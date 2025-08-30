31 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Фиорентина» отправляется в Турин на встречу с местным «Торино».

«Торино»

«Быки» просто феерично начали жизнь под руководством тренера Марко Барони. Новая команда экс-рулевого «Лацио» была уничтожена в Милане, получив пять безответных голов в игре с «Интером». Теперь «Торо» попробует оправиться от столь оглушительного провала.

Последние три игры:

Интер – Торино 5:0

Торино – Модена 1:0

Валенсия – Торино 3:0

«Фиорентина»

В первом туре «фиалкам» не удалось набрать три балла в матче с «Кальяри», однако параллельным курсом команда из Флоренции продвинулась в еврокубках – «Фиорентина» прошла украинское «Полесье» в рамках плей-офф раунда Лиги конференций и пробилась в основную сетку турнира.

Последние три игры:

Фиорентина – Полесье 3:2

Кальяри – Фиорентина 1:1

Полесье – Фиорентина 0:3

Очные встречи:

Фиорентина – Торино 1:1

Торино – Фиорентина 0:1

Торино – Фиорентина 0:0

Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»

«Торино» подошел к новой кампании в плачевном состоянии и «быкам» будет сложно исправить положение здесь и сейчас. «Фиорентина» также далеко не идеальна, однако все же вошла в игровой тонус и, вероятно, сможет зацепиться за победу в Турине.

Прогноз: победа «Фиорентины» с форой 0, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 1:2.