Вторая лига А, 7-й тур. Обе команды находятся в нижней части таблицы и ищут способы прервать затянувшиеся серии без побед. «Ленинградец» проиграл четыре подряд, а «Динамо-2» недавно потерпел разгром от «Тюмени» (0:6). На фоне нестабильности с обеих сторон предстоящая игра может оказаться решающей с точки зрения уверенности и турнирной перспективы.

«Ленинградец»

«Ленинградец» испытывает очевидный игровой кризис. Команда уступила в трeх последних матчах в чемпионате, а общий отрезок без побед составляет уже пять встреч. В них подопечные проигрывали вчистую, пропуская в среднем более двух мячей за игру (2.20), а забивая – менее одного (0.60). Оборона действует слабо, особенно на выезде, что подтверждают поражения от «Сибири» (0:4) и «Луки-Энергии» (0:2). Набрав всего 4 очка в шести турах, «Ленинградец» замыкает нижнюю часть таблицы, занимая 9-е место из 10.

«Динамо-2 Москва»

Резервы московского «Динамо» тоже далеки от стабильности, однако команда чаще играет вничью, чем проигрывает, и набрала на один балл больше соперника. Несмотря на тяжeлое поражение от «Тюмени» (0:6), «Динамо-2» проиграл только дважды за последние пять туров, при этом дважды сыграв вничью (0:0 и 2:2). Команда не выигрывает уже семь матчей подряд, но и не выглядит безнадeжной: средняя результативность впереди – 0.80 гола за матч, пропускают – в среднем 2 мяча.

Факты о командах

«Ленинградец»

Проиграл 4 последних матча

Пропускает в 6 играх подряд

3 забитых и 11 пропущенных мячей в 5 последних встречах

«Динамо-2 Москва»

Не выигрывает 7 матчей подряд

Пропустил 10 мячей в 5 последних играх

4 набранных очка за 6 туров

Прогноз на матч Ленинградец – Динамо-2 Москва

Обе команды нестабильны, но «Динамо-2» выглядит немного увереннее – сдержал ничью в трeх матчах и лишь однажды капитулировал полностью. Учитывая проблемы «Ленинградца» в обороне, а также общий спад формы, гости имеют шанс как минимум не проиграть. Однако обе команды не блещут результативностью, а в последних 4 из 5 встреч «Динамо-2» зафиксированы тоталы меньше 3 голов.

Рекомендованные ставки