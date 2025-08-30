Введите ваш ник на сайте
«ЛНЗ» – «Верес»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.85

30 августа 2025 10:08
ЛНЗ - Верес
31 авг. 2025, воскресенье 13:00 | Украина. Премьер-лига, 4 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Победа ЛНЗ + тотал меньше 3.5
Сделать ставку

31 августа в рамках 4 тура украинской Премьер-лиги на Центральном стадионе ЛНЗ примет Верес. Команды подходят к матчу с разной динамикой: хозяева демонстрируют стабильную форму и уверенные результаты, а гости продолжают искать пути выхода из серии неудач. Этот поединок станет для ЛНЗ шансом укрепиться в группе лидеров, тогда как Вересу необходимо срочно набирать очки, чтобы не закрепиться в зоне вылета.

«ЛНЗ»

Астраханцы начали сезон мощно и уверенно: после трeх туров они занимают третью строчку, имея 7 очков. Команда не проигрывает в 9 последних матчах Премьер-лиги, при этом демонстрирует надeжную игру в обороне – всего два пропущенных гола в пяти предыдущих встречах. В последних матчах ЛНЗ одержал победу над «Полесьем» (2:0), «Эпицентром» (1:0), а также прошeл «Пробий» в Кубке. Особенно стоит отметить уверенную игру в защите – 4 подряд матча без пропущенных мячей. В атаке команда играет прагматично, но стабильно: в каждом из трeх последних матчей забивала хотя бы один мяч. Лидером нападения остаeтся Мухаррем Яшари, оформивший гол в двух матчах.

«Верес»

У «Вереса» на старте сезона противоположная ситуация. Команда проиграла все три тура Премьер-лиги, уступив «Динамо» (0:1), СК «Полтаве» (0:1) и «Шахтeру» (0:2). При этом клуб показывает нестабильность в обороне: серия из 11 матчей с пропущенными голами продолжается. Однако в последних пяти встречах «Верес» сумел забить шесть мячей, в том числе разгромив в Кубке «Агро-Ниву» со счeтом 4:0. Это говорит о наличии атакующего потенциала. В то же время, пропуская в каждом матче, команда не может рассчитывать на стабильный набор очков – особенно против соперников с сильной обороной.

Факты о командах

«ЛНЗ»

  • Не проигрывает 9 матчей подряд в Премьер-лиге
  • Не пропускает в 4 последних матчах
  • Забивает в 3 последних встречах
  • Средние показатели за 5 матчей: 1.00 гола забито, 0.40 пропущено

«Верес»

  • Проиграл все 3 матча нового сезона Премьер-лиги
  • Пропускает в 11 матчах подряд
  • В последних 5 матчах: 6 голов забито, 5 пропущено
  • В среднем за матч: 1.20 гола забито, 1.00 – пропущено

Личные встречи
25% (1)
50% (2)
25% (1)
3
Забитых мячей
3
0.75
В среднем за матч
0.75
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Самая крупная ничья:  1:1
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Верес
1 : 1
25.05.2025
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 15 тур
ЛНЗ
1 : 2
30.11.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 24 тур
ЛНЗ
1 : 0
15.04.2024
Верес
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Верес
0 : 0
30.09.2023
ЛНЗ

Прогноз на матч

«ЛНЗ» выглядит фаворитом встречи: команда уверенно стартовала в сезоне, надeжно играет в обороне и стабильно реализует моменты. «Верес», несмотря на единичные успехи в атаке, испытывает серьeзные проблемы в защите, особенно на фоне стабильной игры соперника. Учитывая текущую форму, мотивацию хозяев и слабость гостей в обороне, «ЛНЗ» имеет высокие шансы на победу, при этом матч вряд ли получится результативным. Атака ЛНЗ не отличается высокой результативностью, а значит, ставка на победу в малорезультативной игре выглядит оправданной.

Рекомендованные ставки

  • Победа ЛНЗ + тотал меньше 3.5 – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал Вереса меньше 1.0 – коэффициент 1.77

1.85
Победа ЛНЗ + тотал меньше 3.5
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Украина. Премьер-лига Верес ЛНЗ
