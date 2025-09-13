14 сентября в Виго на стадионе «Балаидос» состоится матч 4 тура Ла Лиги между «Сельтой» и «Жироной». Обе команды неудачно начали чемпионат, и очная встреча становится шансом исправить ситуацию. Хозяева пока не выигрывали, но цепляют ничьи, тогда как гости вовсе не набрали ни одного очка за три тура. Игра обещает быть напряжeнной, особенно учитывая уязвимость оборон обеих сторон.

«Сельта»

«Сельта» пока не может одержать первую победу в Ла Лиге, но и полностью не провалилась: три ничьи подряд против «Вильярреала», «Бетиса» и «Мальорки» говорят о хорошем уровне сопротивления. Команда регулярно забивает – в каждом из трeх последних туров. В то же время оборона нестабильна: 5 пропущенных мячей за 5 игр, и ни одного «сухого» матча в последних четырeх. Главной проблемой остаeтся реализация, ведь за пять игр команда забила только 4 мяча. Однако против плохо обороняющейся «Жироны» у «Сельты» есть отличная возможность улучшить статистику.

«Жирона»

«Жирона» стартовала в сезоне с трeх поражений подряд и занимает последнее место в таблице. Особенно тревожит игра в обороне – 14 пропущенных мячей за 5 последних встреч, включая разгромы от «Вильярреала» (0:5) и «Райо Вальекано» (1:3). Нападение не безнадeжно – команда забивает почти в каждом матче, но разница мячей говорит сама за себя. Нулевая выездная эффективность и моральное давление после серии неудач снижают шансы гостей даже на ничью.

Факты о командах

«Сельта»

3 ничьи подряд в Ла Лиге

В 3 последних матчах обязательно забивает

Пропускает в 6 матчах подряд

Средняя результативность: 0.80 забито, 1.00 пропущено за 5 матчей

«Жирона»

5 поражений подряд в Ла Лиге

Пропускает в каждом из последних 5 матчей

В 5 последних матчах пропустила 14 мячей

В среднем: 1.00 забито, 2.80 пропущено за 5 матчей

Прогноз на матч «Сельта» – «Жирона»

Обе команды испытывают трудности, но текущая форма «Жироны» заметно хуже: нулевая результативность в турнирной таблице и развал в защите делают еe уязвимой даже на фоне неидеальной «Сельты». Команда из Виго имеет шансы не только на положительный результат, но и на первую победу в сезоне. При этом с учeтом статистики можно ожидать, что обе стороны отличатся: обороны уязвимы, а атака хоть и не блещет, но стабильна.

Рекомендованные ставки: