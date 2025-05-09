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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Полесье - Динамо К
Полесье - Динамо К: обзор матча 09 мая 2025
Полесье
09.05.2025, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 28 тур
0 : 0
Завершен
Динамо К
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Полесье - Динамо К
90'
+1
Желтая карточка
В. Дубинчак
Замена
Т. Йосефи
️️️️
А. Гонсалвеш
88'
Желтая карточка
А. Хадрой
79'
75'
Замена
Т. Михавко
️️️️
Д. Попов
75'
Замена
Н. Волошин
️️️️
А. Ярмоленко
74'
Замена
А. Пихаленок
️️️️
В. Буяльский
69'
Желтая карточка
Д. Попов
Замена
А. Гонсалвеш
️️️️
А. Назаренко
69'
68'
Желтая карточка
В. Ванат
Замена
А. Хадрой
️️️️
Л. Тэйлор
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Руслан Бабенко
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
3-1-2-2-2
23
Волынец
44
Чоботенко
55
Крушинский
3
Тэйлор
5
Сарапий
18
Андриевский
8
Бабенко
11
Гуцуляк
7
Назаренко
9
Бристрич
9
4-1-2-2-1
35
Нещерет
18
Тымчик
40
Биловар
4
Попов
44
Дубинчак
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
3
Тэйлор
2
Хадрой
2
Хадрой
3
Тэйлор
Гонсалвеш
30
Йосефи
30
Йосефи
Гонсалвеш
7
Назаренко
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
7
Назаренко
4
Попов
32
Михавко
32
Михавко
4
Попов
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
Остались в запасе
Полесье
Динамо К
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Главный тренер
Сергей Шищенко
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
14
Ofek Biton
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
7
Валерий Лучкевич
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча Полесье - Динамо К
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Полесье
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Полесье
- : -
05.12.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
1 : 1
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
Центральный
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