Акрон - Балтика: прогноз на матч 7 тур Россия. Премьер-лига – 31 августа

30 августа 2025 11:26
Акрон - Балтика
31 авг. 2025, воскресенье 13:30 | Россия. Премьер-лига, 7 тур
Перейти в онлайн матча
9.00
Победа «Балтики» со счетом 2:1
Сделать ставку

В воскресенье, 31 августа, в 7-м туре РПЛ сыграют «Акрон» и «Балтика». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:30 (мск).

«Акрон»

Команда Заура Тедеева набрала 6 очков и находится на 12-й позиции в РПЛ. «Акрон» добыл 1 победу, 3 раза сыграл вничью и потерпел 2 поражения, разница мячей – 9:8.

Последние результаты «Акрона»:

  • 28.08.25 «Локомотив» – «Акрон» – 2:0 Кубок России;
  • 24.08.25 ЦСКА – «Акрон» – 3:1 РПЛ;
  • 17.08.25 «Акрон» – «Оренбург» – 1:2 РПЛ.

«Балтика»

«Балтика» набрала 12 очков и занимает 4-е место в таблице. Подопечные Андрея Талалаева добыли 3 победы и 3 раза сыграли вничью, разница мячей – 11:5.

Предыдущие результаты «Балтики»:

  • 27.08.25 «Балтика» – ЦСКА – 0:2 Кубок России;
  • 24.08.25 «Сочи» – «Балтика» – 0:2 РПЛ;
  • 16.08.25 «Балтика» – «Локомотив» – 1:1 РПЛ.

Очные встречи

  • 29.07.25 «Акрон» – «Балтика» – 2:1 Кубок России;
  • 19.03.23 «Балтика» – «Акрон» – 1:1 Первая лига;
  • 27.08.22 «Акрон» – «Балтика» – 1:3 Первая лига;
  • 13.11.21 «Балтика» – «Акрон» – 2:0 Первая лига;
  • 31.07.21 «Акрон» – «Балтика» – 0:0 Первая лига.

Прогноз на матч «Акрон» – «Балтика»

«Балтика» здорово начала сезон и выглядит лучше «Акрона». Прогноз – счет 1:2 с коэффициентом 9.00.

9.00
Победа «Балтики» со счетом 2:1
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Премьер-лига Балтика Акрон
