4 сентября на стадионе «Васил Левски» в Софии состоится матч пятого тура квалификации чемпионата мира между сборными Болгарии и Испании. Хозяева переживают непростой период и не могут добиться побед уже пять встреч подряд, в то время как Испания, несмотря на проблемы в обороне, продолжает забивать стабильно и оставаться среди фаворитов группы. Разница в классе команд очевидна, но учитывая текущую форму обеих сторон, матч может получиться результативным.

Болгария

Сборная Болгарии идeт на спад и не может выиграть в пяти последних матчах. Команда регулярно пропускает – 11 мячей за последние пять встреч, в среднем по 2.20 за игру. При этом атака хоть и нестабильна, но не безнадeжна: в пяти из семи последних игр болгары отличались хотя бы раз. Лидер нападения – Кирил Десподов, на счету которого 4 гола в 15 матчах. Последние результаты – ничья с Кипром, поражения от Греции и Ирландии – демонстрируют, что команда уязвима в обороне и теряет концентрацию в концовках. В родных стенах Болгария играет чуть увереннее, но и там часто пропускает.

Испания

Испания идeт без поражений в 19 из 21 последних матчей и стабильно забивает. В пяти крайних играх команда отличилась 15 раз – в среднем 3.00 за матч, но при этом и оборона дала сбой: 13 пропущенных (2.60 за игру). Подопечные тренерского штаба действуют очень агрессивно в атаке, играют первым номером и создают много моментов. Главная ударная сила – Альваро Мората, оформивший 9 голов в 23 матчах. Однако оборонительные ошибки в матчах с Португалией, Францией и Нидерландами показали, что Испания уязвима при контратаках и стандартах. Даже с соперниками ниже уровнем команда часто теряет контроль после 60-й минуты.

Факты о командах

Болгария

Не выигрывает в 5 последних матчах

5 забитых и 11 пропущенных за 5 игр

В среднем: 1.00 забито, 2.20 пропущено

Пропускает в 5 матчах подряд

Забивает в 5 из 7 последних матчей

Испания

Не проигрывает в 19 из 21 последних матчей

15 забитых и 13 пропущенных за 5 игр

В среднем: 3.00 забито, 2.60 пропущено

Пропускает в 6 матчах подряд

Забивает в 9 матчах подряд

Личные встречи 0% (0) 0% (0) 100% (1) 0 Забитых мячей 3 0 В среднем за матч 3 Крупнейшая победа 3:0 Самый результативный матч: 0:3 Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 5 тур Болгария 0 : 3 Испания

Прогноз на матч Болгария – Испания

Форма сборной Испании в атаке внушает доверие: команда играет быстро, вертикально и остро. Даже при высокой плотности в обороне соперника испанцы находят моменты. Болгария, несмотря на слабые результаты, способна удивить за счeт индивидуальных действий в атаке, особенно на своeм поле. При этом обе команды нестабильны в защите, что делает сценарий с обменом голами и общим верховым тоталом наиболее логичным. Победа Испании – прогнозируемый исход, но не исключено, что болгары сумеют зацепиться за гол престижа.

