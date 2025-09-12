Введите ваш ник на сайте
«Оболонь» – «Динамо Киев»: прогноз и ставки на матч 13 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

12 сентября 2025 10:06
Оболонь - Динамо К
13 сент. 2025, суббота 15:30 | Украина. Премьер-лига, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа «Динамо Киев» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

На «Оболонь-Арене» в Киеве состоится матч пятого тура украинской Премьер-лиги. Местная «Оболонь» примет лидера турнира – «Динамо Киев», которое стартовало в сезоне с максимальным набором очков. Команды находятся в разных весовых категориях, но хозяева уже не раз демонстрировали, что способны давать бой даже фаворитам.

«Оболонь»

Команда занимает седьмое место, набрав 7 очков в 4 турах. Однако последние результаты говорят о спаде – три поражения подряд во всех турнирах, включая вылет из Кубка Украины. В Премьер-лиге киевский клуб уступил «Кривбассу» (1:2), несмотря на забитый мяч, что продлило серию с пропущенными до четырeх игр.В атаке «Оболонь» не выглядит беспомощной: 6 голов в 5 последних матчах, и забивает команда в каждом из трeх последних туров. Лучший бомбардир – Сергей Суханов с двумя голами. Но оборона – уязвимое звено: 8 пропущенных мячей в 5 матчах (в среднем 1.60 за игру), и ни одного «сухого» матча за месяц.

«Динамо Киев»

Подопечные показывают мощный старт: 12 очков в четырeх матчах и лучший показатель забитых мячей в Премьер-лиге – 14. В последней игре команда разгромила «Полесье» со счeтом 4:1. Забивная мощь подтверждается цифрами: 10 голов за 5 матчей, средняя результативность – 2.00 мяча за игру. Лидирует в атаке Виталий Буяльский – у него уже 4 гола в чемпионате.Однако оборона «Динамо» не безупречна: 7 пропущенных в 5 матчах, пропуски в 6 из 8 последних встреч. Это открывает возможности для «Оболони» забить. Тем не менее, атакующий стиль «Динамо» и высокий класс делают его явным фаворитом встречи.

Факты о командах

«Оболонь»

  • Проигрывает в 3 последних матчах
  • Забивает в 3 матчах подряд
  • Пропускает в 4 последних играх
  • В среднем за игру: 1.20 забито, 1.60 пропущено

«Динамо Киев»

  • Побеждает в 4 матчах подряд в Премьер-лиге
  • Забивает в 6 матчах подряд
  • Пропускает в 3 последних играх
  • В среднем за игру: 2.00 забито, 1.40 пропущено

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (6)
3
Забитых мячей
21
0.5
В среднем за матч
3.5
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч:  1:5
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
18.04.2025
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 5
19.10.2024
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
2 : 0
11.12.2023
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Оболонь
2 : 4
04.08.2023
Динамо К
Украина. Кубок, 1/8 финала
Динамо К
5 : 0
27.10.2015
Оболонь
Украина. Кубок, 1/8 финала
Оболонь
0 : 2
23.09.2015
Динамо К
Показать все

Прогноз на матч

«Динамо Киев» на данный момент – самая результативная команда чемпионата. При этом оборона часто позволяет соперникам создавать моменты. «Оболонь» умеет воспользоваться шансами у чужих ворот и наверняка постарается не уйти с поля без гола. Ожидается матч с доминированием гостей, но и с высокой вероятностью голов от обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо Киев» и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – коэффициент 2.05

1.85
Победа «Динамо Киев» и тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Рассказов Михаил
Украина. Премьер-лига Динамо К Оболонь
Рекомендуем
  • Читайте нас: 