6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А состоится встреча между «Ленинградцем» и «Волгарeм». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но имеют амбиции бороться за более высокие позиции. Важно учитывать форму коллективов и особенно уязвимости гостей на выезде.

«Ленинградец»

Хозяева подходят к матчу с 7 очками после 7 туров и занимают 7 место. Победа в последнем туре над «Динамо-2 Москва» (3:0) стала глотком свежего воздуха после серии неудач. До этого команда проиграла три матча подряд, причeм дважды не забив вовсе. Основная проблема «Ленинградца» – нестабильность обороны, команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, в среднем 1.80 мяча за игру. Однако домашняя форма более стабильна, и в родных стенах «Ленинградец» способен навязать борьбу даже равным или чуть более сильным оппонентам.

«Волгарь»

Команда набрала 8 очков в 7 матчах и занимает 6 строчку. В последних пяти играх «Волгарь» забил 5 и пропустил 4 мяча, однако на выезде коллектив выглядит откровенно слабо. В турнире Вторая лига А «Волгарь» проиграл четыре выездных матча подряд, что говорит о существенных трудностях вне дома. При этом атакующая линия показывает умеренную активность, а оборона всe чаще даeт сбои. Несмотря на победу над «Текстильщиком» в последнем туре (2:0), общее впечатление от игры команды остаeтся противоречивым.

Факты о командах

«Ленинградец»

Победа в последнем туре (3:0 над «Динамо-2»)

В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Волгарь»

Проиграл 4 последних матча на выезде

В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Волгарь»

Встреча обещает быть напряжeнной, так как обе команды близки по уровню, но имеют свои сложности. «Волгарь» регулярно проваливается на выезде, а «Ленинградец» набрал форму после уверенной победы. С учeтом статистики хозяев на своeм поле и слабых результатов гостей вне дома, ставка на то, что «Ленинградец» не проиграет, выглядит оправданной. При этом игра может пройти в упорной борьбе с ограниченным количеством голов – обе команды не славятся высокой результативностью в последних турах.

Рекомендованные ставки: