12 сентября на стадионе «Ника» состоится матч 5-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» примет «ЛНЗ». Встречаются команды с разным стартом сезона: хозяева пока не набрали ни одного очка, а гости идут в середине таблицы. Эта игра может стать поворотной как для «Александрии», так и для амбиций «ЛНЗ» в текущем сезоне.

«Александрия»

Сезон начался для команды крайне неудачно – четыре поражения в четырeх турах, последнее из которых пришло от «Шахтeра» со счeтом 0:2. «Александрия» идeт на последнем месте в таблице и пропускает в каждом матче, в среднем – по 2.80 гола за игру. Единственный, кто отличился результативностью, – Жота Перейра с одним мячом в пяти матчах.Проблемы наблюдаются во всех линиях: слабое движение мяча, отсутствие креативных решений в атаке и частые провалы в защите. Команда не может наладить игру уже 8 матчей подряд, проигрывая каждый из них, включая вылет из еврокубков.

«ЛНЗ»

Гости стартовали значительно увереннее: две победы в чемпионате и одно поражение в четырeх турах, что позволило набрать 7 очков и занять 8-е место. При этом команда показывает сбалансированную игру: 5 голов забито и столько же пропущено.ЛНЗ хорошо играет в выездных встречах – не проигрывает на чужом поле в 7 матчах Премьер-лиги подряд. В атаке выделяется Айди Дайко, который забил в двух матчах подряд. Несмотря на поражение от «Вереса» в последнем туре (0:2), коллектив остаeтся конкурентоспособным и организованным.

Факты о командах

«Александрия»

Проиграла 8 последних матчей подряд

Пропускает в среднем 2.80 гола за игру (последние 5 игр)

Забила всего 2 мяча в 5 матчах

Замыкает турнирную таблицу с 0 очками

«ЛНЗ»

Не проигрывает в 7 выездных матчах подряд в Премьер-лиге

Пропускает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 игр)

Забивает в среднем 1.00 гола за игру (последние 5 игр)

7 очков после 4 туров

Прогноз на матч «Александрия» – «ЛНЗ»

Форма «Александрии» вызывает серьeзные опасения – команда проигрывает матч за матчем и допускает слишком много ошибок в обороне. «ЛНЗ» же демонстрирует стабильную и прагматичную игру, особенно в гостях, где умеет добиваться результата.Учитывая ужасную статистику хозяев и уверенные выездные показатели гостей, логично ожидать, что «ЛНЗ» как минимум не проиграет. Вероятен вариант с низкой результативностью – обе команды не славятся высокой реализацией моментов.

Рекомендованные ставки: