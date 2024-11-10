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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Динамо К - Полесье
Динамо К - Полесье: обзор матча 10 ноября 2024
Динамо К
10.11.2024, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Полесье
22'
В. Ванат
27'
А. Ярмоленко (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Полесье
90'
+3
Желтая карточка
Т. Коста
90'
Желтая карточка
Р. Бабенко
Замена
А. Караваев
️️️️
А. Тымчик
88'
Замена
Т. Михавко
️️️️
А. Ярмоленко
88'
82'
Желтая карточка
Л. Тэйлор
78'
Замена
Э. Мустафаев
️️️️
А. Назаренко
Желтая карточка
Д. Попов
66'
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
65'
Замена
Н. Волошин
️️️️
В. Кабаев
65'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Н. Шапаренко
65'
61'
Замена
Б. Крушинский
️️️️
М. Мельниченко
61'
Замена
️️️️
Б. Леднев
46'
Замена
Л. Тэйлор
️️️️
Л. Эрнандес
45'
Желтая карточка
А. Смоляков
45'
Вторая желтая
Б. Михайличенко
39'
Желтая карточка
Б. Михайличенко
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Ярмоленко
27'
ГОЛ! 1:0!
В. Ванат
Пас отдал
Н. Шапаренко
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
29
Артем Смоляков
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Луифер Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
16
Дячук
4
Попов
18
Тымчик
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-1-3-1
23
Волынец
15
Михайличенко
34
29
Смоляков
5
Сарапий
60
Мельниченко
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
9
Эрнандес
7
Ярмоленко
32
Михавко
32
Михавко
7
Ярмоленко
18
Тымчик
20
Караваев
20
Караваев
18
Тымчик
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
9
Волошин
22
Кабаев
60
Мельниченко
55
Крушинский
55
Крушинский
60
Мельниченко
9
Эрнандес
3
Тэйлор
3
Тэйлор
9
Эрнандес
7
Назаренко
95
Мустафаев
95
Мустафаев
7
Назаренко
Остались в запасе
Динамо К
Полесье
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
18
Александр Андриевский
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
99
Viktor Ulihanets
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
6
Таллес Коста
ЦП
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
9
Адмир Бристрич
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Динамо К - Полесье
1
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Полесье
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Карпаты
- : -
29.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Полесье
3 : 0
23.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Буковина
2 : 2
11.10.2026
Полесье
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Романов
(Днепр)
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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