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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Ленинградец
Волгарь - Ленинградец: обзор матча 11 ноября 2023
Волгарь
11.11.2023, суббота, 16:00
Россия. Первая лига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Ленинградец
60'
А. Яковлев
64'
В. Жиронкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волгарь - Ленинградец
Желтая карточка
И. Хомуха
76'
Замена
К. Косарев
️️️️
Д. Смирнов
68'
Замена
Г. Гогричиани
️️️️
Д. Лесников
68'
Желтая карточка
А. Гилязетдинов
65'
64'
ГОЛ! 0:2!
В. Жиронкин
Желтая карточка
Д. Кленкин
62'
60'
ГОЛ! 0:1!
А. Яковлев
Замена
Е. Шляков
️️️️
К. Фольмер
47'
Замена
Д. Полубояринов
️️️️
Т. Жамалетдинов
46'
Замена
К. Ушатов
️️️️
Д. Ткачук
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Даниил Одоевский
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
9
Кирилл Фольмер
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Данила Смирнов
ЦП
43
Артур Гилязетдинов
ЦФ
17
Дмитрий Лесников
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Ленинградец
33
Никита Карабашев
ВР
41
Владислав Микушин
ЦЗ
6
Максим Беляев
ЦЗ
56
Андрей Яковлев
ЦЗ
98
Валерий Каптилов
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
21
Владислав Шепелев
ЦП
77
Максим Бачинский
ЦФ
27
Никита Розманов
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Волгарь
81
Олег Смирнов
ВР
55
Евгений Шляков
ПЗ
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
97
Гоча Гогричиани
ЦФ
22
Кирилл Косарев
ЦФ
Ленинградец
1
Егор Смирнов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
80
Илья Булыгин
ЦЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
3-3-1-3
71
Одоевский
28
Прошкин
22
Хомуха
58
Зуев
9
Фольмер
4
Кленкин
7
Смирнов
31
Ткачук
75
Жамалетдинов
17
Лесников
43
Гилязетдинов
4-1-2-3
33
Карабашев
6
Беляев
56
Яковлев
98
Каптилов
41
Микушин
18
Суханов
8
Горулев
21
Шепелев
7
Жиронкин
27
Розманов
77
Бачинский
9
Фольмер
55
Шляков
55
Шляков
9
Фольмер
75
Жамалетдинов
20
Полубояринов
20
Полубояринов
75
Жамалетдинов
31
Ткачук
23
Ушатов
23
Ушатов
31
Ткачук
17
Лесников
97
Гогричиани
97
Гогричиани
17
Лесников
7
Смирнов
22
Косарев
22
Косарев
7
Смирнов
Остались в запасе
Волгарь
Ленинградец
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Остались в запасе
81
Олег Смирнов
ВР
43
Дамир Шайхтдинов
ПЗ
17
Андрей Анисимов
ОП
18
Эрбол Атабаев
ЦП
Остались в запасе
80
Илья Булыгин
ЦЗ
1
Егор Смирнов
ВР
29
Андрей Хитяев
ЛЗ
6
Руслан Казаков
ЦП
18
Никита Морозов
ЦП
73
Даниил Соколов
ЦП
11
Сергей Ильин
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Кирьяков
Статистика матча Волгарь - Ленинградец
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Ленинградец
- : -
29.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Челябинск
2 : 0
23.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Информация о матче
Главный судья:
Помощники судьи:
Андрей Гурбанов (Краснодар)
Артур Тиракьянц (Ростов-на-Дону)
Резервный судья:
Богдан Головко (Волгоград)
Делегат:
Антон Воронцов (Москва)
Инспектор:
Роман Лихачев (Екатеринбург)
Стадион:
Центральный
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