алиев, лучший бомбардир клуба, отличился лишь дважды в девяти встречах. Оборона также нестабильна – восемь пропущенных мячей в пяти последних матчах и серия из шести игр подряд с пропущенными голами. «СКА Хабаровск» теряет очки даже в равных встречах и пока не демонстрирует прогресса.

«Челябинск»

Гости начали сезон значительно успешнее. После девяти туров команда набрала 17 очков и занимает 5-е место. В предыдущем туре «Челябинск» победил «Чайку» (1:0), продлив серию без поражений до четырeх игр. Коллектив уверенно действует в атаке: семь голов за последние пять матчей, а Рамазан Гаджимурадов остаeтся главным снайпером с тремя забитыми мячами. Важная особенность – стабильность в реализации моментов: команда забивает в каждом из девяти туров. При этом оборона выглядит надeжнее, чем у соперника: пять пропущенных голов за пять встреч. Серия из трeх побед подряд говорит о хорошей форме «Челябинска».

Факты о командах

«СКА Хабаровск»

9 очков после 9 туров, 11-е место

Не выигрывает 10 матчей подряд

В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 последних матчах

«Челябинск»

17 очков после 9 туров, 5-е место

Победы в 3 последних матчах

В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 9 матчах подряд

Прогноз на матч «СКА Хабаровск» – «Челябинск»

Хабаровчане продолжают искать оптимальную игру, но проблемы в атаке и нестабильная оборона снижают их шансы на успех. «Челябинск», напротив, демонстрирует стабильность и уверенность в завершении атак. Ожидается, что хозяева смогут оказать сопротивление, но в текущих условиях преимущество остаeтся за гостями. Наиболее вероятный сценарий – победа «Челябинска» при минимальной разнице и результативность обеих сторон.

