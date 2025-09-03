4 сентября в Астане сборная Казахстана примет Уэльс в рамках пятого тура европейской квалификации чемпионата мира. Обе команды ведут борьбу за выход из группы, но подходят к очной встрече в разной форме. Казахстану предстоит непростая задача – сдержать одну из самых результативных сборных старта отбора. Уэльс, в свою очередь, рассчитывает продолжить успешную серию и укрепить позиции в топ-2.

Казахстан

Казахстан идeт четвeртым в своей группе с 3 очками после трeх туров. Команда одержала единственную победу над Лихтенштейном, но проиграла Северной Македонии и Уэльсу. В атаке выделяется Зайнутдинов – 4 гола в 15 играх, но в целом результативность низкая: 6 голов в последних 5 матчах, в среднем – 1.20 за игру. В обороне ситуация сложнее: 8 пропущенных за этот же период и 1.60 в среднем. Последнее домашнее поражение от македонцев (0:1) ещe сильнее осложнило турнирное положение.

Уэльс

Сборная Уэльса набрала 7 очков в 4 турах и идeт второй в таблице. Команда забивает в каждом матче квалификации и в среднем – 2.80 мяча за игру (14 за 5 встреч). Главной ударной силой остаeтся Харри Уилсон, на счету которого 9 голов в 21 игре. Даже несмотря на поражение от Бельгии (3:4), валлийцы подтвердили свою атакующую мощь. Оборона остаeтся уязвимой (1.40 пропущенного за матч), но за счeт напора в атаке команда регулярно добивается положительного результата. Уэльс не проигрывает в 9 из 11 последних матчей, и текущая форма даeт основание ожидать продолжения этой серии.

Факты о командах

Казахстан

3 очка после 3 туров, 4-е место

6 забитых и 8 пропущенных в 5 последних матчах

В среднем: 1.20 гола забито, 1.60 пропущено

Проиграл два из трeх матчей в отборе

Зайнутдинов – лучший бомбардир (4 гола)

Уэльс

7 очков после 4 туров, 2-е место

14 забитых и 7 пропущенных за 5 матчей

В среднем: 2.80 забито, 1.40 пропущено

Забивает в 5 матчах подряд

Уилсон – 9 голов в 21 матче

Прогноз на матч Казахстан – Уэльс

Уэльс выглядит более собранной и эффективной командой, способной брать очки и на выезде. Казахстану будет сложно противостоять такой мощной атаке, особенно с учeтом нестабильной игры в защите. При этом команда способна забить, особенно дома. Матч обещает быть результативным, с активной игрой обеих сторон. Наиболее вероятный сценарий – победа Уэльса с пропущенным мячом.

Рекомендованные ставки