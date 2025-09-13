Введите ваш ник на сайте
«СКА Хабаровск» – «Челябинск»: прогноз и ставки на матч 14 сентября 2025 с коэффициентом 3.3

13 сентября 2025 10:02
СКА-Хабаровск - Челябинск
14 сент. 2025, воскресенье 08:00 | Россия. PARI Первая лига, 10 тур
Перейти в онлайн матча
Челябинск победит
14 сентября на стадионе имени Ленина в Хабаровске состоится матч 10 тура Первой лиги, где «СКА Хабаровск» примет «Челябинск». Хозяева пытаются выйти из затяжного кризиса, тогда как гости демонстрируют более уверенный старт и находятся в группе лидеров.

«СКА Хабаровск»

Команда провела непростой отрезок сезона и после девяти туров набрала только девять очков, занимая 11-е место в таблице. В прошлом туре хабаровчане уступили «Ротору» (0:1), продлив серию без побед в Первой лиге до десяти матчей. Проблемы начинаются в атаке: всего три забитых гола за последние пять игр. Камран Алиев, лучший бомбардир клуба, отличился лишь дважды в девяти встречах. Оборона также нестабильна – восемь пропущенных мячей в пяти последних матчах и серия из шести игр подряд с пропущенными голами. «СКА Хабаровск» теряет очки даже в равных встречах и пока не демонстрирует прогресса.

«Челябинск»

Гости начали сезон значительно успешнее. После девяти туров команда набрала 17 очков и занимает 5-е место. В предыдущем туре «Челябинск» победил «Чайку» (1:0), продлив серию без поражений до четырeх игр. Коллектив уверенно действует в атаке: семь голов за последние пять матчей, а Рамазан Гаджимурадов остаeтся главным снайпером с тремя забитыми мячами. Важная особенность – стабильность в реализации моментов: команда забивает в каждом из девяти туров. При этом оборона выглядит надeжнее, чем у соперника: пять пропущенных голов за пять встреч. Серия из трeх побед подряд говорит о хорошей форме «Челябинска».

Факты о командах

«СКА Хабаровск»

  • 9 очков после 9 туров, 11-е место
  • Не выигрывает 10 матчей подряд
  • В среднем: 0.60 забито, 1.60 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 последних матчах

«Челябинск»

  • 17 очков после 9 туров, 5-е место
  • Победы в 3 последних матчах
  • В среднем: 1.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 9 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
100% (1)
0% (0)
1
Забитых мячей
1
1
В среднем за матч
1
Крупнейшая победа
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. PARI Первая лига, 10 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
14.09.2025
Челябинск

Прогноз на матч «СКА Хабаровск» – «Челябинск»

Хабаровчане продолжают искать оптимальную игру, но проблемы в атаке и нестабильная оборона снижают их шансы на успех. «Челябинск», напротив, демонстрирует стабильность и уверенность в завершении атак. Ожидается, что хозяева смогут оказать сопротивление, но в текущих условиях преимущество остаeтся за гостями. Наиболее вероятный сценарий – победа «Челябинска» при минимальной разнице и результативность обеих сторон.

Рекомендации

  • Челябинск победит – коэффициент 3.3
  • Обе команды забьют – коэффициент 1.95

Челябинск победит
Автор: Мещеряков Денис
Россия. PARI Первая лига Челябинск СКА-Хабаровск
