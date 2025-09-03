4 сентября в 20:00 на «Лукойл Арене» сборная России проведeт товарищеский матч против Иордании. Хозяева подходят к встрече в оптимальной форме: они уверенно побеждают и стабильно забивают. Иордания, напротив, последние игры проводит не так ярко, хотя в целом команда остаeтся дисциплинированной и опасной на стандартах. Разница в классе заметна, и Россия ожидаемо идeт фаворитом матча.

Россия

Россия демонстрирует высокий уровень игры на обоих направлениях. В последних пяти встречах команда забила 19 голов и пропустила лишь дважды. Средние показатели – 3.80 забитого и 0.40 пропущенного – подтверждают эффективность атаки и надежность обороны. Сборная активно использует фланги, уверенно действует на стандартах и стабильно находит пути к воротам соперника. Серия без поражений в товарищеских матчах придаeт дополнительную уверенность, а выступления дома делают еe фаворитом предстоящей встречи.

Иордания

Иордания старается держать плотность в центре поля и не боится атаковать, но нестабильность в обороне заметна. За последние пять встреч команда забила 7 мячей, но пропустила 5. Средние показатели – 1.40 забитого и 1.00 пропущенного за игру. При этом в трeх последних товарищеских матчах иорданцы не выигрывали. На выезде они выглядят более организованно и в 11 из 13 последних контрольных игр не уступали, но встреча с Россией станет серьeзным испытанием против команды с куда более мощной атакой.

Факты о командах

Россия

Не проигрывает в 18 последних товарищеских матчах

Забивает в 15 играх подряд

19 забитых и 2 пропущенных за 5 игр

Средние показатели: 3.80 забито, 0.40 пропущено

Победа над Беларусью 4:1 в последней встрече

Иордания

Не выигрывает в 3 последних товарищеских матчах

7 забитых и 5 пропущенных за 5 игр

Средние показатели: 1.40 забито, 1.00 пропущено

Пропускает в 5 из 7 последних игр

В 11 из 13 последних товарищеских выездов не проигрывает

Прогноз на матч Россия – Иордания

С учeтом формы и статистики, Россия выглядит значительно сильнее. Команда уверенно атакует и надeжно действует в обороне, что делает еe явным фаворитом. Иордания способна создать отдельные моменты, но вряд ли сможет регулярно нагнетать давление на ворота соперника. Вероятнее всего, Россия возьмeт контроль с первых минут, забьeт минимум дважды и добьeтся комфортной победы. При этом шансы на гол гостей есть, но исход встречи, скорее всего, будет предрешeн в пользу хозяев.

