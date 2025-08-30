Введите ваш ник на сайте
«Динамо Киев» – «Полесье»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.43

30 августа 2025 10:52
Динамо К - Полесье
31 авг. 2025, воскресенье 15:30 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.43
Победа «Динамо» с форой -1.5
Сделать ставку

В четвeртом туре украинской Премьер-лиги «Динамо Киев» принимает на своeм поле «Полесье». Старт сезона у команд получился диаметрально противоположным: столичный гранд уверенно лидирует в чемпионате, в то время как его соперник из Житомира терпит поражение за поражением и пока не демонстрирует способности к сопротивлению топ-соперникам. Встреча пройдeт на стадионе имени Валерия Лобановского, где «Динамо» традиционно доминирует.

«Динамо Киев»

Команда уверенно начала сезон: три победы в трeх турах Премьер-лиги, лучший показатель по забитым мячам (10) и разнице голов (+8). В последних двух турах «Динамо» разгромило «Рух» (5:1) и «Эпицентр» (4:1), при этом даже на фоне еврокубковых нагрузок киевляне сохраняют атакующую мощь. Назар Волошин, несмотря на скромную результативность в сезоне (3 гола в 9 играх), остаeтся важной фигурой в атаке, однако решающими становятся командные взаимодействия. За 5 последних матчей команда забила 11 голов и только однажды не поразила ворота соперника (в еврокубке с «Пафосом»). Однако стоит отметить и определeнные уязвимости в обороне: 7 пропущенных мячей за тот же отрезок.

«Полесье»

У гостей ситуация критическая. В трeх стартовых турах Премьер-лиги они набрали лишь 3 очка и занимают 10 место, проиграв два последних матча «Колосу» и «ЛНЗ» с общим счeтом 0:3. Параллельно «Полесье» неудачно выступило и в Лиге Конференций, уступив дважды «Фиорентине» (2:3 и 0:3), а также «Пакшу» (1:2). Команда проиграла пять последних матчей подряд во всех турнирах, при этом оборона допускает серьeзные ошибки: 11 пропущенных мячей за 5 встреч. В атаке дела также далеки от идеала – 3 забитых мяча за тот же период. При этом Александр Андриевский, лучший бомбардир команды, отличился трижды в семи матчах – этого недостаточно, чтобы стабильно бороться за очки.

Факты о командах

«Динамо Киев»

  • Победа в 3 турах Премьер-лиги подряд
  • Лучшая атака турнира: 10 голов в 3 матчах
  • 11 голов в 5 последних матчах во всех турнирах
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей
  • Средние показатели: 2.20 забито и 1.40 пропущено за игру

«Полесье»

  • 5 поражений подряд во всех турнирах
  • Пропускает в каждом из 5 последних матчей (в среднем 2.20 гола)
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру
  • Всего 3 гола в 5 последних встречах

Личные встречи
50% (2)
25% (1)
25% (1)
7
Забитых мячей
4
1.75
В среднем за матч
1
3:0
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  3:2
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Полесье
0 : 0
09.05.2025
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
2 : 1
10.11.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Динамо К
3 : 0
21.04.2024
Полесье
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 2
06.10.2023
Динамо К

Прогноз на матч

Форма «Динамо» внушает уверенность: команда находится в хороших кондициях, регулярно забивает и, несмотря на участие в еврокубках, демонстрирует качественный и агрессивный футбол. Учитывая домашний фактор, статистику последних матчей и общее превосходство в классе, победа хозяев выглядит почти безальтернативной. «Полесье» проигрывает по всем ключевым метрикам: команда плохо обороняется, мало забивает и не показывает признаков прогресса. На этом фоне стоит ожидать результативной победы «Динамо» – вероятно, с разницей в два или более мячей.

Рекомендованные ставки

  • Победа «Динамо» с форой -1.5 – коэффициент 1.43
  • Индивидуальный тотал «Полесья» меньше 1 – коэффициент 1.50

1.43
Победа «Динамо» с форой -1.5
Сделать ставку
Автор: Гроховский Сергей
Украина. Премьер-лига Полесье Динамо К
