«Ленинградец» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.72

05 сентября 2025 8:41
Ленинградец - Волгарь
06 сент. 2025, суббота 17:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 8 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
1Х («Ленинградец» не проиграет)
Сделать ставку

6 сентября в рамках 8 тура Второй лиги А состоится встреча между «Ленинградцем» и «Волгарeм». Обе команды находятся в нижней части таблицы, но имеют амбиции бороться за более высокие позиции. Важно учитывать форму коллективов и особенно уязвимости гостей на выезде.

«Ленинградец»

Хозяева подходят к матчу с 7 очками после 7 туров и занимают 7 место. Победа в последнем туре над «Динамо-2 Москва» (3:0) стала глотком свежего воздуха после серии неудач. До этого команда проиграла три матча подряд, причeм дважды не забив вовсе. Основная проблема «Ленинградца» – нестабильность обороны, команда пропускает в 6 из 8 последних матчей, в среднем 1.80 мяча за игру. Однако домашняя форма более стабильна, и в родных стенах «Ленинградец» способен навязать борьбу даже равным или чуть более сильным оппонентам.

«Волгарь»

Команда набрала 8 очков в 7 матчах и занимает 6 строчку. В последних пяти играх «Волгарь» забил 5 и пропустил 4 мяча, однако на выезде коллектив выглядит откровенно слабо. В турнире Вторая лига А «Волгарь» проиграл четыре выездных матча подряд, что говорит о существенных трудностях вне дома. При этом атакующая линия показывает умеренную активность, а оборона всe чаще даeт сбои. Несмотря на победу над «Текстильщиком» в последнем туре (2:0), общее впечатление от игры команды остаeтся противоречивым.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • Победа в последнем туре (3:0 над «Динамо-2»)
  • В среднем: 0.80 забито, 1.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

«Волгарь»

  • Проиграл 4 последних матча на выезде
  • В среднем: 1.00 забито, 0.80 пропущено (последние 5 игр)
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
33% (2)
50% (3)
17% (1)
6
Забитых мячей
5
1
В среднем за матч
0.83
2:1
Крупнейшая победа
1:0
Самый результативный матч:  2:1
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Ленинградец
1 : 1
11.05.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Волгарь
1 : 0
23.03.2025
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
1 : 1
17.11.2024
Ленинградец
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
21.07.2024
Волгарь
Россия. Первая лига, 18 тур
Волгарь
1 : 2
11.11.2023
Ленинградец
Россия. Первая лига, 10 тур
Ленинградец
0 : 0
17.09.2023
Волгарь
Показать все

Прогноз на матч «Ленинградец» – «Волгарь»

Встреча обещает быть напряжeнной, так как обе команды близки по уровню, но имеют свои сложности. «Волгарь» регулярно проваливается на выезде, а «Ленинградец» набрал форму после уверенной победы. С учeтом статистики хозяев на своeм поле и слабых результатов гостей вне дома, ставка на то, что «Ленинградец» не проиграет, выглядит оправданной. При этом игра может пройти в упорной борьбе с ограниченным количеством голов – обе команды не славятся высокой результативностью в последних турах.

Рекомендованные ставки:

  • 1Х («Ленинградец» не проиграет) – коэффициент 1.72
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.65
  • Индивидуальный тотал «Волгаря» меньше 1 – коэффициент 1.80

1.72
1Х («Ленинградец» не проиграет)
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Волгарь Ленинградец
Рекомендуем
