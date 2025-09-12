На «Оболонь-Арене» в Киеве состоится матч пятого тура украинской Премьер-лиги. Местная «Оболонь» примет лидера турнира – «Динамо Киев», которое стартовало в сезоне с максимальным набором очков. Команды находятся в разных весовых категориях, но хозяева уже не раз демонстрировали, что способны давать бой даже фаворитам.

«Оболонь»

Команда занимает седьмое место, набрав 7 очков в 4 турах. Однако последние результаты говорят о спаде – три поражения подряд во всех турнирах, включая вылет из Кубка Украины. В Премьер-лиге киевский клуб уступил «Кривбассу» (1:2), несмотря на забитый мяч, что продлило серию с пропущенными до четырeх игр.В атаке «Оболонь» не выглядит беспомощной: 6 голов в 5 последних матчах, и забивает команда в каждом из трeх последних туров. Лучший бомбардир – Сергей Суханов с двумя голами. Но оборона – уязвимое звено: 8 пропущенных мячей в 5 матчах (в среднем 1.60 за игру), и ни одного «сухого» матча за месяц.

«Динамо Киев»

Подопечные показывают мощный старт: 12 очков в четырeх матчах и лучший показатель забитых мячей в Премьер-лиге – 14. В последней игре команда разгромила «Полесье» со счeтом 4:1. Забивная мощь подтверждается цифрами: 10 голов за 5 матчей, средняя результативность – 2.00 мяча за игру. Лидирует в атаке Виталий Буяльский – у него уже 4 гола в чемпионате.Однако оборона «Динамо» не безупречна: 7 пропущенных в 5 матчах, пропуски в 6 из 8 последних встреч. Это открывает возможности для «Оболони» забить. Тем не менее, атакующий стиль «Динамо» и высокий класс делают его явным фаворитом встречи.

Факты о командах

«Оболонь»

Проигрывает в 3 последних матчах

Забивает в 3 матчах подряд

Пропускает в 4 последних играх

В среднем за игру: 1.20 забито, 1.60 пропущено

«Динамо Киев»

Побеждает в 4 матчах подряд в Премьер-лиге

Забивает в 6 матчах подряд

Пропускает в 3 последних играх

В среднем за игру: 2.00 забито, 1.40 пропущено

Прогноз на матч

«Динамо Киев» на данный момент – самая результативная команда чемпионата. При этом оборона часто позволяет соперникам создавать моменты. «Оболонь» умеет воспользоваться шансами у чужих ворот и наверняка постарается не уйти с поля без гола. Ожидается матч с доминированием гостей, но и с высокой вероятностью голов от обеих команд.

Рекомендованные ставки