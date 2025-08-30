31 августа 2025 года в 19:30 по Москве состоится матч второго тура Серии А. «Фиорентина» отправляется в Турин на встречу с местным «Торино».
«Торино»
«Быки» просто феерично начали жизнь под руководством тренера Марко Барони. Новая команда экс-рулевого «Лацио» была уничтожена в Милане, получив пять безответных голов в игре с «Интером». Теперь «Торо» попробует оправиться от столь оглушительного провала.
Последние три игры:
-
Интер – Торино 5:0
-
Торино – Модена 1:0
-
Валенсия – Торино 3:0
«Фиорентина»
В первом туре «фиалкам» не удалось набрать три балла в матче с «Кальяри», однако параллельным курсом команда из Флоренции продвинулась в еврокубках – «Фиорентина» прошла украинское «Полесье» в рамках плей-офф раунда Лиги конференций и пробилась в основную сетку турнира.
Последние три игры:
- Фиорентина – Полесье 3:2
- Кальяри – Фиорентина 1:1
- Полесье – Фиорентина 0:3
Очные встречи:
- Фиорентина – Торино 1:1
- Торино – Фиорентина 0:1
- Торино – Фиорентина 0:0
Прогноз на матч «Торино» – «Фиорентина»
«Торино» подошел к новой кампании в плачевном состоянии и «быкам» будет сложно исправить положение здесь и сейчас. «Фиорентина» также далеко не идеальна, однако все же вошла в игровой тонус и, вероятно, сможет зацепиться за победу в Турине.
Прогноз: победа «Фиорентины» с форой 0, кеф – 1.72. Прогноз на счет – 1:2.