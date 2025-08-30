Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ленинградец» – «Динамо-2»: прогноз и ставки на матч 31 августа 2025 с коэффициентом 1.76

30 августа 2025 10:24
Ленинградец - Динамо-2
31 авг. 2025, воскресенье 15:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 7 тур
Перейти в онлайн матча
1.76
Динамо-2 не проиграет (Х2)
Сделать ставку

Вторая лига А, 7-й тур. Обе команды находятся в нижней части таблицы и ищут способы прервать затянувшиеся серии без побед. «Ленинградец» проиграл четыре подряд, а «Динамо-2» недавно потерпел разгром от «Тюмени» (0:6). На фоне нестабильности с обеих сторон предстоящая игра может оказаться решающей с точки зрения уверенности и турнирной перспективы.

«Ленинградец»

«Ленинградец» испытывает очевидный игровой кризис. Команда уступила в трeх последних матчах в чемпионате, а общий отрезок без побед составляет уже пять встреч. В них подопечные проигрывали вчистую, пропуская в среднем более двух мячей за игру (2.20), а забивая – менее одного (0.60). Оборона действует слабо, особенно на выезде, что подтверждают поражения от «Сибири» (0:4) и «Луки-Энергии» (0:2). Набрав всего 4 очка в шести турах, «Ленинградец» замыкает нижнюю часть таблицы, занимая 9-е место из 10.

«Динамо-2 Москва»

Резервы московского «Динамо» тоже далеки от стабильности, однако команда чаще играет вничью, чем проигрывает, и набрала на один балл больше соперника. Несмотря на тяжeлое поражение от «Тюмени» (0:6), «Динамо-2» проиграл только дважды за последние пять туров, при этом дважды сыграв вничью (0:0 и 2:2). Команда не выигрывает уже семь матчей подряд, но и не выглядит безнадeжной: средняя результативность впереди – 0.80 гола за матч, пропускают – в среднем 2 мяча.

Факты о командах

«Ленинградец»

  • Проиграл 4 последних матча
  • Пропускает в 6 играх подряд
  • 3 забитых и 11 пропущенных мячей в 5 последних встречах

«Динамо-2 Москва»

  • Не выигрывает 7 матчей подряд
  • Пропустил 10 мячей в 5 последних играх
  • 4 набранных очка за 6 туров

Личные встречи
25% (1)
25% (1)
50% (2)
2
Забитых мячей
3
0.5
В среднем за матч
0.75
1:0
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  1:2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 11 тур
Ленинградец
1 : 0
04.06.2022
Динамо-2
Россия. ФНЛ 2. Группа 2, 6 тур
Динамо-2
1 : 0
06.05.2022
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Группа 2, 16 тур
Динамо-2
0 : 0
12.11.2020
Ленинградец
Россия. ПФЛ. Группа 2, 15 тур
Ленинградец
1 : 2
07.11.2020
Динамо-2

Прогноз на матч Ленинградец – Динамо-2 Москва

Обе команды нестабильны, но «Динамо-2» выглядит немного увереннее – сдержал ничью в трeх матчах и лишь однажды капитулировал полностью. Учитывая проблемы «Ленинградца» в обороне, а также общий спад формы, гости имеют шанс как минимум не проиграть. Однако обе команды не блещут результативностью, а в последних 4 из 5 встреч «Динамо-2» зафиксированы тоталы меньше 3 голов.

Рекомендованные ставки

  • Динамо-2 не проиграет (Х2) – коэффициент 1.76
  • Тотал меньше 3 голов – коэффициент 1.65

1.76
Динамо-2 не проиграет (Х2)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Динамо-2 Ленинградец
Другие прогнозы
30.08.2025
15:30
1.60
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Колос - Эпицентр
Победа «Колоса»
30.08.2025
16:00
7.50
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа - Чайка
Ничья
30.08.2025
16:00
7.00
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Волга - Арсенал
Победа «Арсенала» со счетом 1:0
30.08.2025
16:15
14.00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Зенит - Пари НН
Победа «Зенита» со счетом 3:0
30.08.2025
16:30
1.65
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер - Байер
Победа «Байера»
30.08.2025
16:30
1.85
Германия. Бундеслига, 2 тур
Штутгарт - Боруссия М
Обе команды забьют
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 