Акрон - Балтика
31 авг. 2025, воскресенье 13:30 | Россия. Премьер-лига, 7 турПерейти в онлайн матча
В воскресенье, 31 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Балтика». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:30 (мск).
«Акрон»
Команда Заура Тедеева набрала 6 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:8.
Последние результаты «Акрона»:
- 28.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0 Кубок России;
- 24.08.25 ЦСКА – «Акрон» – 3:1 РПЛ;
- 17.08.25 «Акрон» – «Оренбург» – 1:2 РПЛ.
«Балтика»
«Балтика» набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Андрея Талалаева добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:5.
Предыдущие результаты «Балтики»:
- 27.08.25 «Балтика» – ЦСКА – 0:2 Кубок России;
- 24.08.25 «Сочи» – «Балтика» – 0:2 РПЛ;
- 16.08.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.
Очные встречи
- 29.07.25 «Акрон» – «Балтика» – 2:1 Кубок России;
- 19.03.23 «Балтика» – «Акрон» – 1:1 Первая лига;
- 27.08.22 «Акрон» – «Балтика» – 1:3 Первая лига;
- 13.11.21 «Балтика» – «Акрон» – 2:0 Первая лига;
- 31.07.21 «Акрон» – «Балтика» – 0:0 Первая лига.
Прогноз на матч «Акрон» – «Балтика»
«Балтика» здорово начала сезон и выглядит лучше «Акрона». Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.00.
