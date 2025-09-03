Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Болгария – Испания: прогноз и ставки на матч 4 сентября 2025 с коэффициентом 1.85

03 сентября 2025 9:11
Болгария - Испания
04 сент. 2025, четверг 21:45 | Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа E, 5 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку

4 сентября на стадионе «Васил Левски» в Софии состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Болгарии и Испании. Хозяева переживают непростой период и не могут добиться побед уже пять встреч подряд, в то время как Испания, несмотря на проблемы в обороне, продолжает забивать стабильно и оставаться среди фаворитов группы. Разница в классе команд очевидна, но учитывая текущую форму обеих сторон, матч может получиться результативным.

Болгария

Сборная Болгарии идeт на спад и не может выиграть в пяти последних матчах. Команда регулярно пропускает – 11 мячей за последние пять встреч, в среднем по 2.20 за игру. При этом атака хоть и нестабильна, но не безнадeжна: в пяти из семи последних игр болгары отличались хотя бы раз. Лидер нападения – Кирил Десподов, на счету которого 4 гола в 15 матчах. Последние результаты – ничья с Кипром, поражения от Греции и Ирландии – демонстрируют, что команда уязвима в обороне и теряет концентрацию в концовках. В родных стенах Болгария играет чуть увереннее, но и там часто пропускает.

Испания

Испания идeт без поражений в 19 из 21 последних матчей и стабильно забивает. В пяти крайних играх команда отличилась 15 раз – в среднем 3.00 за матч, но при этом и оборона дала сбой: 13 пропущенных (2.60 за игру). Подопечные тренерского штаба действуют очень агрессивно в атаке, играют первым номером и создают много моментов. Главная ударная сила – Альваро Мората, оформивший 9 голов в 23 матчах. Однако оборонительные ошибки в матчах с Португалией, Францией и Нидерландами показали, что Испания уязвима при контратаках и стандартах. Даже с соперниками ниже уровнем команда часто теряет контроль после 60-й минуты.

Факты о командах

Болгария

  • Не выигрывает в 5 последних матчах
  • 5 забитых и 11 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено
  • Пропускает в 5 матчах подряд
  • Забивает в 5 из 7 последних матчей

Испания

  • Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей
  • 15 забитых и 13 пропущенных за 5 игр
  • В среднем: 3.00 забито, 2.60 пропущено
  • Пропускает в 6 матчах подряд
  • Забивает в 9 матчах подряд

Личные встречи
0% (0)
0% (0)
100% (1)
0
Забитых мячей
3
0
В среднем за матч
3
Крупнейшая победа
3:0
Самый результативный матч:  0:3
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур
Болгария
0 : 3
04.09.2025
Испания

Прогноз на матч Болгария – Испания

Форма сборной Испании в атаке внушает доверие: команда играет быстро, вертикально и остро. Даже при высокой плотности в обороне соперника испанцы находят моменты. Болгария, несмотря на слабые результаты, способна удивить за счeт индивидуальных действий в атаке, особенно на своeм поле. При этом обе команды нестабильны в защите, что делает сценарий с обменом голами и общим верховым тоталом наиболее логичным. Победа Испании – прогнозируемый исход, но не исключено, что болгары сумеют зацепиться за гол престижа.

Рекомендованные ставки

  • Обе команды забьют – коэффициент 1.85
  • Победа Испании и тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.95
  • Индивидуальный тотал Испании больше 2.5 – коэффициент 2.10

1.85
Обе команды забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Миронов Николай
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Испания Болгария
Другие прогнозы
05.09.2025
21:00
1.80
Товарищеские матчи. Сборные
Румыния - Канада
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.80
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Словения - Швеция
Победа Швеции с форой (0)
05.09.2025
21:45
1.85
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа B, 5 тур
Швейцария - Косово
Обе забьют
05.09.2025
21:45
1.72
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа C, 5 тур
Греция - Беларусь
Победа Греции
05.09.2025
21:45
1.75
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Фарерские острова - Хорватия
Победа Хорватии с форой (-2)
05.09.2025
21:45
1.88
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, группа L, 5 тур
Черногория - Чехия
Победа Чехии
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 