31 августа в рамках 4 тура украинской Премьер-лиги на Центральном стадионе ЛНЗ примет Верес. Команды подходят к матчу с разной динамикой: хозяева демонстрируют стабильную форму и уверенные результаты, а гости продолжают искать пути выхода из серии неудач. Этот поединок станет для ЛНЗ шансом укрепиться в группе лидеров, тогда как Вересу необходимо срочно набирать очки, чтобы не закрепиться в зоне вылета.

«ЛНЗ»

Астраханцы начали сезон мощно и уверенно: после трeх туров они занимают третью строчку, имея 7 очков. Команда не проигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги, при этом демонстрирует надeжную игру в обороне – всего два пропущенных гола в пяти предыдущих встречах. В последних матчах ЛНЗ одержал победу над «Полесьем» (2:0), «Эпицентром» (1:0), а также прошeл «Пробий» в Кубке. Особенно стоит отметить уверенную игру в защите – 4 подряд матча без пропущенных мячей. В атаке команда играет прагматично, но стабильно: в каждом из трeх последних матчей забивала хотя бы один мяч. Лидером нападения остаeтся Мухаррем Яшари, оформивший гол в двух матчах.

«Верес»

У «Вереса» на старте сезона противоположная ситуация. Команда проиграла все три тура Премьер-лиги, уступив «Динамо» (0:1), СК «Полтаве» (0:1) и «Шахтeру» (0:2). При этом клуб показывает нестабильность в обороне: серия из 11 матчей с пропущенными голами продолжается. Однако в последних пяти встречах «Верес» сумел забить шесть мячей, в том числе разгромив в Кубке «Агро-Ниву» со счeтом 4:0. Это говорит о наличии атакующего потенциала. В то же время, пропуская в каждом матче, команда не может рассчитывать на стабильный набор очков – особенно против соперников с сильной обороной.

Факты о командах

«ЛНЗ»

Не проигрывает 9 матчей подряд в Премьер-лиге

Не пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 3 последних встречах

Средние показатели за 5 матчей: 1.00 гола забито, 0.40 пропущено

«Верес»

Проиграл все 3 матча нового сезона Премьер-лиги

Пропускает в 11 матчах подряд

В последних 5 матчах: 6 голов забито, 5 пропущено

В среднем за матч: 1.20 гола забито, 1.00 – пропущено

Прогноз на матч

«ЛНЗ» выглядит фаворитом встречи: команда уверенно стартовала в сезоне, надeжно играет в обороне и стабильно реализует моменты. «Верес», несмотря на единичные успехи в атаке, испытывает серьeзные проблемы в защите, особенно на фоне стабильной игры соперника. Учитывая текущую форму, мотивацию хозяев и слабость гостей в обороне, «ЛНЗ» имеет высокие шансы на победу, при этом матч вряд ли получится результативным. Атака ЛНЗ не отличается высокой результативностью, а значит, ставка на победу в малорезультативной игре выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки