Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Торино - Фиорентина: прогноз на матч 2 тур Италия. Серия А – 31 августа

30 августа 2025 16:40
Торино - Фиорентина
31 авг. 2025, воскресенье 19:30 | Италия. Серия А, 2 тур
Перейти в онлайн матча
1.72
Победа «Фиорентины» с форой 0
Сделать ставку

31 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Фиорентина» отправляется в Турин на встречу с местным «Торино».

«Торино»

«Быки» просто феерично начали жизнь под руководством тренера Марко Барони. Новая команда экс-рулевого «Лацио» была уничтожена в Милане, получив пять безответных голов в игре с «Интером». Теперь «Торо» попробует оправиться от столь оглушительного провала.

Последние три игры:

  • Интер – Торино 5:0

  • Торино – Модена 1:0

  • Валенсия – Торино 3:0

«Фиорентина»

В первом туре «фиалкам» не удалось набрать три балла в матче с «Кальяри», однако параллельным курсом команда из Флоренции продвинулась в еврокубках – «Фиорентина» прошла украинское «Полесье» в рамках плей-офф раунда Лиги конференций и пробилась в основную сетку турнира.

Последние три игры:

  • Фиорентина – Полесье 3:2
  • Кальяри – Фиорентина 1:1
  • Полесье – Фиорентина 0:3

Очные встречи:

  • Фиорентина – Торино 1:1
  • Торино – Фиорентина 0:1
  • Торино – Фиорентина 0:0

Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»

«Торино» подошел к новой кампании в плачевном состоянии и «быкам» будет сложно исправить положение здесь и сейчас. «Фиорентина» также далеко не идеальна, однако все же вошла в игровой тонус и, вероятно, сможет зацепиться за победу в Турине.

Прогноз: победа «Фиорентины» с форой 0, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 1:2.

1.72
Победа «Фиорентины» с форой 0
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Орлов Максим
Италия. Серия А Фиорентина Торино
Другие прогнозы
31.08.2025
13:00
1.85
Украина. Премьер-лига, 4 тур
ЛНЗ - Верес
Победа ЛНЗ + тотал меньше 3.5
31.08.2025
13:00
1.82
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Тюмень - Велес
Победа «Тюмени»
31.08.2025
13:30
9.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Акрон - Балтика
Победа «Балтики» со счетом 2:1
31.08.2025
14:00
1.75
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Урал - Факел
Тотал меньше 2.5
31.08.2025
14:00
1.71
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Динамо Киров - Машук-КМВ
Машук-КМВ не проиграет (Х2)
31.08.2025
15:00
1.76
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Ленинградец - Динамо-2
Динамо-2 не проиграет (Х2)
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 